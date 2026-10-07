Al Hazem trifft am Donnerstag, den 5. November 2026, im Al Hazem Club Stadium in Ar Rass auf Al Nassr.

Die jüngsten Duelle sprechen klar für Al Nassr, allen voran der dominante 4:0-Sieg beim letzten Liga-Aufeinandertreffen im Februar 2026. Diese Partie hat in der Vergangenheit immer wieder viele Tore geliefert, darunter ein denkwürdiges 4:4 auf dem Platz von Al Nassr im Februar 2024.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al Hazem gegen Al Nassr FC wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Al Hazem gegen Al Nassr FC in der Saudi Pro League?

Al Hazem empfängt Al Nassr am Donnerstag, den 5. November 2026, im Al Hazem Club Stadium in Ar Rass.

1. Liga - Spielwoche 13 5. Nov. 2026 - 12:00 Al Hazem Club Stadium

Wie kann man Tickets für Al Hazem gegen Al Nassr FC in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für ein Spiel der Saudi Pro League wie Abha gegen Al Shabab zu kaufen, gibt es einige Hauptoptionen, je nachdem, ob Sie nach offiziellen Kanälen oder nach sekundären Ticket-Marktplätzen suchen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Sie können die offiziellen Ticketportale oder Websites der jeweiligen Klubs (Abha Club oder Al Shabab FC) prüfen, wenn sie Heimspiele austragen, da dort Tickets aus dem Primärmarkt in der Regel näher am Spieltag direkt freigegeben werden.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Optionen der Vereine komplett ausverkauft sind, sind Tickets für den allgemeinen Zutritt oft auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League zu kaufen und zu verkaufen, wenn die Primärkontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Hazem gegen Al Nassr FC in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für Spiele der Saudi Pro League variieren je nachdem, ob Sie direkt über offizielle Vereinskanäle oder über sekundäre Marktplätze kaufen.

1. Offizielle Vereinskanäle

Allgemeiner Zutritt / Standardplätze: 10 SAR bis 30 SAR

Kategorie 1 / Premium-Seitenansicht: 50 SAR bis 100 SAR

Executive- & Hospitality-Pakete: 250 SAR bis 600+ SAR (abhängig vom gastgebenden Klub und den Stadionanlagen)

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Tickets auf Basis der Marktnachfrage:

Oberrang / Weiterverkauf allgemeiner Zutritt: 240 SAR bis 600 SAR

Unterrang / Seitenlinien-Sicht: 600 SAR bis 1.600+ SAR

VIP- & Premium-Hospitality-Weiterverkauf: 1.800 SAR bis 7.500+ SAR

Al Hazem gegen Al Nassr FC in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Hazem gegen Al Nassr FC

Al Hazem hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Al Ahli in der Saudi Pro League, zudem unterlag das Team zuvor Al Ittihad mit 2:3. Die beiden Unentschieden, ein 0:0 gegen Al-Faisaly und ein 1:1 gegen Al Shabab, zeigen eine Mannschaft, die Spiele eng halten kann, doch die Zahl der Gegentore erzählt eine schwierige Geschichte. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang gegen Al-Taawoun mit 1:0.

Al Nassr hat aus den letzten fünf Spielen ebenfalls zwei Siege und zwei Niederlagen geholt, dazu ein Unentschieden. Das schmerzhafteste Ergebnis war die 0:4-Niederlage gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite, ein Resultat, das defensive Anfälligkeiten auf höchstem Niveau offenlegte. In der Liga haben ein 1:1 gegen Al Khaleej und eine 1:2-Niederlage gegen Al Ittihad für Inkonstanz gesorgt, doch die aufeinanderfolgenden 2:1-Siege gegen Abha und Al-Taawoun zeigen, dass das Team bei Bedarf Ergebnisse erzwingen kann.

Al Hazem gegen Al Nassr FC: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete mit einem 4:0-Sieg für Al Nassr, als sie Al Hazem im Februar 2026 in der Saudi Pro League empfingen. In den letzten fünf Duellen hat Al Nassr dominiert und vier dieser Spiele gewonnen, darunter ein 5:1-Auswärtssieg im September 2023 und ein 2:0 bei Al Hazem im Oktober 2025. Die einzige Ausnahme war ein bemerkenswertes 4:4 auf dem Platz von Al Nassr im Februar 2024, das einzige Spiel in dieser Serie, in dem Al Hazem eine Niederlage vermeiden konnte.