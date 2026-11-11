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So bekommt man Tickets für AFC Bournemouth gegen Hull City: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Der AFC Bournemouth trifft in der Premier League auf Hull City. So könnt ihr euch Tickets sichern.

Der AFC Bournemouth empfängt Hull City am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth.

Der AFC Bournemouth und Hull City haben unterschiedliche sportliche Wege hinter sich. Zu ihren bisherigen Begegnungen in der Premier League zählt ein torreiches 6:1 des AFC Bournemouth zu Hause im Oktober 2016. Zuletzt trafen die beiden Teams im Januar 2022 in einem Championship-Spiel im Vitality Stadium aufeinander, das Hull City knapp mit 1:0 gewann.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für AFC Bournemouth gegen Hull City wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel AFC Bournemouth gegen Hull City?

Das Spiel zwischen dem AFC Bournemouth und Hull City wird am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 14
Vitality Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel AFC Bournemouth gegen Hull City kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen dem AFC Bournemouth und Hull City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am direktesten und zuverlässigsten ist der Kauf über die offiziellen Ticketportale des AFC Bournemouth oder von Hull City. Die Verfügbarkeit hängt von einer Vereinsmitgliedschaft, Treuepunkten oder dem freien Verkauf ab.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet man Eintrittskarten für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel AFC Bournemouth gegen Hull City?

Hier sind die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen dem AFC Bournemouth und Hull City:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Plätze im zentralen Bereich der Haupttribüne: 51 Pfund für Erwachsene (zuzüglich einer regulären Bearbeitungsgebühr von 2 Pfund).
  • Reguläre Plätze / andere Tribünen (Standardkategorien): In der Regel zwischen 30 Pfund und 48 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Marktnachfrage abhängen:

  • Plätze auf den Hintertortribünen und reguläre Wiederverkaufsplätze: Ab etwa 150 Pfund.
  • Plätze auf den Längstribünen und Premiumplätze im Wiederverkauf: Häufig zwischen 195 Pfund und 334 Pfund oder mehr.

AFC Bournemouth gegen Hull City in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

AFC Bournemouth gegen Hull City: Die Form

Bournemouth hat alle fünf seiner jüngsten Pflichtspiele gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert. Zuletzt gab es einen 2:0-Sieg gegen Leeds United in der Premier League. In dieser Serie schlug Bournemouth zudem die AC Milan in der Europa League mit 3:0 und Aston Villa im Carabao Cup ebenfalls mit 3:0. In den fünf Partien erzielte Bournemouth zehn Tore und blieb fünfmal in Folge ohne Gegentreffer.

Hull City hat in seinen letzten fünf Premier-League-Spielen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, aber keinen Sieg geholt. Zuletzt spielte Hull 2:2 gegen Ipswich Town, außerdem gab es ein 1:1 gegen Brentford. Niederlagen gegen Fulham und Newcastle United stehen am Anfang und Ende einer schwierigen Serie für Hull City, das in diesen fünf Partien fünf Tore erzielte und sechs Gegentreffer kassierte.

BOU

BOU - Form

MUN
S0-3
AVL
S3-0
LEE
S2-0
SPP
S1-3
IPS
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
13/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HUL

HUL - Form

EVE
U2-2
FUL
N1-0
BRE
U1-1
IPS
U2-2
ARS
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

AFC Bournemouth gegen Hull City: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im Januar 2022 aufeinander, als Hull City ein Championship-Spiel im Vitality Stadium gegen Bournemouth mit 1:0 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen stehen sowohl für Bournemouth als auch für Hull jeweils zwei Siege und ein Unentschieden zu Buche. Das auffälligste Ergebnis dieser Serie war jedoch Bournemouths 6:1-Heimsieg im Oktober 2016, als beide Vereine zuvor gemeinsam in der Premier League spielten.

Head to Head

BournemouthUnentschiedenHull
1
1
3
England Championship
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Hull badge
Hull
HUL
1
END
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
6
Hull badge
Hull
HUL
1
END
England League 1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Hull badge
Hull
HUL
4
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

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