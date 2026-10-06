So bekommt man Tickets für Al Ahli gegen Al-Taawoun: Preise in der Saudi Pro League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Al Ahli trifft am Donnerstag, den 5. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda auf Al-Taawoun.

Historisch gesehen hat Al-Ahli in diesem Duell die Nase vorn, darunter auch ein 2:1-Sieg gegen Al-Taawoun beim vorherigen Ligaduell. Beide Teams verfügen über namhafte internationale Spieler, wobei im Kader von Al-Ahli prominente Namen wie Riyad Mahrez und Ivan Toney stehen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al Ahli gegen Al-Taawoun wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Al Ahli gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League?

Al Ahli gegen Al-Taawoun findet am Donnerstag, den 5. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt.

1. Liga - Spielwoche 13 5. Nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Wie kann man Tickets für Al Ahli gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League kaufen?

Hier sind die wichtigsten Möglichkeiten, um Tickets für das Spiel Al-Ahli gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf: Tickets für Heimspiele von Al-Ahli in der King Abdullah Sports City werden in der Regel näher am Spieltermin über die vorgesehenen offiziellen Ticketpartner und Plattformen des Klubs angeboten.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Optionen des Klubs komplett ausverkauft sind, sind Eintrittskarten häufig auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo zu finden. Diese Plattformen ermöglichen Fans den Kauf und Verkauf von Tickets für kommende Spiele der Saudi Pro League, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Ahli gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Spiel Al-Ahli gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League variieren je nachdem, ob Sie über die offiziellen primären Kanäle des Klubs oder über den sekundären Ticketmarkt kaufen.

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Allgemeiner Eintritt / Standardsitze: Liegen in der Regel zwischen 30 SAR und 100 SAR und bieten Standardblick auf das Spielfeld von den oberen oder äußeren Rängen.

Kategorie 1 & 2 (mittleres Preissegment): Kosten üblicherweise zwischen 100 SAR und 250 SAR und bieten nähere Sichtwinkel sowie besser gepolsterte Sitze auf den Tribünen.

Gold- & Premium-Sitzplätze: Kosten im Allgemeinen zwischen 200 SAR und 500 SAR für erstklassige zentrale Sicht entlang der Seitenlinien.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Klubverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Tickets auf Basis der Marktnachfrage:

Standard-Wiederverkauf / Allgemeiner Eintritt: Beginnend bei etwa 300 SAR bis 1.100 SAR , abhängig von der allgemeinen Marktnachfrage.

Zentral gelegener Premium-Wiederverkauf: Wiederverkaufstickets im mittleren bis oberen Segment liegen regelmäßig zwischen 1.100 SAR und 1.600 SAR (~300 $ bis 425+ $ USD) für gut positionierte Plätze.

VIP- & Hospitality-Pakete: Premium-Zugang zu VIP-Lounges und hochwertige Hospitality-Bereiche auf dem Wiederverkaufsmarkt beginnen in der Regel bei 1.800 SAR und können je nach konkretem Leistungspaket deutlich höher ausfallen.

Al Ahli gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Ahli gegen Al-Taawoun

Al Ahli hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:1-Niederlage von Al-Ahli Saudi FC gegen Mamelodi Sundowns am 19. September 2026 in Pretoria, Südafrika, zudem verlor das Team in der Saudi Pro League mit 2:3 gegen Al Qadsiah. Positiv ist, dass Al Ahli Al Riyadh mit 5:0 und Al Hazem mit 3:1 im nationalen Wettbewerb besiegte und in der AFC Champions League Elite ein 1:1 gegen Pakhtakor Tashkent holte. In diesen fünf Spielen erzielte Al Ahli insgesamt 12 Tore.

Al-Taawoun kam in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben nur auf ein Unentschieden und vier Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Al-Nahda in der AFC Champions League Two, doch die Bilanz in der Saudi Pro League zeichnet ein härteres Bild: zwei Niederlagen in Folge, ein 0:6 gegen Al Hilal und ein 0:1 gegen Al Hazem. Zuvor verlor das Team in dieser Phase auch mit 1:2 gegen Al Nassr und spielte 0:0 gegen Al Fateh. Die Gäste kassierten in diesen fünf Partien neun Tore und erzielten nur vier.

Al Ahli gegen Al-Taawoun: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Al Ahli hat die jüngsten Duelle mit Al-Taawoun dominiert. Das jüngste Aufeinandertreffen gab es im Mai 2026, als Al Ahli in der Saudi Pro League auswärts mit 2:1 gewann. Betrachtet man die vergangenen fünf direkten Duelle in diesem Wettbewerb, gewann Al Ahli viermal, während Al-Taawoun nur einen Sieg holte, bei keinem Unentschieden in dieser Serie. Der einzige Sieg von Al-Taawoun in diesem Lauf kam im Heimspiel zustande, als ein 1:2-Ergebnis umgedreht wurde, der einzige Lichtblick in einer ansonsten zuletzt einseitigen Bilanz.