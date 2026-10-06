So bekommt man Tickets für Abha gegen Al Shabab: Preise in der Saudi Pro League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Abha trifft am Donnerstag, den 5. November 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha auf Al Shabab.

Al Shabab weist in den jüngsten Duellen die stärkere Bilanz auf, unterstrichen von einem dominanten 5:0-Sieg beim letzten Aufeinandertreffen in der Liga. Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Teams fand im September 2025 im King Cup statt und endete nach einem eng umkämpften Spiel 2:2.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Abha gegen Al Shabab wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Abha gegen Al Shabab in der Saudi Pro League?

Abha gegen Al Shabab wird am Donnerstag, den 5. November 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 13 5. Nov. 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Wie kann man Tickets für Abha gegen Al Shabab in der Saudi Pro League kaufen?

Wenn Sie Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Abha Club und Al Shabab kaufen möchten, stehen Ihnen mehrere primäre Ticketoptionen zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Informieren Sie sich direkt über das offizielle Ticketportal oder die Ankündigungen des Abha Club, da die Heimvereine die erste Ausgabe der Tickets für Spiele im Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium übernehmen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Optionen des Vereins vollständig ausverkauft sind, sind allgemeine Eintrittskarten oft auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für bevorstehende Spiele der Saudi Pro League zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Abha gegen Al Shabab in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Abha Club und Al Shabab variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Primärkanäle des Vereins oder den sekundären Wiederverkaufsmarkt kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standard-Eintritt / Allgemeine Sitzplätze: Liegt typischerweise zwischen 10 SAR und 50 SAR , wobei die Ligavorschriften sicherstellen, dass ein Teil der Basissitzplätze erschwinglich angeboten wird.

Premium- & Seitlinien-Sitzplätze: Liegt in der Regel zwischen 50 SAR und 150 SAR für bessere Sicht entlang der Seitenlinie.

VIP- & Hospitality-Pakete: Von 500 SAR bis 1.500+ SAR , was in der Regel exklusiven Lounge-Zugang und verbesserte Spieltagsangebote umfasst.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Tickets auf Grundlage der Marktnachfrage:

Allgemeiner Eintritt / Shortside-Wiederverkauf: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 400 SAR+ , getrieben von Marktangebot und der allgemeinen Nachfrage.

Longside- & Premium-Wiederverkauf: Tickets in bevorzugten Blöcken an der Seitenlinie oder mit freier Sicht liegen oft zwischen 600 SAR und 1.500+ SAR .

VIP- & Pakete mit hoher Nachfrage: Wiederverkaufsangebote für Top-Hospitality- oder Premium-Kategorien können je nach Nähe zum Spieltag deutlich höher ausfallen.

Abha gegen Al Shabab in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Abha und Al Shabab

Abha hat aus den letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League zwei Punkte geholt, dabei zwei Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete 0:0 gegen Al Diriyah, davor verlor das Team 1:2 gegen Al Nassr. In diesen fünf Spielen erzielte Abha fünf Tore und kassierte sieben, zudem blieb das Team in all diesen Partien ohne Sieg.

Auch Al Shabab ist seit fünf Spielen in der Saudi Pro League ohne Sieg, bei drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das letzte Ergebnis war ein 0:0 gegen Al-Fayha, zuvor spielte das Team 1:1 gegen Al Hazem. Ein 3:3 gegen Al Riyadh unterstrich in dieser Phase sowohl die Offensivstärke als auch die defensiven Schwächen des Teams.

Abha gegen Al Shabab: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im September 2025 im King Cup statt und endete 2:2. In der Saudi Pro League besiegte Al Shabab Abha im April 2024 mit 5:0, als die Partie auf dem Platz von Al Shabab ausgetragen wurde. In den vergangenen fünf direkten Duellen weist Al Shabab die stärkere Bilanz auf, wobei Abhas einziger Sieg ein 2:1-Heimerfolg im Oktober 2023 war.