Al Hilal trifft am Montag, den 19. Oktober 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha auf Al Kholood.

Im jüngsten Ligaspiel am 2. Mai 2026 feierte Al Hilal einen souveränen 3:0-Auswärtssieg im Al-Hazem Club Stadium. Tore von Karim Benzema, Marcos Leonardo und ein später verwandelter Elfmeter von Rúben Neves sicherten Al Hilal diesen deutlichen Sieg.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al Hilal gegen Al Hazem wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League?

Al Hilal gegen Al Hazem wird am Montag, den 19. Oktober 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 10 19. Okt. 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das Spiel Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League zu kaufen, folgen Sie diesen primären Kaufoptionen und Schritten:

1. Offizielle primäre Plattformen

Webook-Plattform: Die wichtigste offizielle Ticketplattform für große Veranstaltungen und Spiele in Saudi-Arabien, einschließlich Saudi-Pro-League-Spielen in Riad.

Blu Store App: Die offizielle mobile Vereinsanwendung von Al Hilal, auf der Tickets für Heimspiele oft zunächst exklusiv für Vereinsmitglieder freigeschaltet werden, bevor sie der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

2. Sekundär- & Wiederverkaufsmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, werden auf sekundären Ticketplattformen wie GrintaHub häufig Wiederverkaufstickets angeboten, wobei die Preise je nach Nachfrage variieren können.

Wie viel kosten Tickets für Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League liegen in der Regel zwischen 50 SAR und mehr als 1.500 SAR, abhängig von der Sitzplatzkategorie und der Lage im Stadion:

1. Offizielle primäre Plattformen

Kategorie 3 (hinter den Toren / Oberrang): 50 SAR bis 75 SAR

Kategorie 2 (Ecke / Standard-Sitzplätze an der Seite): 100 SAR bis 150 SAR

Kategorie 1 (Haupttribüne / untere Sitzplätze an der Seite): 200 SAR bis 350 SAR

Premium / VIP-Hospitality: 500 SAR bis mehr als 1.500 SAR

2. Preise auf dem Sekundärmarkt

Die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie GrintaHub schwanken je nach Verfügbarkeit, Nachfrage und Sitzplatzlage näher am Spieltag.

Kategorie 3 (hinter den Toren / Oberrang im Wiederverkauf): 75 SAR bis 120 SAR

Kategorie 2 (Ecke / Seitenrang im Wiederverkauf): 150 SAR bis 250 SAR

Kategorie 1 (untere Haupttribüne im Wiederverkauf): 300 SAR bis 550 SAR

VIP- & Premium-Hospitality im Wiederverkauf: 600 SAR bis mehr als 2.000 SAR

Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Hilal gegen Al Hazem

Al Hilal hat vier der letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League gewonnen, die einzige Niederlage war ein 0:2 gegen Neom SC am 7. September. Vor diesem Rückschlag gewann das Team mit 2:0 gegen Al Shabab, fegte Al Ahli mit 3:0 vom Platz und siegte auswärts mit 5:1 bei Al Khaleej. In diesen fünf Spielen erzielte Al Hilal 12 Tore und kassierte drei.

Al Hazem verbuchte in den letzten fünf Ligaspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Resultat war ein 1:0-Erfolg gegen Al-Taawoun am 8. September, außerdem gab es ein 1:1 gegen Al Shabab. In diesem Zeitraum erzielte das Team fünf Tore und kassierte sechs.

Al Hilal gegen Al Hazem: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 2. Mai 2026 statt, als Al Hazem Al Hilal in der Saudi Pro League empfing und mit 0:3 verlor. Zuvor gewann Al Hilal am 8. Januar 2026 zu Hause mit 3:0. In den letzten fünf registrierten Spielen zwischen den Vereinen gewann Al Hilal alle fünf, erzielte 19 Tore und kassierte nur drei.