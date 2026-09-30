Werder Bremen trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Wohninvest WESERSTADION in Bremen auf Paderborn.

Historisch gesehen hat Werder Bremen in Pflichtspielen zwischen den beiden Klubs die Nase vorn. Die beiden Teams trafen zuvor im Pokal aufeinander, als Werder Bremen in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2024/25 einen 1:0-Auswärtssieg gegen Paderborn holte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Werder Bremen gegen Paderborn wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Werder Bremen gegen Paderborn in der Bundesliga?

Werder Bremen gegen Paderborn wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Wohninvest WESERSTADION in Bremen angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 6 17. Okt. 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Wie kann man Tickets für Werder Bremen gegen Paderborn in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für SV Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 im Weserstadion zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizieller Ticketshop des SV Werder Bremen

Primärer Verkauf: Kaufen Sie direkt über das offizielle Online-Ticketportal des SV Werder Bremen.

Mitgliederpriorität: Offizielle Vereinsmitglieder erhalten vor dem freien Verkauf der restlichen Tickets frühzeitigen Zugang.

2. Offizieller Zweitmarkt

Falls die Partie über das reguläre Kontingent ausverkauft ist, prüfen Sie den offiziellen Zweitmarkt von Werder Bremen.

Dauerkarteninhaber oder Besitzer von Einzeltickets, die nicht teilnehmen können, bieten ihre Plätze dort legal zum Nennwert erneut an.

3. VIP- und Hospitality-Tickets

Premium-Sitzplatzoptionen, darunter Logen und Hospitality-Lounges am Spieltag, können direkt über die Abteilung für Firmenkundenservice des Klubs oder autorisierte Hospitality-Partner gebucht werden.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen Paderborn?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel Werder Bremen vs. SC Paderborn im Weserstadion hängen davon ab, ob Sie sie über offizielle Vereinskanäle oder über Zweitmarkt-Plattformen kaufen:

1. Offizielle Ticketpreise (Weserstadion)

Stehplatz (Kategorie 5): 17 €

Sitzplatztickets (Kategorien 1–4): 30 € bis 75 € pro Person (abhängig von Rang und zentraler Lage)

Plätze mit eingeschränkter Sicht: Rabatt von 10 € bis 20 € auf den Kategoriepreis

Ermäßigungen & Jugend (unter 14): Bis zu 50 % Rabatt auf die regulären Sitzplatzkategorien (ausgenommen Kategorie 1)

Offizieller Zweitmarkt: Ticketpreise zum Nennwert plus eine offizielle Servicegebühr von 10 %

2. Zweitmarkt- und Wiederverkaufspreise

Wenn Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub je nach Marktnachfrage:

Übliche Wiederverkaufsspanne: Tickets beginnen in der Regel bei etwa 40 € bis 56 € für reguläre Plätze.

Hospitality- und VIP-Pakete: Premium-Lounge-Optionen liegen je nach gewähltem Hospitality-Paket zwischen 120 € und 450 €+ .

Werder Bremen gegen Paderborn in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Werder Bremen gegen Paderborn

Werder Bremen hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete in der Bundesliga mit einem 1:1 gegen Köln, nachdem zuvor ein 3:1 gegen RB Leipzig gelungen war. Bremen erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sieben. Die einzige Niederlage in der Liga in diesem Zeitraum setzte es gegen Freiburg, wo die Mannschaft mit 1:4 verlor.

Paderborn kam in den vergangenen fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund, davor verlor das Team auch mit 0:1 gegen Freiburg. Die Auswärtsmannschaft erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte acht. Der einzige Sieg gelang im DFB-Pokal gegen den 1. FC Phönix Lübeck, mit einem 4:2-Auswärtserfolg.

Werder Bremen gegen Paderborn: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete im August 2026 in einem 2:2 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung. Mit Blick auf die letzten fünf erfassten Duelle umfassen die Ergebnisse zwei 2:2-Unentschieden, eine 0:1-Heimniederlage von Paderborn gegen Werder im DFB-Pokal im Oktober 2024, ein 2:2 im DFB-Pokal im Oktober 2022 sowie einen 4:3-Auswärtssieg von Werder in der 2. Bundesliga im Januar 2022. Werder hat in Pflichtspielen innerhalb dieser Stichprobe die Nase vorn.