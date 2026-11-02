Villarreal empfängt Getafe am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio de la Cerámica in Villarreal.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 14. Februar 2026 erkämpfte sich Getafe im Coliseum einen 2:1-Sieg gegen Villarreal. Zuvor hatte Villarreal im Dezember 2025 im heimischen Estadio de la Cerámica einen ungefährdeten 2:0-Sieg gefeiert.

Lass dir von GOAL alles erklären, was du über Tickets für Villarreal gegen Getafe wissen musst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Villarreal gegen Getafe in LaLiga?

Villarreal gegen Getafe findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio de la Cerámica in Villarreal statt.

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen Getafe in LaLiga kaufen?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Villarreal und Getafe im Estadio de la Cerámica gibt es je nach Verfügbarkeit und Vorliebe mehrere Möglichkeiten, sich Tickets zu sichern:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinswebsite: Der Kauf direkt über die offizielle Website von Villarreal CF ist der sicherste und direkteste Weg zu Plätzen im Heimbereich. Beim ersten Ticketverkauf werden allerdings häufig Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber bevorzugt.

Der Kauf direkt über die offizielle Website von Villarreal CF ist der sicherste und direkteste Weg zu Plätzen im Heimbereich. Beim ersten Ticketverkauf werden allerdings häufig Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber bevorzugt. Gästebereich: Wenn du Getafe unterstützt, solltest du Tickets für den vorgesehenen Gästebereich in der Regel über die offiziellen Kanäle oder die Ticketverkaufsstelle von Getafe kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Getafe in LaLiga?

Die Ticketpreise für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Villarreal und Getafe hängen davon ab, ob du direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder auf Ticket-Zweitmarktplattformen kaufst.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten, die direkt beim Verein gekauft werden, kosten in der Regel 30 bis 100 Euro. Der genaue Preis hängt von der Kategorie und der Lage des Platzes im Estadio de la Cerámica ab, etwa in den Bereichen Fondo, Preferencia oder Tribuna.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Plätze der Standardkategorie sind für diese Partie zu Einstiegspreisen von etwa 50 bis 130 Euro erhältlich.

sind für diese Partie zu Einstiegspreisen von etwa erhältlich. Premiumplätze, Tickets der Kategorie 1 oder VIP-Hospitality-Pakete kosten je nach Nachfrage und Lage des Platzes häufig 180 bis über 600 Euro.

Villarreal gegen Getafe in LaLiga: Alles, was du wissen musst

Die Form von Villarreal und Getafe

Villarreal geht mit zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Villarreal in LaLiga mit 3:1 gegen Levante, nachdem zuvor ein 3:1-Auswärtssieg bei Malaga gelungen war. In diesen fünf Spielen erzielte Villarreal acht Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer. Die Defensive ist damit ein klarer Problembereich. Drei Niederlagen in Folge vor den beiden Siegen deuten darauf hin, dass die Mannschaft noch nach Konstanz sucht.

Getafe verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das beste jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Malaga am 20. September. Hinzu kamen Unentschieden gegen Deportivo de A Coruna und Celta Vigo sowie Niederlagen gegen Real Betis und Osasuna. Die Mannschaft von Bordalas erzielte in dieser Phase drei Tore und kassierte vier Gegentreffer. Das spiegelt eine vorsichtige, mitunter aber anfällige Defensivordnung wider.

Villarreal gegen Getafe: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Februar 2026 statt, als Getafe in LaLiga zu Hause mit 2:1 gegen Villarreal gewann. Davor setzte sich Villarreal beim Duell im Estadio de la Cerámica im Dezember 2025 mit 2:0 durch. In den letzten fünf direkten Duellen feierten beide Teams jeweils zwei Siege, eine Partie endete unentschieden. Die jüngsten Ergebnisse lassen damit ein völlig offenes Spiel erwarten.