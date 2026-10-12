In der AFC Champions League Elite steht ein brisantes Duell an: Der katarische Klub Al Gharafa SC empfängt den iranischen Spitzenklub Esteghlal FC. Beide Vereine blicken auf eine beeindruckende Geschichte zurück und haben treue Anhänger. Damit ist dieses Gruppenspiel für Fußballfans in ganz Asien besonders interessant.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zu Termin, Spielort und Ticketoptionen zusammengestellt, damit Ihr Euch jetzt Plätze sichern und die Partie live erleben könnt.

Wann beginnt Al-Gharafa gegen Esteghlal in der AFC Champions League Elite?

Al-Gharafa gegen Esteghlal wird am 24. September 2026 um 18.15 Uhr UTC angepfiffen. Der Spielort für diese Partie der AFC Champions League Elite steht noch nicht fest.

Wo gibt es Tickets für Al Gharafa SC gegen Esteghlal FC?

Offizielle Tickets für Heimspiele von Al Gharafa SC in der AFC Champions League Elite sind über die offiziellen Erstverkaufsstellen in Katar und die offiziellen Plattformen des Klubs erhältlich. Fans sollten zuerst die offiziellen Kanäle des Vereins prüfen, sobald der allgemeine Vorverkauf beginnt.

Sind die Tickets beim offiziellen Erstanbieter vollständig ausverkauft, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo infrage, wenn auf der offiziellen Website keine Tickets mehr angeboten werden.

Wie viel kosten Tickets für Al Gharafa SC gegen Esteghlal FC?

Die Ticketpreise für Spiele der AFC Champions League Elite hängen vom Sitzplatzbereich im Stadion, der Sicht und der allgemeinen Nachfrage nach der Partie ab.

Bei offiziellen Erstverkaufsstellen beginnen reguläre Tickets für allgemeine Sitzplatzbereiche üblicherweise bei etwa 30 bis 50 SAR.

Sind die offiziellen Erstverkaufskontingente ausverkauft, bestimmt die Verfügbarkeit auf dem Markt die Wiederverkaufspreise. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei ungefähr 80 SAR.

Wer sich die günstigsten Tickets sichern möchte, sollte schnell zugreifen, sobald der allgemeine Verkauf beginnt, oder die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen prüfen, bevor sie ausverkauft sind.

Al-Gharafa gegen Esteghlal in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al-Gharafa gegen Esteghlal: Die aktuelle Form

Al-Gharafa hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Al Hilal in der AFC Champions League Elite. Das 1:4 gegen Al-Sadd in der Stars League war die höchste Niederlage in diesem Zeitraum. In den fünf Spielen erzielte Al-Gharafa fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das zeigt die defensive Anfälligkeit der Mannschaft. Der einzige Sieg gelang mit 2:1 gegen Al-Shahaniya.

Esteghlal ist in vier seiner letzten fünf Spiele ungeschlagen geblieben und hat dabei zwei Siege und drei Unentschieden verbucht. Das herausragende Ergebnis war ein 3:0 gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite am 14. September. Der andere Sieg war ein knappes 1:0 gegen Paykan in der Persian Gulf Pro League. In drei der fünf Partien blieb Esteghlal ohne Gegentor, was auf eine disziplinierte Defensive hindeutet. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte einen Gegentreffer.

Al-Gharafa gegen Esteghlal: Die jüngsten direkten Duelle

Esteghlal hat in den jüngsten Begegnungen der beiden Vereine die bessere Bilanz. Das letzte Duell, das im September 2024 in der AFC Champions League Elite ausgetragen wurde, endete mit einem 3:0-Sieg für Esteghlal. Von den drei erfassten direkten Duellen gewann Esteghlal zwei, eines endete unentschieden. Al-Gharafa wartet in diesem Wettbewerb noch auf einen Sieg gegen den iranischen Gegner.



