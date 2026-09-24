Al-Fayha trifft am Montag, 19. Oktober 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah auf Al Ahli.

Im jüngsten Aufeinandertreffen am 8. April 2026 trennten sich beide Teams in der Majmaah Sports City Stadium mit einem 1:1, wobei Ivan Toney und Jason die Tore erzielten. In den vergangenen fünf Duellen blieb Al-Ahli gegen Al-Fayha ungeschlagen und verzeichnete drei Siege sowie zwei Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al-Fayha gegen Al Ahli wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Al-Fayha gegen Al Ahli in der Saudi Pro League?

Al-Fayha gegen Al Ahli wird am Montag, 19. Oktober 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 10 19. Okt. 2026 - 11:05 Majmaah Sports City

Wie kann man Tickets für Al-Fayha gegen Al Ahli in der Saudi Pro League kaufen?

Tickets für das Spiel der Saudi Pro League zwischen Al-Fayha und Al Ahli können über offizielle primäre Ticketkanäle sowie über sekundäre Ticketmarktplätze erworben werden.

1. Offizielle primäre Ticketplattform (Webook)

Besuchen Sie die offizielle Plattform: Gehen Sie zu Webook oder navigieren Sie direkt über die Website der Saudi Pro League im Bereich Matches / Fixtures & Tickets.

2. Sekundäre Marktplätze & Wiederverkauf

Falls die Primärtickets auf den offiziellen Kanälen ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie GrintaHub Wiederverkaufstickets an.

Wie viel kosten Tickets für Al-Fayha gegen Al Ahli in der Saudi Pro League?

Die offiziellen Ticketpreise für das Spiel Al-Fayha gegen Al Ahli wurden in den Eintragsdetails bislang nicht angegeben. Standardpreise für Tickets der Saudi Pro League bewegen sich jedoch in der Regel in folgenden Bereichen:

Kategorie 3 / Hinter dem Tor (Allgemeiner Eintritt): ~20 bis 50 SAR

Kategorie 2 & 1 (Reguläre / Premium-Seitentribüne): ~50 bis 150 SAR

VIP- / Hospitality-Pakete: ~500 bis 1.500+ SAR

Auf sekundären Ticketplattformen wie GrintaHub sind die Ticketpreise für Al Nassr FC gegen Neom SC mit einem höheren Aufschlag versehen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

Kategorie 3 / Hinter dem Tor (Allgemeiner Eintritt) : ~150 bis 300 SAR

Kategorie 2 & 1 (Seitentribüne / Premium): ~300 bis 650 SAR

VIP- / Hospitality-Pakete: ~800 bis 1.800+ SAR

Al-Fayha gegen Al Ahli in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al-Fayha und Al Ahli

Al-Fayha hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Al Ittihad, davor gab es ein 2:2 gegen Al Kholood. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang gegen Abha mit 3:2, zudem spielte das Team 0:0 gegen Al-Taawoun und verlor 0:3 gegen Al Hilal. In diesen fünf Spielen erzielte Al-Fayha sechs Tore und kassierte acht.

Die vergangenen fünf Spiele von Al Ahli brachten zwei Siege und drei Niederlagen. Das Team besiegte Al Riyadh mit 5:0 und Auckland FC im FIFA Intercontinental Cup mit 1:0, verlor aber gegen Al Qadsiah (2:3), Al Hilal (0:3) und Al Kholood (1:3). In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft neun Tore, kassierte aber auch neun, wobei die fehlende defensive Konstanz ein klares Problem darstellt.

Al-Fayha gegen Al Ahli: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete 1:1 und wurde im April 2026 in der Saudi Pro League in der Majmaah Sports City ausgetragen. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Al Ahli dreimal, dazu kommt ein Unentschieden und ein Spiel, das für Al-Fayha noch keinen Sieger hervorbrachte. Zu den Siegen von Al Ahli zählen ein 5:0 im April 2025 und ein 2:0 im Dezember 2025, wobei das Team aus Dschidda in diesen fünf Begegnungen neun Tore erzielte, Al-Fayha dagegen zwei.