Al Hilal trifft am Dienstag, 24. November 2026, in einem hochkarätigen Gruppenspiel der AFC Champions League Elite auf Al-Ain. Die Partie findet in der hochmodernen Kingdom Arena in Riad statt.

GOAL hat alle Informationen zum Spiel und zu den Ticketpreisen. Hier erfahrt ihr, wie ihr euch jetzt Karten sichern und euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Kurz vor dem Anpfiff findet ihr hier bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream.

Wo kann man Tickets für Al Hilal gegen Al-Ain kaufen?

Am besten sichert ihr euch eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Vereins und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Blu Store. Fans sollten immer zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Kontingente für den Vorverkauf und den allgemeinen Verkauf verfügbar werden.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, bietet sich die Zweitmarktplattform Grintahub an. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt ihr verfügbare Plätze für dieses Spiel der AFC Champions League Elite ansehen und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al Hilal gegen Al-Ain?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Vereins sind reguläre Eintrittskarten für dieses Spiel bereits ab erschwinglichen 35 SAR erhältlich. Plätze im Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei ungefähr 85 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern möchte, sollte schnell handeln, bevor die Nachfrage zum Spieltag steigt.

Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Hilal und Al-Ain

Al Hilal hat in seinen letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League und der AFC Champions League Elite vier Siege und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann das Team am 3. November im internationalen Wettbewerb mit 2:0 gegen Shabab Al Ahli Dubai. Zuvor hatte es in der Liga einen 2:0-Sieg gegen Al Fateh und einen 3:2-Auswärtssieg bei Al Qadsiah gegeben. Den einzigen Rückschlag in diesem Zeitraum erlitt Al Hilal am 27. Oktober beim 1:3 gegen Al-Shamal in der AFC Champions League Elite. In diesen fünf Spielen erzielte Al Hilal acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al-Ain kommt in seinen letzten fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das herausragende Ergebnis war ein 4:1 gegen Al Ittihad am 2. November in der AFC Champions League Elite. Auch gegen Tractor gewann Al-Ain im internationalen Wettbewerb mit 2:1, verlor aber sowohl im President's Cup als auch in der ADNOC Pro League gegen Shabab Al Ahli Dubai. Das jüngste Spiel endete am 8. November mit einem 0:0 gegen Al-Wahda.

Al Hilal gegen Al-Ain: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im Oktober 2024 in der AFC Champions League Elite aufeinander. Al-Ain spielte zu Hause und verlor mit 4:5 gegen Al Hilal. Davor besiegte Al Hilal Al-Ain im April 2024 daheim mit 2:1, während Al-Ain das Hinspiel desselben Duells auf eigenem Platz mit 4:2 gewonnen hatte. Von den fünf erfassten direkten Duellen in diesem Wettbewerb gewann Al Hilal drei und Al-Ain zwei. Insgesamt fielen in diesen Spielen 19 Tore.