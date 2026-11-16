Wrexham empfängt Charlton Athletic am Dienstag, 8. Dezember 2026, im SToK Cae Ras in Wrexham.

In jüngerer Zeit trafen die Teams in der Saison 2024/25 in der EFL League One aufeinander. Auf ein 2:2 zu Beginn der Saison folgte im April 2025 ein deutlicher 3:0-Sieg für Wrexham. Ihre Duelle setzten sich in der EFL Championship fort, als Wrexham im November 2025 im The Valley einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg gegen Charlton feierte.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Wrexham gegen Charlton Athletic wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Wrexham gegen Charlton Athletic in der Championship angepfiffen?

Wrexham gegen Charlton Athletic findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, im SToK Cae Ras in Wrexham statt.

England Championship - Spielwoche 20 8. Dez. 2026 - 14:45 SToK Cae Ras

Wie kauft man Tickets für Wrexham gegen Charlton Athletic in der Championship?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Wrexham und Charlton Athletic habt Ihr folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Im offiziellen Ticketportal oder an der Vorverkaufsstelle des Wrexham AFC könnt Ihr Euch über den freien Verkauf, Vorverkaufsphasen für Mitglieder und Möglichkeiten für Dauerkarteninhaber, Gästetickets zu kaufen, informieren. Da Wrexham dieses Spiel im SToK Cae Ras austrägt, ist die offizielle Vereinswebsite der direkteste und zuverlässigste Weg zu offiziellen Tickets zum regulären Preis.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticket-Zweitmarkt: Wenn die Tickets beim Verein vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Wrexham gegen Charlton Athletic in der Championship?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die voraussichtlichen Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Wrexham und Charlton Athletic:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Beginnen üblicherweise bei etwa 28 bis 35 Pfund .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Ermäßigte Tickets: Beginnen je nach Altersgruppe bei 7 bis 21 Pfund.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die offiziellen Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Sitzplätze: Ab 65 Pfund .

Ab . Durchschnittliche oder Premium-Sitzplätze: Kosten zwischen 150 und 335 Pfund oder mehr.

Wrexham gegen Charlton Athletic in der Championship: Alles Wissenswerte

Wrexham gegen Charlton Athletic: Die Form

Wrexham hat in seinen letzten fünf Championship-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, dabei acht Tore erzielt und vier kassiert. Zuletzt spielte Wrexham 1:1 gegen die Wolverhampton Wanderers, davor gab es einen 2:0-Sieg gegen Middlesbrough. Der einzige weitere Sieg in dieser Serie war ein 4:1 gegen Preston North End. Dazwischen lagen Niederlagen gegen Sheffield United (0:1) und die Blackburn Rovers (0:2).

Charlton hat eines seiner letzten fünf Championship-Spiele gewonnen und vier verloren, bei vier erzielten und sieben kassierten Toren. Ein Unentschieden gab es nicht. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:1-Sieg gegen Sheffield United. Zuvor hatte Charlton drei Niederlagen in Folge gegen Watford (0:2), Norwich City (1:3) und Middlesbrough (0:3) hinnehmen müssen. In dieser Serie verlor Charlton außerdem 0:1 gegen die Bolton Wanderers.

Wrexham gegen Charlton Athletic: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams fand im Februar 2026 statt. Charlton empfing Wrexham in der Championship und verlor 0:1. Davor gewann Wrexham im November 2025 das andere Duell im SToK Cae Ras mit 1:0. Von den vier erfassten direkten Duellen hat Wrexham drei gewonnen, eines endete unentschieden. Charlton wartet in dieser Serie noch auf einen Sieg. Die Teams trafen außerdem zweimal in der League One aufeinander: Wrexham gewann im April 2025 mit 3:0, während das frühere Duell im Oktober 2024 mit einem 2:2 endete.