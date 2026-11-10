Der AFC Bournemouth empfängt Brighton & Hove Albion am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth.

Das jüngste Duell fand am 19. Januar 2026 im American Express Stadium statt und endete nach einer umkämpften Partie 1:1. Vor diesem Unentschieden hatte der AFC Bournemouth im September 2025 im Vitality Stadium einen knappen 2:1-Sieg gegen Brighton & Hove Albion gefeiert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für AFC Bournemouth gegen Brighton & Hove Albion wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Brighton & Hove Albion?

Das Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Brighton & Hove Albion findet am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth statt.

Premier League - Spielwoche 13 2. Dez. 2026 - 15:15 Vitality Stadium

Wie kauft man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Brighton & Hove Albion?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Brighton & Hove Albion gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offizielle Website des AFC Bournemouth (für Heimspiele im Vitality Stadium) oder über Brighton & Hove Albion (für das Gästekontingent) erworben werden. Dabei gelten die jeweiligen Mitgliedschaftskategorien, Treuepunkte und Verfügbarkeiten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, finden sich auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub häufig noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Brighton & Hove Albion?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Brighton & Hove Albion gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel etwa 30 bis 65 £ .

Kosten in der Regel etwa . Hospitality-Pakete: Kosten ungefähr 150 bis 300 £ und mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Einstiegs- beziehungsweise Mindestpreise beim Wiederverkauf: Beginnen bei etwa 136 £ .

Beginnen bei etwa . Durchschnittliche Marktpreise: Reguläre Sitzplätze liegen im Durchschnitt bei 125 bis 208 £ .

Reguläre Sitzplätze liegen im Durchschnitt bei . VIP- und Premium-Tickets beim Wiederverkauf: Kosten häufig mehr als 600 £.

AFC Bournemouth gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League: Alles Wissenswerte

AFC Bournemouth gegen Brighton & Hove Albion: Die Form

Bournemouth geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gelang in der Premier League ein 3:0-Sieg gegen Manchester United. In diesem Zeitraum bezwang Bournemouth auch die AC Milan in der Europa League mit 3:0. In den fünf Spielen erzielte der AFC Bournemouth elf Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Die einzige Niederlage war ein 1:5 gegen Chelsea in der Premier League.

Brighton kommt in den letzten fünf Spielen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt verlor die Mannschaft am Sonntag an der Anfield Road mit 0:2. Damit endete eine Serie von drei Siegen in Folge. Die beste Leistung in diesem Zeitraum war ein 5:0 gegen Crystal Palace. Zudem gewann Brighton mit 2:0 bei Sunderland. In der Conference League spielte Brighton 0:0 gegen Jablonec und blieb in diesen fünf Partien viermal ohne Gegentor, bevor die Mannschaft gegen Liverpool zwei Gegentreffer kassierte.

AFC Bournemouth gegen Brighton & Hove Albion: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Januar 2026 in der Premier League bei Brighton mit 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen siegte Brighton zweimal und Bournemouth ebenfalls zweimal. Eine Partie endete unentschieden. Bournemouths jüngster Heimsieg in diesem Duell gelang im September 2025 mit einem 2:1 im Vitality Stadium.