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Champions League
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So bekommt man Tickets für AEK Athen gegen Real Madrid: Champions-League-Preise, Informationen zum Spiel, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Champions League

AEK Athen trifft in der Champions League auf Real Madrid. So sichert ihr euch Tickets.

Die beiden Klubs trafen bereits in der Gruppenphase der Champions League 2002/03 aufeinander. Beide Partien endeten unentschieden: 3:3 in Athen und 2:2 im Santiago Bernabéu.

Real Madrid geht mit wechselhafterer Form in die Partie. Zuletzt gab es in der Liga Niederlagen gegen Real Betis und Atlético Madrid, obwohl das Team in der Champions League mit 2:1 gegen Inter gewann.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für AEK Athen gegen Real Madrid wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen AEK Athen und Real Madrid?

AEK Athen gegen Real Madrid wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, in der Allwyn Arena in Athen angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 4
Allwyn Arena

Wie kann man Tickets für AEK Athen gegen Real Madrid in der Champions League kaufen?

Für das Champions-League-Spiel zwischen AEK Athen und Real Madrid gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Offizielle Vereinswebsite & Ticketmaster Griechenland: AEK Athen nutzt Ticketmaster Griechenland als wichtigsten autorisierten Ticketpartner für Heimspiele in der Allwyn Arena (OPAP Arena). Tickets können direkt über die offizielle Website von AEK FC oder die offizielle Plattform von Ticketmaster Hellas gekauft werden.
  • Offizielles Callcenter: AEK Athen und Ticketmaster betreiben ein eigenes telefonisches Buchungszentrum, über das Spieltickets gekauft werden können.
  • Gästebereich: Mitreisende Fans von Real Madrid müssen ihre Tickets ausschließlich über die offiziellen Ticketkanäle und das Zuteilungssystem von Real Madrid beziehen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für AEK Athen gegen Real Madrid in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen AEK Athen und Real Madrid unterscheiden sich aufgrund der enormen Nachfrage erheblich, je nachdem, ob Ihr über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Reguläre Eintrittskarten: Der reguläre Preis bei AEK Athen oder Ticketmaster Griechenland liegt üblicherweise zwischen 30 und 100 €, abhängig von der Kategorie und dem genauen Block in der Allwyn Arena.
  • Premium- und VIP-Plätze: Offizielle Hospitality-Angebote oder höherwertige Premium-Pakete des Klubs kosten in der Regel 150 bis 350 € und mehr, je nachdem, welche Annehmlichkeiten im Stadion enthalten sind.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Weiterverkaufte Plätze auf den oberen Rängen und reguläre Plätze: Die Angebotspreise für stark nachgefragte Plätze auf den oberen Rängen beginnen bei etwa 290 bis 400 €.
  • Weiterverkaufte Plätze auf den unteren Rängen und Premium-Plätze: Die Durchschnittspreise liegen häufig zwischen 600 und über 1.300 €, abhängig von der Nähe des Platzes zum Spielfeld und dem allgemeinen Preisaufschlag auf dem Zweitmarkt.

AEK Athen gegen Real Madrid in der Champions League: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von AEK Athen und Real Madrid

AEK Athen ist gut in Form: Der Klub gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele und spielte im anderen unentschieden. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Auswärtssieg bei NFC Volos in der Super League. Zudem gelang ein deutlicher 8:1-Sieg im Pokal gegen Panserraikos. In diesen fünf Partien erzielte AEK 16 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer. Dazu zählt auch ein 1:0-Sieg gegen LASK in der Champions League.

Die jüngste Form von Real Madrid ist wechselhafter. Die Mannschaft von Mourinho gewann drei ihrer letzten fünf Spiele, doch die Niederlagen gegen Real Betis und Atlético Madrid in LaLiga zeigen, dass sie verwundbar ist. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Atlético. In der Champions League bezwang Real allerdings Inter mit 2:1 und erzielte gegen Rayo Vallecano vier Tore. Über diese fünf Spiele hinweg gelangen Real zehn Treffer bei sechs Gegentoren.

AEK

AEK - Form

PAF
S8-1
VOL
S1-2
OFI
S3-0
SHK
N3-1
MCI
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
15/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RMA

RMA - Form

ATM
N2-1
VIL
S1-0
ROM
S3-4
SEV
S4-1
RBL
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
14/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

AEK Athen gegen Real Madrid: Die bisherigen direkten Duelle

Die Bilanz der direkten Duelle zwischen den beiden Klubs ist kurz, aber bemerkenswert. Die einzigen bisher verzeichneten Begegnungen fanden in der Gruppenphase der Champions League 2002/03 statt und endeten beide unentschieden. Real Madrid spielte in Athen 3:3 und im Bernabéu 2:2. Damit hat noch keine der beiden Mannschaften die andere in einem europäischen Wettbewerb besiegt. In den beiden Spielen erzielten beide Teams gleich viele Tore.

Head to Head

AEK AthenUnentschiedenReal Madrid
0
2
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athen badge
AEK Athen
AEK
2
END
Champions League
AEK Athen badge
AEK Athen
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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