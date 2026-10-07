So bekommt man Tickets für Al-Faisaly gegen Al Diriyah: Preise in der Saudi Pro League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Al-Faisaly trifft am Donnerstag, den 5. November 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah auf Al Diriyah.

Al-Faisaly geht in dieses Duell mit dem Ziel, die jüngste Form in der Liga zu verbessern, nachdem es in den letzten fünf Spielen zwei Unentschieden und drei Niederlagen gab. Al Diriyah präsentierte sich dagegen zuletzt etwas stärker und verbuchte in den vergangenen fünf Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Al-Faisaly gegen Al Diriyah wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Al-Faisaly gegen Al Diriyah in der Saudi Pro League?

Al-Faisaly gegen Al Diriyah wird am Donnerstag, den 5. November 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 13 5. Nov. 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Wie kann man Tickets für Al-Faisaly gegen Al Diriyah in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Faisaly und Al Diriyah zu sichern, können Sie mehrere gängige Ticketoptionen prüfen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Prüfen Sie die offiziellen Ticketportale oder Websites von Al-Faisaly FC oder der Saudi Pro League, wo primäre Tickets zum Nennwert in der Regel direkt für die Fans angeboten werden.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Optionen des Klubs komplett ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für kommende Saudi-Pro-League-Spiele zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al-Faisaly gegen Al Diriyah in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Faisaly und Al Diriyah variieren je nachdem, ob Sie über offizielle primäre Vereinskanäle oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

1. Offizielle Vereinskanäle

Allgemeiner Eintritt / Standardplätze: 10 SAR bis 30 SAR (die Ligaregeln begrenzen einen Teil der Stadionkapazität auf niedrigere Basiskategorien).

Mittelrang- und Längsseitenplätze: 35 SAR bis 100 SAR für optimale Plätze an der Seite oder in zentraler Position am Spielfeld.

Premium- und VIP-Hospitality: 100 SAR bis 350+ SAR, abhängig vom Stadionsektor und den enthaltenen Hospitality-Leistungen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Tickets auf Grundlage der Marktnachfrage:

Standard-Wiederverkauf / Oberrang: 75 SAR bis 200+ SAR abhängig von der Marktnachfrage und der Verfügbarkeit auf der Plattform.

Wiederverkauf von Längsseiten- und Premiumplätzen: 200 SAR bis 500+ SAR für reguläre Zweitmarktangebote.

Wiederverkauf bei hoher Nachfrage / VIP-Hospitality:500 SAR bis 1.800+ SAR für späte Käufe oder knappe Sitzplatzkonfigurationen, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Al-Faisaly gegen Al Diriyah in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al-Faisaly gegen Al Diriyah

Al-Faisaly hat in den letzten fünf Spielen der Saudi Pro League keinen Sieg eingefahren und in diesem Zeitraum zwei Unentschieden sowie drei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Al Ittihad, zuvor gab es in dieser Serie auch eine 1:3-Niederlage gegen Al Qadsiah. Drei der fünf Spiele endeten torlos, und die Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien nur zwei Tore bei fünf Gegentoren.

Al Diriyah holte aus den letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Abha, während ein 2:1-Auswärtssieg bei Al Fateh und ein 3:0-Erfolg über Al-Ettifaq in dieser Serie herausragen. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Al-Faisaly gegen Al Diriyah: Jüngste direkte Duelle

Für frühere Begegnungen zwischen Al-Faisaly und Al Diriyah sind keine direkten Vergleichsdaten verfügbar. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, falls historische Spieldaten verfügbar werden.