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So bekommt man Tickets für 1. FC Köln gegen Schalke 04: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Der 1. FC Köln trifft in der Bundesliga auf Schalke 04. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Der 1. FC Köln empfängt Schalke 04 am Samstag, den 24. Oktober 2026, im RheinEnergieSTADION in Köln.

Beide Traditionsklubs verbindet eine tief verwurzelte Geschichte im deutschen Spitzenfußball, wobei der 1. FC Köln in den jüngsten direkten Duellen leicht die Oberhand hatte. Der FC Schalke 04 geht in diese Partie und setzt dabei stark auf seine defensive Organisation, um Kölns aggressive offensive Ausrichtung zu kontern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für 1. FC Köln gegen Schalke 04 wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei 1. FC Köln vs. Schalke 04 in der Bundesliga?

ist am Samstag, den 24. Oktober 2026, im RheinEnergieSTADION in Köln.

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Bundesliga - Spielwoche 7
RheinEnergieSTADION

Wie kann man Tickets für 1. FC Köln vs. Schalke 04 in der Bundesliga kaufen?

Hier sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für das Bundesliga-Spiel 1. FC Köln gegen Schalke 04 im RheinEnergieSTADION zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketshop des 1. FC Köln Der wichtigste und sicherste Weg, Tickets zu kaufen, führt über den offiziellen Online-Ticketshop des 1. FC Köln. In der Regel gehen Tickets zunächst für Vereinsmitglieder in den Verkauf, bevor der freie Verkauf startet.
  • Auswärtsfanbereich (offizielle Kanäle von Schalke 04) Wenn Sie Schalke 04 unterstützen, werden Gästetickets direkt über das offizielle Ticketportal des FC Schalke 04 an mitreisende Fans und Vereinsmitglieder verteilt.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

  • Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Optionen der Vereine komplett ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten oft auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für kommende Bundesliga-Partien zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für 1. FC Köln vs. Schalke 04 in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Spiel 1. FC Köln gegen Schalke 04 im RheinEnergieSTADION variieren je nachdem, ob Sie offizielle Tickets zum Nennwert kaufen oder über sekundäre Plattformen erwerben:

1. Offizielle Vereinstickets (Nennwert)

Beim direkten Kauf über den offiziellen Ticketshop des 1. FC Köln:

  • Stehplatzbereich (Südkurve / Stehplätze): Ungefähr 16 € bis 20 € pro Ticket.
  • Standard-Sitzplatzkategorien: In der Regel zwischen 35 € und 80 €, abhängig von der Platzkategorie und Sicht (hinter dem Tor oder Haupt-/Gegentribüne).
  • Kinder / Ermäßigungen: Ermäßigte Plätze liegen in der Regel zwischen 12 € und 30 €.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn offizielle Tickets im primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHubTickets auf Grundlage der Marktnachfrage:

  • Startpreise: Weiterverkaufsangebote beginnen für verbleibende Plätze in der Regel bei etwa 115 € bis 145 €.
  • Durchschnittspreise: Sitzplätze in Kategorien kosten auf Weiterverkaufsplattformen im Schnitt gewöhnlich zwischen 250 € und 350 € pro Ticket.
  • Premium & Hospitality / VIP: Premium-Sitzplatzoptionen und Hospitality-Pakete können 600 € oder mehr erreichen.

1. FC Köln vs. Schalke 04 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von 1. FC Köln vs. Schalke 04

Köln geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen den Hamburger SV und setzte einen schwierigen Lauf fort, zu dem auch ein 1:4 zu Hause gegen den VfB Stuttgart gehörte. Die positiven Aspekte waren ein 3:2-Sieg gegen Hoffenheim und ein Auswärtssieg im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers. In diesen fünf Spielen erzielte Köln acht Tore und kassierte sieben, eine Bilanz, die sowohl den Offensivdrang als auch die defensive Anfälligkeit widerspiegelt.

Schalke kommt im gleichen Zeitraum auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel war ein torloses Heim-Unentschieden gegen Elversberg, davor gab es aber einen 3:1-Auswärtssieg bei Union Berlin und ein 0:0 gegen Bayern München, Ergebnisse, die für die defensive Organisation sprechen. Die 0:3-Niederlage gegen Augsburg bleibt der Tiefpunkt dieses Laufs. Schalke erzielte in den fünf Spielen sechs Tore und kassierte vier, was auf ein stabileres defensives Fundament als beim Gegner hindeutet.

KÖL

KÖL - Form

TSG
S3-2
VFB
N4-1
SVW
U1-1
HSV
N2-1
FCK
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
S04

S04 - Form

FCB
U0-0
FCU
S1-3
ELV
U0-0
RWO
S2-5
LUS
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

1. FC Köln vs. Schalke 04: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Bundesliga-Duell der beiden Vereine fand im März 2026 statt und endete 1:1, während ein Treffen in der 2. Bundesliga im Februar 2025 mit einem 1:0-Heimsieg für Köln endete. Betrachtet man die letzten fünf dokumentierten Begegnungen, die die Bundesliga, die 2. Bundesliga und ein Freundschaftsspiel umfassen, hat Köln mit zwei Siegen gegenüber einem von Schalke und zwei Unentschieden einen leichten Vorteil. Die Serie deutet auf eine enge Rivalität ohne eine dominierende Kraft hin, und die Bilanz liefert vor dem Sonntag kaum Anhaltspunkte, um die Teams zu trennen.

Head to Head

1. FC KölnUnentschiedenSchalke 04
3
2
0
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
0
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
END
Klub Freundschaftsspiele
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
END
9Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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