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So bekommt ihr Tickets für Villarreal gegen Paris Saint-Germain: Champions-League-Ticketpreise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Villarreal trifft in der Champions League auf Paris Saint-Germain. So sichert ihr euch Tickets.

Das bevorstehende Spiel verspricht ein interessantes europäisches Duell: In einem offiziellen UEFA-Wettbewerb sind die beiden Klubs bislang noch nicht aufeinandergetroffen.

Paris Saint-Germain geht mit Rückenwind in die Partie. Von den vergangenen fünf Spielen gewann PSG drei, spielte einmal unentschieden und verlor einmal.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Villarreal gegen Paris Saint-Germain wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und Paris Saint-Germain?

Villarreal gegen Paris Saint-Germain beginnt am Dienstag, dem 3. November 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal.

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Champions League - Spielwoche 4
Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und Paris Saint-Germain kaufen?

Wer sich Tickets für das bevorstehende UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und Paris Saint-Germain im Estadio de la Cerámica sichern möchte, hat vor allem folgende Möglichkeiten:

  • Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Sie können direkt auf den offiziellen Websites von Villarreal CF oder Paris Saint-Germain nachsehen. Dort gibt es in der Regel Tickets zum regulären Preis. Für gefragte Europapokalspiele sind jedoch meist eine Klubmitgliedschaft oder Treuepunkte erforderlich, und die Tickets sind oft schnell ausverkauft.
  • Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Sind die Tickets über die offiziellen Klubkanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Plattformen für den Weiterverkauf wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und Paris Saint-Germain?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und Paris Saint-Germain unterscheiden sich je nachdem, ob Sie die Karten über die offiziellen Klubkanäle oder auf Plattformen für den Weiterverkauf kaufen.

1. Offizielle Klubkanäle

  • Hintertortribünen (Fondo Norte / Sur): 30 bis 50 Euro für den Ober- und Unterrang als günstigste Plätze.
  • Seitentribünen (Lateral / Preferencia): 60 bis 110 Euro für Plätze an der Seitenlinie im mittleren Preissegment.
  • Zentrale Tribuna-Tribüne: 120 bis über 200 Euro für Premiumplätze auf der Haupttribüne.
  • VIP- und Hospitality-Logen: 250 bis über 500 Euro für exklusive Pakete mit besonderen Annehmlichkeiten.

2. Ticketplattformen für den Weiterverkauf

Sind die Tickets im offiziellen Klubverkauf ausverkauft, bieten Plattformen für den Weiterverkauf wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Oberrang / Eckplätze: Einfache reguläre Plätze kosten ab etwa 240 bis 320 Euro.
  • Längsseite / Blöcke im Unterrang: Die Preise liegen zwischen 350 Euro und 650 Euro, wenn die Nachfrage nach gefragten Gruppenspielen steigt.
  • VIP- und Premium-Pakete im Weiterverkauf: Je nach genauem Sitzplatzblock und Verfügbarkeit am Markt liegen die Preise häufig bei über 1.000 bis über 1.500 Euro.

Villarreal gegen Paris Saint-Germain in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Villarreal und Paris Saint-Germain

Villarreal verzeichnete in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gewann der Klub in LaLiga zu Hause mit 3:1 gegen Levante, nachdem er auswärts bei Malaga mit 1:3 gesiegt hatte. Zu den drei Niederlagen in diesem Zeitraum zählen ein 3:2 gegen Borussia Dortmund in der Champions League und ein 2:3 gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga. In den fünf Spielen erzielte Villarreal zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer.

PSG gewann drei seiner vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt siegte der Klub in der Ligue 1 auswärts bei Marseille mit 1:2. Auch bei Brest gewann PSG auswärts mit 1:0. Das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 6:1 gegen Slovan Bratislava in der Champions League. Die einzige Niederlage gab es beim 2:1 gegen Monaco. In diesen fünf Partien erzielte PSG zwölf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

VIL

VIL - Form

LEV
S3-1
RMA
N1-0
NAP
S3-1
ELC
U0-0
LIV
N4-3
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
PSG

PSG - Form

OM
S1-2
LEM
S3-1
MCI
S2-4
STR
S1-3
BAR
S4-2
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Villarreal gegen Paris Saint-Germain: Die jüngsten direkten Duelle

Für diese Partie liegen keine Daten zu direkten Duellen zwischen Villarreal und Paris Saint-Germain vor. Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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