Al Diriyah empfängt Al-Fayha am Donnerstag, dem 26. November 2026, im Al-Awwal Park in Riad.

Al-Fayha geht als etablierterer Erstligist in diese Begegnung. Der Klub hat seine Position in der Saudi Pro League in den vergangenen Jahren gefestigt. Da Al Diriyah den Großteil seiner Geschichte außerhalb der höchsten Spielklasse verbracht hat, sind Pflichtspielduelle zwischen den beiden Klubs ausgesprochen selten.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Al Diriyah gegen Al-Fayha wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Diriyah und Al-Fayha?

Das Spiel zwischen Al Diriyah und Al-Fayha findet am Donnerstag, dem 26. November 2026, im Al-Awwal Park in Riad statt.

Wie kann man Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Diriyah und Al-Fayha kaufen?

Für den Ticketkauf zum anstehenden Spiel zwischen Al Diriyah und Al-Fayha stehen den Ticketinformationen zufolge folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Informieren Sie sich auf den offiziellen Websites oder Ticketportalen von Al Diriyah und Al-Fayha. Klubs verkaufen Eintrittskarten für ihre Heimspiele üblicherweise direkt über ihre offiziellen Ticketpartner oder Klubportale.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Diriyah und Al-Fayha?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Diriyah und Al-Fayha gibt es folgende Ticketpreiskategorien:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Reguläre Tickets / Standardplätze: 10 SAR – 30 SAR.

10 SAR – 30 SAR. Mittlere Preiskategorie & Längsseite: 30 SAR – 80 SAR.

30 SAR – 80 SAR. Premiumplätze & VIP-Hospitality: 100 SAR – mehr als 250 SAR.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardplätze / Kategorie 3: 150 SAR – 400 SAR.

150 SAR – 400 SAR. Plätze an der Längsseite / Premiumplätze: 400 SAR – mehr als 1.800 SAR.

Al Diriyah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Diriyah und Al-Fayha

Al Diriyah geht mit einer durchwachsenen Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League stehen zwei Niederlagen, zwei Unentschieden und ein Sieg zu Buche. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Al Ittihad. Im selben Zeitraum verlor Al Diriyah außerdem mit 0:3 gegen Al Nassr. Der einzige Sieg, ein 1:0 gegen Al Riyadh, bleibt der Lichtblick. Hinzu kommen Unentschieden gegen Al-Taawoun und Abha. Die Serie zeigt, dass die Mannschaft zwar Punkte holen kann, ihr dies aber nicht konstant gelingt.

Die Form von Al-Fayha ist ähnlich wechselhaft. In den letzten fünf Spielen gab es zunächst ein Unentschieden, dann zwei Niederlagen und anschließend zwei weitere Unentschieden. Ein Sieg gelang in diesem Zeitraum nicht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Al Hazem, die Liganiederlage gegen Al Ahli endete 2:3. Al-Fayha traf in vier der letzten fünf Spiele, kassierte aber auch in vier dieser Partien Gegentore. Das deutet auf defensive Schwächen hin, die Carille beheben muss.

Al Diriyah gegen Al-Fayha: Die jüngsten direkten Duelle

Daten zu den letzten fünf direkten Duellen zwischen Al Diriyah und Al-Fayha liegen derzeit nicht vor. Eine Übersicht über die bisherigen Begegnungen kann daher nicht aufgeführt werden.