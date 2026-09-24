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So bekommt man Tickets für Al Hilal gegen Al Hazem: Preise in der Saudi Pro League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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1. Liga

Al Hilal trifft in der Saudi Pro League auf Al Hazem. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Al Hilal trifft am Montag, den 19. Oktober 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha auf Al Kholood.

Im jüngsten Ligaspiel am 2. Mai 2026 feierte Al Hilal einen souveränen 3:0-Auswärtssieg im Al-Hazem Club Stadium. Tore von Karim Benzema, Marcos Leonardo und ein später verwandelter Elfmeter von Rúben Neves sicherten Al Hilal diesen deutlichen Sieg.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al Hilal gegen Al Hazem wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League?

Al Hilal gegen Al Hazem wird am Montag, den 19. Oktober 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad angepfiffen.

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1. Liga - Spielwoche 10
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das Spiel Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League zu kaufen, folgen Sie diesen primären Kaufoptionen und Schritten:

1. Offizielle primäre Plattformen

  • Webook-Plattform: Die wichtigste offizielle Ticketplattform für große Veranstaltungen und Spiele in Saudi-Arabien, einschließlich Saudi-Pro-League-Spielen in Riad.
  • Blu Store App: Die offizielle mobile Vereinsanwendung von Al Hilal, auf der Tickets für Heimspiele oft zunächst exklusiv für Vereinsmitglieder freigeschaltet werden, bevor sie der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

2. Sekundär- & Wiederverkaufsmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, werden auf sekundären Ticketplattformen wie GrintaHub häufig Wiederverkaufstickets angeboten, wobei die Preise je nach Nachfrage variieren können.

Wie viel kosten Tickets für Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League liegen in der Regel zwischen 50 SAR und mehr als 1.500 SAR, abhängig von der Sitzplatzkategorie und der Lage im Stadion:

1. Offizielle primäre Plattformen

  • Kategorie 3 (hinter den Toren / Oberrang): 50 SAR bis 75 SAR
  • Kategorie 2 (Ecke / Standard-Sitzplätze an der Seite): 100 SAR bis 150 SAR
  • Kategorie 1 (Haupttribüne / untere Sitzplätze an der Seite): 200 SAR bis 350 SAR
  • Premium / VIP-Hospitality: 500 SAR bis mehr als 1.500 SAR

2. Preise auf dem Sekundärmarkt

Die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie GrintaHub schwanken je nach Verfügbarkeit, Nachfrage und Sitzplatzlage näher am Spieltag.

  • Kategorie 3 (hinter den Toren / Oberrang im Wiederverkauf): 75 SAR bis 120 SAR
  • Kategorie 2 (Ecke / Seitenrang im Wiederverkauf): 150 SAR bis 250 SAR
  • Kategorie 1 (untere Haupttribüne im Wiederverkauf): 300 SAR bis 550 SAR
  • VIP- & Premium-Hospitality im Wiederverkauf: 600 SAR bis mehr als 2.000 SAR

Al Hilal gegen Al Hazem in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Hilal gegen Al Hazem

Al Hilal hat vier der letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League gewonnen, die einzige Niederlage war ein 0:2 gegen Neom SC am 7. September. Vor diesem Rückschlag gewann das Team mit 2:0 gegen Al Shabab, fegte Al Ahli mit 3:0 vom Platz und siegte auswärts mit 5:1 bei Al Khaleej. In diesen fünf Spielen erzielte Al Hilal 12 Tore und kassierte drei.

Al Hazem verbuchte in den letzten fünf Ligaspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Resultat war ein 1:0-Erfolg gegen Al-Taawoun am 8. September, außerdem gab es ein 1:1 gegen Al Shabab. In diesem Zeitraum erzielte das Team fünf Tore und kassierte sechs.

HIL

HIL - Form

AHL
S3-0
ALS
S0-2
NEO
N0-2
ALT
S0-6
ALG
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ALH

ALH - Form

ITT
N3-2
ALS
U1-1
AFS
U0-0
ALT
S1-0
AHL
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Al Hilal gegen Al Hazem: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 2. Mai 2026 statt, als Al Hazem Al Hilal in der Saudi Pro League empfing und mit 0:3 verlor. Zuvor gewann Al Hilal am 8. Januar 2026 zu Hause mit 3:0. In den letzten fünf registrierten Spielen zwischen den Vereinen gewann Al Hilal alle fünf, erzielte 19 Tore und kassierte nur drei.

Head to Head

Al HilalUnentschiedenAl Hazem
5
0
0
1. Liga
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0
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3
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1. Liga
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3
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Al Hazem
ALH
0
END
1. Liga
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HIL
4
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Al Hazem
ALH
1
END
1. Liga
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Al Hazem
ALH
0
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Al Hilal
HIL
9
END
King Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
END
22Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
S
N
S
S
S
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
S
S
S
U
S
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
U
S
N
S
S
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
U
S
S
S
S
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
S
S
S
N
N
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
S
N
S
N
N
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
N
S
U
S
U
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
U
S
N
S
U
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
U
U
S
N
N
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
N
S
U
U
N
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
S
U
N
S
U
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
U
N
U
S
U
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
U
U
N
N
U
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
U
N
N
U
U
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
N
N
U
U
U
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
N
U
U
N
U
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
N
N
U
N
U
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
U
N
N
N
U
AFC Champions League
Abstieg

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