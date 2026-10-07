Die AFC Champions League Elite bietet ein hochkarätiges Kontinentalduell, wenn der katarische Klub Al Gharafa SC den iranischen Traditionsverein Esteghlal FC empfängt. Beide Vereine verfügen über eine beeindruckende Geschichte und treue Anhängerschaften, was diese Partie in der Gruppenphase zu einem Pflichttermin für Asien-Fußballfans in der gesamten Region macht.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zu Datum, Spielort und Ticketoptionen, damit ihr euch eure Plätze sichern und das Spiel jetzt live erleben könnt.

Wann ist der Anstoß bei Al-Gharafa vs. Esteghlal in der AFC Champions League Elite?

Al-Gharafa gegen Esteghlal beginnt am 24. September 2026 um 18:15 Uhr UTC, wobei der Austragungsort für dieses Spiel der AFC Champions League Elite noch nicht bestätigt wurde.

Wo kann man Tickets für Al Gharafa SC vs. Esteghlal FC kaufen?

Offizielle Spieltickets für die Heimspiele von Al Gharafa SC in der AFC Champions League Elite werden über offizielle primäre Ticketanbieter in Katar und die offiziellen Plattformen des Klubs angeboten. Fans wird geraten, zuerst die offiziellen Vereinskanäle zu prüfen, sobald der freie Verkauf startet.

Wenn die Tickets beim offiziellen primären Anbieter komplett ausverkauft sind, sind Zweitmarktplattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Gharafa SC vs. Esteghlal FC?

Die Ticketpreise für Spiele der AFC Champions League Elite variieren je nach Sitzplatzkategorie im Stadion, Sichtqualität und allgemeiner Nachfrage nach der Partie.

Bei offiziellen primären Ticketanbietern beginnen reguläre Eintrittskarten für allgemeine Sitzplatzbereiche in der Regel bei etwa 30 SAR bis 50 SAR.

Wenn die offiziellen primären Kontingente ausverkauft sind, bestimmt die Marktlage die Wiederverkaufspreise. Auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo beginnen die Ticketoptionen für reguläre Eintrittskarten bei ungefähr 80 SAR.

Um euch die günstigsten Ticketoptionen zu sichern, solltet ihr schnell handeln, sobald der freie Verkauf startet, oder verfügbare Angebote auf Zweitmarktplätzen prüfen, bevor die Optionen ausverkauft sind.

Al-Gharafa vs. Esteghlal in der AFC Champions League Elite: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Al-Gharafa vs. Esteghlal

Al-Gharafa holte aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Al Hilal in der AFC Champions League Elite, und die 1:4-Niederlage gegen Al-Sadd in der Stars League war das deutlichste Ergebnis in diesem Lauf. In diesen fünf Spielen erzielte Al-Gharafa fünf Tore und kassierte neun, was eine defensiv anfällige Mannschaft widerspiegelt. Der einzige Sieg gelang mit 2:1 gegen Al-Shahaniya.

Esteghlal blieb in vier der vergangenen fünf Spiele ungeschlagen und verbuchte zwei Siege und drei Unentschieden. Das herausragende Ergebnis war ein 3:0-Sieg gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite am 14. September, der andere Sieg war ein knappes 1:0 gegen Paykan in der Persian Gulf Pro League. Drei der fünf Spiele endeten ohne Gegentor, was auf eine defensiv disziplinierte Mannschaft hindeutet. In diesem Zeitraum erzielte das Team fünf Tore und kassierte eines.

Al-Gharafa vs. Esteghlal: Direkter Vergleich zuletzt

Esteghlal weist in den jüngsten Duellen zwischen diesen beiden Klubs die bessere Bilanz auf. Das letzte Aufeinandertreffen, das im September 2024 in der AFC Champions League Elite ausgetragen wurde, endete mit einem 3:0-Sieg für Esteghlal. In den drei registrierten direkten Duellen gewann Esteghlal zweimal und spielte einmal unentschieden, während Al-Gharafa in diesem Wettbewerb gegen den iranischen Gegner noch auf den ersten Sieg wartet.



