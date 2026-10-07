Das Saudi-Pro-League-Duell zwischen Al-Ettifaq und Al-Hilal sorgt in Dammam für hochklassige Action, wenn zwei ikonische Klubs im Prince Mohamed bin Fahd Stadium aufeinandertreffen. Mit internationalen Topstars besetzt, liefert diese Partie regelmäßig intensive Konkurrenz auf dem Platz und eine unglaubliche Atmosphäre auf den Rängen.

GOAL liefert alle wichtigen Details zur Ansetzung des Spiels, zu den Ticketpreisen und dazu, wie ihr euch jetzt online eure Plätze sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Al-Ettifaq gegen Al Hilal in der Saudi Pro League?

1. Liga - Spielwoche 13 5. Nov. 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al-Ettifaq gegen Al Hilal in der Saudi Pro League kaufen?

Wenn Fans Tickets für ein Saudi-Pro-League-Spiel wie Al-Taawoun gegen Al-Ettifaq kaufen möchten, nutzen sie in der Regel die folgenden Optionen und Wege:

1. Offizielle Klubkanäle

Offizielle primäre Ticketplattform: Die Saudi Pro League arbeitet mit offiziell autorisierten Ticketportalen zusammen, um primäre Spieltickets direkt von den Gastgeberklubs zu vertreiben.

Klub-Kasse / Stadionportal: Ihr könnt die offiziellen Websites oder Ticketkanäle des gastgebenden Klubs (Al-Taawoun bei Heimspielen im King Abdullah Sport City in Buraidah) auf Ankündigungen zum Direktverkauf und Veröffentlichungspläne prüfen.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Kluboptionen komplett ausverkauft sind, sind Eintrittskarten oft auf sekundären Ticketplattformen wie GrintaHub zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für bevorstehende Saudi-Pro-League-Spiele zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al-Ettifaq gegen Al Hilal in der Saudi Pro League?

Um Tickets für ein Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Taawoun und Al-Ettifaq zu kaufen, könnt ihr offizielle primäre Wege oder vertrauenswürdige sekundäre Ticketmarktplätze nutzen.

1. Offizielle Klubkanäle

VIP & Premium-Hospitality: 250 SAR bis 500+ SAR

Kategorie 1 / Untere Haupttribüne: 100 SAR bis 150 SAR

Kategorie 2 / Ecken & obere Seitenlinien: 60 SAR bis 90 SAR

Kategorie 3 / Hinter dem Tor: 30 SAR bis 50 SAR

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Klubverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie GrintaHub Tickets auf Basis der Marktnachfrage:

VIP & Premium-Hospitality: 500 SAR bis 1.500+ SAR

Kategorie 1 / Untere Haupttribüne: 250 SAR bis 450 SAR

Kategorie 2 / Ecken & Tribünenbereiche: 90 SAR bis 200 SAR

Kategorie 3 / Hinter dem Tor: 30 SAR bis 80 SAR

Al-Ettifaq gegen Al Hilal in der Saudi Pro League: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Al-Ettifaq und Al Hilal

Al-Ettifaq geht mit einer durchwachsenen Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in der Saudi Pro League in dieses Match. Das jüngste Ergebnis war ein 3:3 gegen Al Qadsiah am 11. September, davor gab es ein 0:0 gegen Al-Faisaly. Ein 1:0 bei Abha ist der einzige Sieg in diesem Zeitraum, während Niederlagen gegen Al Diriyah und Al Nassr, Letztere mit 2:3, die Inkonstanz unterstreichen, an der Papas arbeitet. In diesen fünf Spielen erzielte Al-Ettifaq vier Tore und kassierte neun.

Al Hilal überzeugte deutlich mehr und holte wettbewerbsübergreifend vier Siege aus fünf Spielen, bei nur einer Niederlage, einem 0:2 bei Neom SC am 7. September. Danach folgte die Reaktion mit einem 2:0 gegen Al Shabab und einem souveränen 6:0 gegen Al-Taawoun in der Liga, ehe am 15. September ein 2:1 gegen Al-Gharafa in der AFC Champions League Elite gelang. Das Team von Inzaghi erzielte in diesem Fünf-Spiele-Lauf 11 Tore und kassierte vier, wobei drei Zu-Null-Spiele die defensive Stabilität unterstreichen.







