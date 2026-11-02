Werder Bremen empfängt den Hamburger SV am Sonntag, 22. November 2026, im Wohninvest Weserstadion in Bremen.

Im jüngsten Pflichtspielduell am 18. April 2026 setzte sich Werder Bremen in der Bundesliga im Wohninvest Weserstadion mit 3:1 gegen den Hamburger SV durch. Zuvor hatte der Hamburger SV im Dezember 2025 sein Bundesliga-Heimspiel gegen Bremen mit 3:2 gewonnen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Werder Bremen gegen den Hamburger SV wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Hamburger SV?

Werder Bremen gegen Hamburger SV findet am Sonntag, 22. November 2026, im Wohninvest Weserstadion in Bremen statt.

Bundesliga - Spielwoche 10 22. Nov. 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Hamburger SV kaufen?

Für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV gibt es je nach Verfügbarkeit und persönlichen Vorlieben verschiedene Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Sie können direkt im offiziellen Ticketshop des SV Werder Bremen nachsehen. Tickets werden in der Regel zuerst für Vereinsmitglieder freigegeben. Verbleibende Plätze gehen anschließend in den freien Verkauf. Stark nachgefragte Spiele wie das Nordderby sind allerdings schnell ausverkauft.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Hamburger SV?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Sie direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kaufen.

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze (Kategorie 5 / sichere Stehplätze): Die offiziellen Preise beginnen bei etwa 18 bis 25 Euro . Bei stark nachgefragten Nordderby-Spielen sind die Tickets allerdings unter Vereinsmitgliedern fast sofort ausverkauft.

Die offiziellen Preise beginnen bei etwa . Bei stark nachgefragten Nordderby-Spielen sind die Tickets allerdings unter Vereinsmitgliedern fast sofort ausverkauft. Unterrang und reguläre Sitzplätze (Kategorien 3 und 4): Reguläre Sitzplätze kosten offiziell in der Regel zwischen 35 und 65 Euro .

Reguläre Sitzplätze kosten offiziell in der Regel zwischen . Zentrale Sitzplätze und Premiumplätze im Unterrang (Kategorien 1 und 2): Plätze mit besonders guter Sicht von der Längsseite direkt auf das Spielfeld kosten im Erstverkauf üblicherweise 75 bis über 95 Euro .

Plätze mit besonders guter Sicht von der Längsseite direkt auf das Spielfeld kosten im Erstverkauf üblicherweise . Hospitality- und VIP-Pakete: Offizielle VIP-Pakete kosten je nach Zugang zu bestimmten Lounges und enthaltenem Catering in der Regel ab etwa 150 bis über 450 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Stehplätze und günstigere Bereiche: Plätze in Fanblöcken oder in den oberen Eckbereichen kosten wegen der hohen Nachfrage nach diesem brisanten Duell üblicherweise ab etwa 130 bis 175 Euro .

Plätze in Fanblöcken oder in den oberen Eckbereichen kosten wegen der hohen Nachfrage nach diesem brisanten Duell üblicherweise ab etwa . Sitzplätze auf der Längsseite im Unter- oder Oberrang: Reguläre Plätze mit seitlichem Blick kosten zwischen 200 und 400 Euro .

Reguläre Plätze mit seitlichem Blick kosten zwischen . Kategorie 1 und zentrale Premium-Sitzplätze: Plätze an der Seitenlinie mit der besten Sicht kosten häufig 450 bis über 600 Euro.

Werder Bremen gegen Hamburger SV in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Werder Bremen gegen Hamburger SV: Die Form

Werder Bremen hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein 2:2 gegen Paderborn, davor ebenfalls ein 2:2 gegen Borussia Dortmund. Die stärkeren Ergebnisse in diesem Zeitraum waren ein 3:2-Sieg gegen Augsburg und ein 3:1-Erfolg gegen RB Leipzig. Bremen erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Unbeständigkeit.

Der Hamburger SV hat vor dieser Partie vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Auf eine 0:5-Niederlage gegen RB Leipzig folgten Siege gegen den FC Köln (2:1), in einem Freundschaftsspiel gegen den FC København (2:0), bei Hoffenheim (3:2) und zuletzt gegen den VfB Stuttgart (1:0). Der HSV erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Die letzten drei Partien endeten allesamt mit positiven Ergebnissen.

Werder Bremen gegen Hamburger SV: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 18. April 2026 statt. Werder Bremen besiegte den Hamburger SV dabei in einem Bundesliga-Spiel im Wohninvest Weserstadion mit 3:1. Davor gewann der HSV im Dezember 2025 sein Bundesliga-Heimspiel mit 3:2. In den fünf jüngsten dokumentierten Duellen, die Spiele in der Bundesliga und der 2. Bundesliga sowie eine Partie aus dem Jahr 2018 umfassen, stehen zwei Siege des Hamburger SV drei Erfolgen von Werder Bremen gegenüber. Die Bilanz der jüngsten direkten Duelle spricht damit für Bremen.