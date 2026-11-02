AFC Bournemouth empfängt Nottingham Forest am Samstag, 21. November 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 24. Mai 2026 trennten sich die beiden Teams im City Ground 1:1. Morgan Gibbs-White traf für Forest, Marcus Tavernier glich für Bournemouth aus. Im vorherigen Premier-League-Duell im Oktober 2025 feierte Bournemouth auswärts bei Forest einen deutlichen 2:0-Sieg.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über den Ticketkauf für AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest wissen müsst: wo Ihr Karten kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest?

AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest wird am Samstag, 21. November 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Wie kann man Tickets für AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest in der Premier League kaufen?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Nottingham Forest F.C. gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der wichtigste und zuverlässigste Weg führt über das offizielle Ticketportal des AFC Bournemouth, wenn Ihr im Heimbereich sitzen möchtet, oder über Nottingham Forest F.C. für das Gästekontingent. Diese Tickets werden in der Regel in mehreren Phasen freigegeben. Zunächst haben Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber Vorrang, bevor der allgemeine Verkauf oder eine Ticketverlosung beginnt.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest in der Premier League?

Hier findet Ihr die Ticketoptionen und Preise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Nottingham Forest:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten zum Originalpreis: Standardtickets für den Spieltag, die direkt über die offiziellen Vereinsportale gekauft werden, kosten je nach Platzkategorie, Altersgruppe und Einstufung der Partie üblicherweise etwa 30 bis 60 Pfund .

Standardtickets für den Spieltag, die direkt über die offiziellen Vereinsportale gekauft werden, kosten je nach Platzkategorie, Altersgruppe und Einstufung der Partie üblicherweise etwa . Offizielle Hospitality-Pakete: Hospitality-Angebote direkt von den Vereinen sind teurer und beginnen im Allgemeinen bei etwa 150 bis über 300 Pfund pro Person. Sie umfassen Premium-Sitzplätze sowie Zugang zu einer Lounge und Verpflegung.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Plätze hinter den Toren: Ab etwa 170 bis 200 Pfund pro Ticket.

Ab etwa pro Ticket. Plätze an den Längsseiten: Reguläre Sitzplätze entlang des Spielfelds kosten üblicherweise 210 bis 260 Pfund pro Ticket.

Reguläre Sitzplätze entlang des Spielfelds kosten üblicherweise pro Ticket. Premium- und VIP-Hospitality-Angebote im Weiterverkauf: Höherwertige VIP-Pakete und spezielle Kombiangebote können je nach Anbieter und enthaltenen Leistungen 590 bis über 2.300 Pfund pro Ticket kosten.

AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest in der Premier League: Alles Wissenswerte

AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest: Die Form

Bournemouth geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Zuletzt gab es einen 2:0-Sieg gegen Sunderland in der Premier League, nachdem das Team zuvor Sturm Graz in der Europa League mit 3:0 besiegt hatte. In diesen fünf Spielen erzielte Bournemouth sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Die einzigen Niederlagen gab es gegen Chelsea beim 1:5 und gegen Liverpool beim 0:1.

Nottingham Forest hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Arsenal, nachdem Forest zuvor in der Premier League gegen Crystal Palace und Coventry City verloren hatte. Den einzigen Sieg feierte Forest auswärts bei Aston Villa mit 2:1. In den fünf Partien erzielte das Team drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest: Die jüngsten direkten Duelle

Die Bilanz der direkten Duelle zwischen den beiden Vereinen war in den vergangenen Spielzeiten ausgeglichen. Das jüngste Aufeinandertreffen im Mai 2026 endete 1:1, als Forest Bournemouth empfing. In den letzten fünf Premier-League-Duellen konnte sich keine der beiden Mannschaften klar durchsetzen. Bournemouth feierte die höheren Siege dieser Serie, darunter ein 5:0 im Vitality Stadium im Januar 2025 und ein 2:0-Heimsieg im Oktober 2025. Zwei der fünf Partien endeten unentschieden.