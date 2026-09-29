Al-Fayha trifft am Samstag, den 31. Oktober 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah auf Al-Faisaly.

Frühere Duelle zwischen diesen beiden Klubs waren oft hart umkämpft und von bemerkenswerten Unentschieden sowie engen Spielen auf dem Platz geprägt. Beide Teams sehen diese Partie in der Mitte der Saison als wichtige Gelegenheit, drei entscheidende Punkte zu holen und in der Tabelle der Saudi Pro League weiter nach oben zu klettern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al-Fayha gegen Al-Faisaly wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Al-Fayha gegen Al-Faisaly in der Saudi Pro League?

Al-Fayha gegen Al-Faisaly wird am Samstag, den 31. Oktober 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 12 31. Okt. 2026 - 10:55 Majmaah Sports City

Wie kann man Tickets für Al-Fayha gegen Al-Faisaly in der Saudi Pro League kaufen?

Tickets für Spiele der Saudi Pro League, darunter auch Begegnungen zwischen Al-Fayha und Al-Faisaly, können in der Regel über mehrere gängige Wege gesichert werden:

1. Offizielle Primärplattformen

Offizielle Klubkanäle: Schauen Sie auf den offiziellen Websites oder Ticketportalen des Al-Fayha FC oder des gastgebenden Klubs nach, um Tickets direkt an der Quelle zu kaufen, sobald sie in den Verkauf gehen.

Offizielle Plattformen: Tickets werden in der Regel ein paar Wochen vor der Partie freigegeben. Sie können auf der offiziellen Website der Saudi Pro League im Bereich der Spielansetzungen nachsehen oder direkt über die Plattformen von WeBook schauen, die als offizielle Ticketpartner fungieren.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Kluboptionen vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al-Fayha gegen Al-Faisaly in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für Spiele der Saudi Pro League wie Al-Fayha gegen Al-Faisaly variieren je nachdem, ob Sie sie über offizielle Primärkanäle oder sekundäre Wiederverkaufs-Marktplätze kaufen:

1. Offizielle Primärplattformen

Regulierte und gedeckelte Plätze: Gemäß den Ligaregeln sind 30 Prozent der Stadionkapazität auf 30 SAR oder weniger gedeckelt, bei einem Liga-Mindestpreis von 10 SAR .

Allgemeiner Eintritt / Standardplätze: Liegen in der Regel zwischen 35 SAR und 100 SAR .

Premium / Haupttribüne: Liegen je nach genauer Kategorie normalerweise zwischen 100 SAR und 350 SAR .

VIP- / Hospitality-Pakete: Können zwischen 500 SAR und 1.500+ SAR kosten.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Klubverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie GrintaHub Tickets abhängig von der Marktnachfrage ab 200 SAR bis 500+ SAR , während Premiumplätze, Hospitality-Optionen oder stark nachgefragte Bereiche deutlich höher ausfallen können.

Al-Fayha gegen Al-Faisaly in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al-Fayha gegen Al-Faisaly

Al-Fayha geht mit einer jüngsten Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in der Saudi Pro League in diese Partie. In diesem Zeitraum erzielte das Team acht Tore und kassierte fünf. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 gegen Al Shabab, zudem gab es zuvor in dieser Serie ein weiteres 0:0 gegen Al-Taawoun. Der einzige Sieg gelang gegen Abha, als Al-Fayha mit 3:2 gewann, ehe das Team Al Ittihad mit 1:2 unterlag.

Al-Faisaly reist in schwächerer Form an und blieb in den vergangenen fünf Ligaspielen sieglos, bei zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Al Ittihad, zudem setzte es auch eine 1:3-Pleite gegen Al Qadsiah. Die beiden Unentschieden gab es gegen Al-Ettifaq und Al Hazem, beide endeten 0:0. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen nur zwei Tore.

Al-Fayha gegen Al-Faisaly: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs in der Saudi Pro League endete im Februar 2022 in der Majmaah Sports City mit einem 0:0. In den vergangenen fünf erfassten direkten Duellen gewann Al-Faisaly zweimal und Al-Fayha einmal, zwei Spiele endeten unentschieden. In diesen fünf Begegnungen fielen insgesamt 12 Tore, wobei das spektakulärste Ergebnis ein 4:3-Sieg für Al-Faisaly auf dem Platz von Al-Fayha im April 2019 war.