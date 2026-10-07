Al Ittihad trifft am Donnerstag, den 5. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda auf Neom SC.

NEOM SC reist nach Dschidda mit dem Ziel, den Erfolg aus dem vorherigen Aufeinandertreffen zu wiederholen, einem packenden 4:3-Sieg gegen Al-Ittihad am selben Ort im April 2026. Die bisherigen Duelle zwischen den beiden Teams waren torreiche Angelegenheiten und brachten im Schnitt 5,5 Tore pro Spiel.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Al Ittihad gegen Neom SC wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Al Ittihad gegen Neom SC in der Saudi Pro League?

Al Ittihad gegen Neom SC findet am Donnerstag, den 5. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt.

1. Liga - Spielwoche 13 5. Nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Wie kann man Tickets für Al Ittihad gegen Neom SC in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das bevorstehende Spiel der Saudi Pro League zwischen Al Ittihad und Neom SC zu kaufen, das für den 5. November 2026 in der King Abdullah Sports City in Dschidda angesetzt ist, können Sie die folgenden Optionen prüfen:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Spiele der Saudi Pro League vertreiben Tickets in erster Linie über autorisierte Ticketpartner und offizielle Vereinsplattformen, die in der Region als offizielle Anbieter für Ticketing und Ticket-Weiterverkauf fungieren.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Optionen der Vereine komplett ausverkauft sind, sind Eintrittskarten häufig auf sekundären Ticketplattformen wie GrintaHub zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für bevorstehende Spiele der Saudi Pro League zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Neom SC in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Spiel Al Ittihad gegen Neom SC in der Saudi Pro League hängen davon ab, ob Sie über offizielle Plattformen oder sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Allgemeiner Eintritt / Hinter dem Tor: 30 SAR bis 50 SAR

Kategorie 2 / Ecken & obere Seitenlinien: 60 SAR bis 90 SAR

Kategorie 1 / Untere Haupttribüne: 100 SAR bis 150 SAR

VIP & Premium-Hospitality: 250 SAR bis 500+ SAR

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie GrintaHub Tickets auf Basis der Marktnachfrage:

Kategorie 3 / Wiederverkauf allgemeiner Eintritt: 100 SAR bis 200 SAR

Kategorie 2 / Wiederverkauf Ecken & Seitenlinien: 250 SAR bis 450 SAR

Kategorie 1 / Wiederverkauf untere Haupttribüne: 450 SAR bis 900+ SAR

VIP & Premium-Hospitality-Wiederverkauf: 1.000 SAR bis 1.800+ SAR

Al Ittihad gegen Neom SC in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Al Ittihad gegen Neom SC: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 8. April 2026 in der Saudi Pro League statt, als Neom SC mit 4:3 in der King Abdullah Sports City gewann, ein torreiches Auswärtsspiel, das der Mannschaft von Galtier vor diesem erneuten Duell Selbstvertrauen geben wird. Davor gewann Al Ittihad mit 3:1, als sich die Teams am 31. Dezember 2025 auf dem Platz von Neom gegenüberstanden. Über diese beiden erfassten Duelle hinweg hat jede Mannschaft einen Sieg geholt, wobei Neom in der Gesamtzahl der Tore knapp vorne liegt.