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So bekommt Ihr Tickets für Villarreal gegen Real Sociedad: Ticketpreise in LaLiga, Spielinformationen, kurzfristiger Ticketverkauf und mehr

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Villarreal trifft in LaLiga auf Real Sociedad. So sichert Ihr Euch Tickets

Villarreal empfängt Real Sociedad am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen am 20. März 2026 setzte sich Villarreal im Estadio de la Cerámica überzeugend mit 3:1 gegen Real Sociedad durch. Bereits zuvor in der Saison 2025–26 hatte Villarreal in der Reale Arena ein spannendes Auswärtsspiel gegen Real Sociedad knapp mit 3:2 gewonnen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Villarreal gegen Real Sociedad wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und was sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Villarreal gegen Real Sociedad?

Das Spiel zwischen Villarreal und Real Sociedad beginnt am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal.

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La Liga - Spielwoche 15
Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen Real Sociedad in LaLiga kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Villarreal und Real Sociedad gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkte Kauf über die offiziellen Ticketportale von Villarreal CF oder Real Sociedad ist der sicherste und zuverlässigste Weg, Plätze zum regulären Preis zu bekommen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets bei den Vereinen vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Real Sociedad in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Villarreal und Real Sociedad gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Plätze hinter den Toren (Fondo Norte / Fondo Sur): Kosten üblicherweise etwa 30 bis 50 €.
  • Seitentribünen (Lateral): Kosten in der Regel 50 bis 90 €.
  • Haupttribüne (Tribuna): Kosten 90 bis 150 € oder mehr.

Villarreal gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Villarreal und Real Sociedad

Villarreal hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es eine 0:6-Niederlage gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Auch gegen Espanyol verlor Villarreal in LaLiga mit 0:1. Die Mannschaft kann aber auch Erfolge vorweisen: einen 5:0-Sieg gegen CD Manacor in der Copa del Rey und einen 2:1-Auswärtssieg gegen Valencia. In diesen fünf Spielen erzielte Villarreal neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Real Sociedad hat in seinen letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt spielte die Mannschaft in der Europa League 1:1 gegen Lyon. Zuvor hatte sie Levante in LaLiga mit 2:1 und Lillestroem auf europäischer Bühne mit 6:0 besiegt. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 1:2 gegen Athletic Bilbao in der Liga. In den fünf Spielen erzielte Sociedad 15 Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

VIL

VIL - Form

VAL
S1-2
CDM
S0-5
ESP
N0-1
PSG
N0-6
GET
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
RSO

RSO - Form

LIL
S0-6
LEV
S2-1
ATH
N2-1
OL
U1-1
RAY
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Villarreal gegen Real Sociedad: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt. Villarreal gewann das LaLiga-Spiel im Estadio de la Ceramica mit 3:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Villarreal drei, eines endete unentschieden. Real Sociedad holte einen Sieg: ein 1:0 in der Reale Arena im Januar 2025. Die Gesamtbilanz dieser fünf Spiele lautet zwölf Tore für Villarreal und sieben für Real Sociedad.

Head to Head

FC VillarrealUnentschiedenReal Sociedad
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2
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Real Sociedad
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VIL
3
END
11Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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