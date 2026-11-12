Die Wolverhampton Wanderers empfangen Southampton am Samstag, 5. Desember 2026, im Molineux Stadium in Wolverhampton.

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 15. März 2025 in der Premier League statt. Die Wolverhampton Wanderers gewannen bei Southampton im St. Mary's mit 2:1. Zuvor hatten sie auch das Duell der Saison 2024/25 im Molineux mit 2:0 gewonnen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Wolverhampton Wanderers gegen Southampton wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Championship-Spiel Wolverhampton Wanderers gegen Southampton angepfiffen?

Wolverhampton Wanderers gegen Southampton findet am Samstag, 5. Desember 2026, im Molineux Stadium in Wolverhampton statt.

England Championship - Spielwoche 19 5. Dez. 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Wie kann man Tickets für das Championship-Spiel Wolverhampton Wanderers gegen Southampton kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen den Wolverhampton Wanderers und Southampton gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets sind direkt über das offizielle Ticketportal der Wolverhampton Wanderers oder die Ticketseite des Southampton FC erhältlich. Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder haben dabei bevorzugten Zugang.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Championship-Spiel Wolverhampton Wanderers gegen Southampton?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen den Wolverhampton Wanderers und Southampton:

1. Offizielle Vereinskanäle

Regulärer Preis für Erwachsene: 30 bis 55 £.

30 bis 55 £. Ermäßigter Preis (Senioren / junge Erwachsene): 20 bis 35 £.

20 bis 35 £. Jugendliche (unter 17 Jahren): 12 bis 20 £.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Übliche Preisspanne beim Weiterverkauf: 45 bis 110 £.

45 bis 110 £. Premiumplätze / Plätze an der Längsseite: 120 bis über 250 £.

Wolverhampton Wanderers gegen Southampton in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form der Wolverhampton Wanderers und von Southampton

Die Wolverhampton Wanderers haben vier ihrer letzten fünf Championship-Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt siegten sie am 4. November bei Bristol City mit 2:1. In diesem Zeitraum bezwangen sie auch Cardiff City mit 3:0 und Watford mit 1:0. Ihre einzigen Punktverluste gab es beim 1:1 gegen Portsmouth. Das Team von Peixoto erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Southampton hat drei seiner letzten fünf Championship-Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und keines verloren. Zuletzt gab es am 3. November ein 1:1 bei West Bromwich Albion. Davor gewann Southampton mit 4:1 gegen die Queens Park Rangers und mit 3:2 bei West Ham United. Zuvor gab es Unentschieden gegen die Bolton Wanderers und Siege bei Norwich City, die den Fünf-Spiele-Zeitraum komplettieren. Das Team von Eckert erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Wolverhampton Wanderers gegen Southampton: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Vereine fand am 15. März 2025 in der Premier League statt. Die Wolverhampton Wanderers gewannen bei Southampton im St. Mary's mit 2:1. Von den letzten fünf direkten Duellen, die allesamt in der Premier League stattfanden, gewannen die Wolverhampton Wanderers vier und Southampton eines. Dabei erzielten die Wolverhampton Wanderers neun Tore, Southampton traf viermal.