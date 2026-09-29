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So bekommt man Tickets für Abha gegen Al Ittihad: Preise in der Saudi Pro League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Abha trifft in der Saudi Pro League auf Al Ittihad. So könnt ihr euch Tickets sichern

Abha trifft am Freitag, den 30. Oktober 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha auf Al Ittihad.

Historisch gesehen hat Al-Ittihad in den jüngsten direkten Duellen die besseren Ergebnisse erzielt, auch wenn Abha beim letzten Heimspiel einen bemerkenswerten 3:1-Sieg feierte. Die Partie verspricht viel Brisanz, da Al-Ittihad in der Tabelle weiter nach oben klettern will, während ein entschlossenes Abha vor den eigenen Fans antritt.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Abha gegen Al Ittihad wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß von Abha gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League?

Abha gegen Al Ittihad findet am Freitag, den 30. Oktober 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha statt.

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1. Liga - Spielwoche 12
Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Wie kann man Tickets für Abha gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das anstehende Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Abha und Al Ittihad zu kaufen, gibt es je nach offiziellen Plattformen und Ticket-Wiederverkaufsmarktplätzen einige Hauptoptionen:

1. Offizielle Liga-Plattform (Webook)

  • Der offizielle Ticketpartner der Saudi Pro League ist Webook.com. Dort können Sie die Plattform auf den direkten primären Ticketverkauf prüfen, bei dem ein bedeutender Teil der Stadionplätze zu niedrigeren Einstiegspreisen reguliert ist.

2. Vereinskanäle

  • Sie können die offiziellen Teamportale prüfen, etwa das Ticketportal von Al Ittihad oder die offiziellen Kanäle des Abha Club, die Fans zu autorisierten Ticketveröffentlichungen für das Spiel weiterleiten.

3. Sekundäre Ticket-Marktplätze

  • Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Vereinsoptionen komplett ausverkauft sind, sind Tickets im allgemeinen Verkauf oft auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für kommende Saudi-Pro-League-Spiele zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Abha gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für Spiele der Saudi Pro League variieren je nach offiziellem Nennwert und Wiederverkauf auf dem Sekundärmarkt:

1. Offizielle Primärplattformen

  • Offizielle Liga-Regeln und Mindestpreise: Nach den Regularien der Saudi Pro League beginnen die Ticketpreise bereits bei 10 SAR, wobei mindestens 30 % der Stadionplätze auf 30 SAR oder weniger gedeckelt sind.
  • Standard- und Premiumplätze (Nennwert): Reguläre Tickets im allgemeinen Verkauf und auf den Seitentribünen liegen typischerweise zwischen 50 SAR und 150 SAR, während Premium- oder VIP-Hospitality-Pakete zwischen 500 SAR und 1.500+ SAR kosten können.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

  • Wenn offizielle Tickets über den primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Tickets je nach Marktnachfrage ab 400+ SAR, während Premiumplätze, Hospitality-Optionen oder Bereiche mit hoher Nachfrage deutlich teurer werden können.

Abha gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Abha und Al Ittihad

Abha hat aus den letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League zwei Punkte geholt und dabei zwei Unentschieden sowie drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Al Diriyah, davor verlor das Team 1:2 gegen Al Nassr. In diesen fünf Spielen erzielte Abha fünf Tore und kassierte sieben, ein Sieg war in dieser Phase nicht dabei.

Al Ittihad hat drei der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und die anderen beiden unentschieden gespielt. Die jüngste Partie endete 1:1 gegen Al-Shamal in der AFC Champions League Elite, in der Saudi Pro League gab es jedoch einen 3:1-Auswärtssieg gegen Al-Faisaly und ein 2:1 gegen Al-Fayha. Außerdem gewann das Team 2:1 gegen Al Nassr und spielte im Verlauf dieser fünf Spiele 0:0 gegen Al Fateh.

ABH

ABH - Form

ALK
U1-1
ALF
N3-2
ALI
N0-1
ALN
N2-1
DIR
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ITT

ITT - Form

ALF
U0-0
ALN
S2-1
ALF
S2-1
AFS
S1-3
ALS
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Abha gegen Al Ittihad: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 3. Mai 2024 in der Saudi Pro League statt, als Abha zu Hause mit 3:1 gewann. Davor setzte sich Al Ittihad mit 4:2 durch, als die Partie im November 2023 auf eigenem Platz ausgetragen wurde. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Al Ittihad dreimal, Abha einmal, und ein Spiel endete unentschieden. Dabei erzielte Al Ittihad 13 Tore, Abha kam auf sechs.

Head to Head

AbhaUnentschiedenAl Ittihad
1
0
4
1. Liga
Abha badge
Abha
ABH
3
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
END
1. Liga
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Abha badge
Abha
ABH
2
END
1. Liga
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Abha badge
Abha
ABH
0
END
1. Liga
Abha badge
Abha
ABH
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
END
1. Liga
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
END
6Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
S
N
S
S
S
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
S
S
S
U
S
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
U
S
N
S
S
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
U
S
S
S
S
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
S
S
S
N
N
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
S
N
S
N
N
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
N
S
U
S
U
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
U
S
N
S
U
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
U
U
S
N
N
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
N
S
U
U
N
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
S
U
N
S
U
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
U
N
U
S
U
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
U
U
N
N
U
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
U
N
N
U
U
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
N
N
U
U
U
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
N
U
U
N
U
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
N
N
U
N
U
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
U
N
N
N
U
AFC Champions League
Abstieg

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