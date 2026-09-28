Wales kehrt in die höchste Spielklasse der UEFA Nations League zurück. Die Drachen blieben in der vergangenen Ausgabe des Wettbewerbs ungeschlagen, gewannen drei und spielten drei ihrer Partien unentschieden und beendeten ihre Gruppe auf Platz eins. Sichert euch noch heute eure Tickets für die kommenden Spiele.

Nach zwei schweren Auswärtsspielen in der UEFA Nations League gegen Portugal und Dänemark kehrt Wales nach Hause zurück und trifft am Donnerstag, 1. Oktober, am 3. Spieltag der Ligaphase auf Norwegen.

Wales wird in der Ligaphase gegen alle drei Gegner jeweils zuhause und auswärts spielen, also insgesamt sechs Partien. Die besten zwei Teams ziehen im März ins Viertelfinale ein.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Wales gegen Norwegen in der UEFA Nations League zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Wales gegen Norwegen statt?

Wales gegen Norwegen findet am Donnerstag, 1. Oktober, im Cardiff City Stadium in Cardiff statt. Der Anstoß ist für 19.45 Uhr (BST) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

So kauft ihr Tickets für Wales gegen Norwegen in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Wales gegen Norwegen wurden online über das FAW eTickets Portal angeboten.

Die FAW teilte den Ticketverkauf in zwei Phasen auf:

Vorverkauf mit Priorität : Er begann am Freitag, 11. September, um 12 Uhr für Mitglieder der Red Wall 2026-28, die jeweils bis zu 4 Tickets kaufen konnten.

Öffentlicher Verkauf : Er begann am Mittwoch, 16. September, um 12 Uhr für die breite Öffentlichkeit, mit bis zu 10 Tickets pro Kauf.

Für norwegische Auswärtsfans wurden Tickets über den Norwegischen Fußballverband (NFF) vergeben.

Wer sich noch kurzfristig Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Wales gegen Norwegen in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Wales gegen Norwegen starteten bei 30,00 £ für Erwachsene und 9,50 £ für Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre.

Der Football Association of Wales (FAW) unterteilt Einzeltickets für Spiele je nach Sicht auf den Sitzplatz in drei unterschiedliche Preiskategorien.

Kategorie 1 (Premium / Längsseite) : Diese Premium-Sitze verlaufen entlang der Hauptseitenlinien des Spielfelds. Dazu gehören die Grandstand (West) und die Ninian Stand (East), die die ausgewogenste Sicht auf das Spielgeschehen bieten. (Preisspanne: 15-40 £)

Kategorie 2 (Standard / Ecken) : Diese Standardsitze befinden sich dort, wo die Seitenlinien auf die Torenden treffen, und bieten eine diagonale Sicht auf das Spielfeld. (Preisspanne: 10-35 £)

Kategorie 3 (Familientribüne / Hintertor) : Diese Plätze befinden sich hinter den Toren. Dazu gehören die Canton Stand, in der stimmgewaltige Fangruppen zuhause sind, sowie die ausgewiesene Familientribüne. (Preisspanne: 5-30 £)

Behaltet kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, ebenso wie Zweitmarktplätze wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Cardiff City Stadium wissen müsst

Das Cardiff City Stadium ist eine bedeutende Sportstätte in Wales und dient sowohl dem Cardiff City Football Club als auch der walisischen Fußballnationalmannschaft als Heimstätte. Es wurde 2009 offiziell eröffnet und ist mit einer Kapazität von 33.280 Plätzen nach dem Principality Stadium das zweitgrößte Stadion in Wales.

99 Jahre lang spielte Cardiff City im legendären und einschüchternden Ninian Park. Anfang der 2000er war das alte Stadion veraltet, und Pläne für eine neue reine Sitzplatzarena wurden genehmigt, um dem Klub bei der Modernisierung zu helfen.

Der Bau begann 2007 auf dem Gelände des alten Leckwith Athletics Stadium, das Projekt kostete rund 48 Millionen £. Das neue Cardiff City Stadium öffnete seine Tore im Juli 2009 mit einem Freundschaftsspiel gegen den schottischen Klub Celtic, das 0:0 endete.

Denkwürdige Momente im Cardiff City Stadium

Das Belgien-Epos (2015) : Wales besiegte Belgien dank eines legendären Treffers von Gareth Bale mit 1:0, stellte mit 33.280 Zuschauern einen Stadionrekord auf und ebnete den Weg für den historischen Lauf bei der EM 2016.

Weltmeisterschafts-Qualifikation (2022) : Die „Red Wall“ sang unter Flutlicht aus voller Kehle, als Wales die Ukraine mit 1:0 besiegte und sich damit erstmals seit 64 Jahren für eine FIFA-Weltmeisterschaft qualifizierte.

Real Madrid und der UEFA Super Cup (2014) : Die Spielstätte stand im Mittelpunkt, als sie den UEFA Super Cup ausrichtete. Real Madrid besiegte Sevilla mit 2:0, wobei Superstar Cristiano Ronaldo auf dem Rasen in Cardiff beide Tore erzielte.

Rock and Roll: Natürlich wird es nicht nur für Sport genutzt. Das Stadion ist eine große Konzertlocation und war Gastgeber für gewaltige Musikacts wie Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart und die Stereophonics.

Anreise

Mit dem Zug: Eine der einfachsten Möglichkeiten, das Stadion vom Zentrum von Cardiff aus zu erreichen.

Bahnhof Ninian Park - Dies ist der nächstgelegene Bahnhof, nur 5 Gehminuten von den Stadiontoren entfernt.

Bahnhof Grangetown - Eine weitere hervorragende Option, nur 10 Gehminuten bis zum Stadion.

Mit dem Bus: Cardiff verfügt über regelmäßige Buslinien, die direkt am Stadion halten.

Shuttle am Spieltag (Linie 95) - Während der Fußballsaison setzt Cardiff Bus spezielle Shuttlebusse ein. Sie fahren alle 15 Minuten, beginnend 2 Stunden vor dem Anstoß, und starten in der Wood Street (Haltestelle JB) im Stadtzentrum.

Reguläre Linien - Ihr könnt die Busse 1, 2, 95 oder 95A vom Stadtzentrum nehmen. Steigt an der Sloper Road oder an der Haltestelle ASDA Leckwith Road aus.

Mit dem Auto: Das Stadion ist von der Autobahn aus leicht erreichbar und befindet sich unter der Postleitzahl CF11 8AZ.

Anfahrt - Verlasst die Autobahn M4 an der Ausfahrt 33. Nehmt die vierspurige A4232 in Richtung Cardiff/Barry und dann die ausgeschilderte Ausfahrt B4267 zum Stadion.

Parken - Die Stadionparkplätze schließen aus Sicherheitsgründen in der Regel 60 Minuten vor dem Anstoß. Vermeidet das Parken im nahegelegenen Einzelhandelspark, da dort ein strenges 90-Minuten-Limit gilt und an Spieltagen viele Strafzettel verteilt werden.

Wales gegen Norwegen in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Wales gegen Norwegen: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Wales (#38) gegen Norwegen (#19)

Wales ist aktuell seit vier Spielen sieglos. Seit die WM-Träume im März in den Play-offs gegen Bosnien und Herzegowina geplatzt sind, gab es zwei Unentschieden in Freundschaftsspielen gegen Nordirland und Ghana sowie eine Niederlage gegen Rumänien.

Norwegen geht gestärkt aus dem Sommer bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hervor. Das Team übertraf mit dem Einzug ins Viertelfinale alle bisherigen Leistungen auf der globalen Bühne. In jedem der vergangenen acht Spiele Norwegens fielen mindestens zwei Tore, und in keiner dieser Begegnungen blieb das Team ohne Gegentor.

Wales gegen Norwegen: Jüngste direkte Duelle

Die Gesamtbilanz zwischen Wales und Norwegen liegt bei 4 Siegen für Norwegen, 3 Siegen für Wales und 4 Unentschieden aus insgesamt 11 Begegnungen. In diesen Duellen erzielte Norwegen 15 Tore, Wales 14.

Das letzte Spiel zwischen den Teams fand 2011 statt. Wales setzte sich dabei in einem Freundschaftsspiel im Cardiff City Stadium deutlich mit 4:1 gegen Norwegen durch. Gareth Bale eröffnete den Torreigen mit einem Volley, gefolgt von einem Schlenzer des aktuellen walisischen Trainers Craig Bellamy. Norwegen verkürzte durch Erik Huseklepp, doch ein später Doppelpack des eingewechselten Sam Vokes besiegelte einen dominanten Sieg der Drachen.