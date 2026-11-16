Villarreal empfängt Sabah FK am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal.

Die bevorstehende Partie ist das erste Pflichtspiel zwischen Villarreal und Sabah FK in einem UEFA-Wettbewerb. Beide Mannschaften wollen in diesem wichtigen Europapokalspiel in der Tabelle weiter nach oben klettern. Villarreal hat dabei Heimrecht.

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Wann beginnt Villarreal gegen Sabah FK in der Champions League?

Villarreal gegen Sabah FK findet am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal statt.

Champions League - Spielwoche 6 8. Dez. 2026 - 12:45 Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen Sabah FK in der Champions League kaufen?

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und Sabah FK gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über das offizielle Ticketportal von Villarreal CF oder an der Stadionkasse ist der wichtigste und sicherste Weg, Tickets zum regulären Preis zu erwerben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich Tickets für reguläre Zuschauerbereiche häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Sabah FK in der Champions League?

Hier sind die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und Sabah FK:

1. Offizielle Vereinskanäle

Fondo (Hintertortribünen / Kurven): Ungefähr 30 bis 50 Euro .

Ungefähr . Preferencia (Seitentribünen): Ungefähr 55 bis 95 Euro .

Ungefähr . Tribuna (Haupttribüne / VIP-Bereiche): Ungefähr 100 bis über 150 Euro

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Fondo (Hintertortribünen / Kurven): Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 420 bis 530 Euro .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Preferencia (Seitentribünen): Die Preise liegen üblicherweise bei 550 bis 850 Euro .

Die Preise liegen üblicherweise bei . Tribuna (Haupttribüne / VIP-Bereiche): Die Preise liegen üblicherweise bei 900 bis über 1.650 Euro.

Villarreal gegen Sabah FK in der Champions League: Alles Wissenswerte

Villarreal gegen Sabah FK: Die Form

Villarreal geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft am 8. November in LaLiga mit 2:0 gegen Getafe. Der Sieg ohne Gegentor dürfte nach einer schwierigen Phase für etwas Selbstvertrauen gesorgt haben. Zuvor unterlag Villarreal PSG in der Champions League mit 0:6 und Espanyol in der Liga mit 0:1. In diesem Zeitraum besiegte Villarreal außerdem CD Manacor in der Copa del Rey mit 5:0 und gewann auswärts bei Valencia mit 2:1. Über die fünf Spiele hinweg erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Sabah FK reist mit zwei Niederlagen, zwei Unentschieden und keinem Sieg aus den letzten fünf Spielen an. Die jüngste Partie endete in der aserbaidschanischen Premier League mit einem 2:2 gegen Shamakhi FK. Zuvor verlor Sabah in der Champions League mit 1:4 gegen Viking. Zu den weiteren Ergebnissen zählen eine 2:3-Niederlage gegen Turan Tovuz, ein 0:0 gegen Qarabag FK und eine 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund im Europapokal. Sabah erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Villarreal gegen Sabah FK: Die bisherigen direkten Duelle

Zu früheren direkten Duellen zwischen Villarreal und Sabah FK liegen keine Daten vor. Diese Partie wird ihr erstes dokumentiertes Aufeinandertreffen in einem UEFA-Wettbewerb sein.