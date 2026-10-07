Al Fateh trifft am Donnerstag, 5. November 2026, im Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium in Hofuf auf Al Riyadh.

Das jüngste Liga-Duell fand am 10. Mai 2026 statt, als sich Al Riyadh zuhause einen knappen 1:0-Sieg sicherte. In den letzten fünf registrierten direkten Duellen in allen Wettbewerben hat Al Fateh mit drei Siegen gegenüber zwei von Al Riyadh die bessere Bilanz.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Al Fateh gegen Al Riyadh wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Al Fateh FC gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League?

Al Fateh gegen Al Riyadh findet am Donnerstag, 5. November 2026, im Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium in Hofuf statt.

1. Liga - Spielwoche 13 5. Nov. 2026 - 12:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Wie kann man Tickets für Al Fateh FC gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Fateh FC und Al Riyadh zu kaufen, können Sie je nach Präferenz mehrere verschiedene Ticketoptionen prüfen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Sie können die offiziellen Websites oder Ticketportale von Al Fateh FC prüfen, da das Team als Gastgeber im Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium spielt, um an primäre Ticketkontingente zu gelangen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Vereinsoptionen komplett ausverkauft sind, sind Tickets mit allgemeinem Zugang oft auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für kommende Saudi-Pro-League-Spiele zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Fateh FC gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Fateh FC und Al Riyadh variieren erheblich, je nachdem, ob Sie über offizielle primäre Vereinskanäle oder sekundäre Ticket-Marktplätze kaufen.

1. Offizielle Vereinskanäle

Kategorie 3 / Hinter dem Tor: Liegt typischerweise zwischen 30 SAR und 50 SAR für Oberrang- oder Bereiche mit allgemeinem Zugang.

Kategorie 2 / Reguläre Sitzplätze: Kostet in der Regel zwischen 50 SAR und 100 SAR für Standardsitze entlang der Seiten.

Kategorie 1 / Premium-Haupttribüne: Liegt typischerweise zwischen 100 SAR und 200 SAR für beste Sicht entlang der unteren Seitenlinie.

VIP- & Hospitality-Lounge: Premium-Executive- und Hospitality-Suiten liegen zwischen 500 SAR und 1.500+ SAR .

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Tickets auf Basis der Marktnachfrage:

Allgemeiner Zugang / Plätze auf der Kurzen Seite: Ab etwa 65 SAR bis 200 SAR .

Längsseite Oberrang: Liegt in der Regel zwischen 200 SAR bis 450 SAR .

Längsseite Unterrang & Premium-Sitzplätze: Stark nachgefragte Unterrangplätze oder Premium-Optionen können je nach allgemeiner Spielnachfrage zwischen 500 SAR und 1.800+ SAR liegen.

Al Fateh FC gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Fateh FC gegen Al Riyadh

Al Fateh hat aus den letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League nur einen von 15 möglichen Punkten geholt und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete am 13. September mit einer 2:4-Niederlage gegen Neom SC, nach einer 1:2-Niederlage gegen Al Diriyah. Zudem spielte das Team 0:0 gegen Al-Taawoun und Al Ittihad sowie 1:1 gegen Al-Faisaly. In diesen fünf Spielen erzielte Al Fateh drei Tore und kassierte sieben.

Al Riyadh hat in den letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Das jüngste Spiel endete am 13. September mit einem 2:0-Sieg über Al Kholood. Außerdem gab es ein 0:0 gegen Al Khaleej und ein 3:3 gegen Al Shabab, einen 1:0-Sieg gegen Neom SC sowie eine 0:5-Niederlage gegen Al Ahli. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sechs Tore und kassierte neun.

Al Fateh FC gegen Al Riyadh: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 10. Mai 2026 in der Saudi Pro League statt, als Al Riyadh als Heimteam mit 1:0 gewann. Davor besiegte Al Fateh Al Riyadh im Januar 2026 zuhause mit 3:1 und gewann im King Cup im Oktober 2025 außerdem mit 2:0. In den letzten fünf registrierten Duellen hat Al Fateh dreimal gewonnen, Al Riyadh zweimal.