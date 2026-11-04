Im Königspokal wird es spannend: Titelverteidiger Al Hilal trifft im Achtelfinale in der Kingdom Arena in Riad auf Al Hazem. In dem prestigeträchtigen nationalen K.-o.-Wettbewerb kämpfen beide Mannschaften um den Einzug ins Viertelfinale.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zu den Tickets und erklärt, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Al Hilal gegen Al Hazem im Königspokal?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Hilal gegen Al Hazem im Königspokal liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Al Hilal gegen Al Hazem kaufen?

Offizielle Tickets für Spiele im Königspokal werden vor allem über ausgewiesene saudische Ticketplattformen wie Webook sowie über die Ticketportale des gastgebenden Vereins verkauft. Fans sollten während des offiziellen Vorverkaufs und des anschließenden freien Verkaufs zuerst dort nach Karten zum regulären Preis suchen.

Die wichtigsten Spieldaten im Überblick:

Spiel: Al Hilal gegen Al Hazem

Wettbewerb: Achtelfinale des Königspokals

Datum: Montag, 30. November 2026

Anstoß: 20 Uhr saudischer Zeit

Spielort: Kingdom Arena, Riad, Saudi-Arabien

GrintaHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Alternative Plattformen bieten Fans eine verlässliche Möglichkeit, nach der günstigsten verfügbaren Karte zu suchen, sobald das offizielle Kontingent vergriffen ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Hilal gegen Al Hazem?

Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise für reguläre Plätze auf den einfachen Tribünen bei etwa 30 bis 50 SAR. Damit sind Karten für diese frühe K.-o.-Runde für Fans gut erschwinglich.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei GrintaHub, beginnen die Ticketpreise bei ungefähr 80 SAR. So haben Fans eine weitere Möglichkeit, die günstigste verfügbare Karte zu bekommen, wenn das offizielle Kontingent ausgeschöpft ist.

Al Hilal gegen Al Hazem im Königspokal: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Hilal und Al Hazem

Al Hilal hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Zuletzt gab es am 3. November einen 2:0-Sieg gegen Shabab Al Ahli Dubai in der AFC Champions League Elite. In diesem Zeitraum gelangen dem Team außerdem ein 2:0-Ligasieg gegen Al Fateh und ein 2:3-Auswärtssieg bei Al Qadsiah. Die einzige Niederlage war ein 1:3 gegen Al-Shamal am 27. Oktober auf kontinentaler Ebene. In den fünf Spielen erzielte Al Hilal acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Hazem holte aus seinen letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete am 29. Oktober mit einer 2:4-Niederlage gegen Al Khaleej. Gegen Al-Fayha spielte Al Hazem 2:2 und gegen Neom SC 1:1. Hinzu kamen ein 0:1 gegen Al Hilal und ein 2:3 gegen Al Fateh. In diesen fünf Spielen erzielte Al Hazem sechs Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Al Hilal gegen Al Hazem: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 19. Oktober 2026 statt. Al Hilal besiegte Al Hazem dabei in der Saudi Pro League mit 1:0. Zuvor hatte Al Hazem Al Hilal im Mai 2026 empfangen und mit 0:3 verloren. Von den fünf erfassten direkten Duellen gewann Al Hilal vier und Al Hazem eines. Dabei erzielte Al Hilal 16 Tore, Al Hazem kam auf drei. Al Hilals höchster Sieg in den erfassten Daten war ein 9:0 bei Al Hazem im November 2023.