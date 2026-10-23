In den letzten fünf LaLiga-Duellen hatte Villarreal mit vier Siegen gegenüber einem Sieg von Espanyol die Oberhand. Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 9. Februar 2026 in LaLiga statt. Villarreal gewann im Estadio de la Cerámica deutlich mit 4:1.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Villarreal gegen Espanyol wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Villarreal gegen Espanyol in LaLiga?

La Liga - Spielwoche 11 30. Okt. 2026 - 16:00 Estadio de la Ceramica

Wie kauft man Tickets für Villarreal gegen Espanyol in LaLiga?

Für den Kauf von Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Villarreal und Espanyol gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Offizielle Klubwebsite (Villarreal CF): Der direkte Kauf über das offizielle Ticketportal von Villarreal ist der zuverlässigste Weg, um Tickets zum regulären Preis zu bekommen, insbesondere wenn die Partie in Villarreals Heimstadion, dem Estadio de la Cerámica, stattfindet.

Offizielle Klubwebsite (RCD Espanyol): Wer Tickets für den Gästebereich oder für das Rückspiel bei Espanyol sucht, kann auf der offiziellen Ticketseite von Espanyol nachsehen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Plattformen für den Weiterverkauf wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Espanyol in LaLiga?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Villarreal gegen Espanyol, aufgeteilt nach offiziellen Klubkanälen und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Reguläre Eintrittskarten (Bereiche Fondo / Lateral): 30 bis 50 €

Plätze auf der zentralen Tribüne und im Bereich Tribuna: 70 bis über 110 €, je nach genauer Kategorie und Verfügbarkeit in der jeweiligen Reihe

VIP- und Premium-Hospitality-Bereiche: 150 bis über 300 €

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über die offiziellen Klubkanäle ausverkauft sind, bieten Plattformen für den Weiterverkauf wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang und Eckbereiche: Ab etwa 45 bis 55 €

Premiumplätze entlang der Seitenlinie: 130 bis über 180 €

Stark nachgefragte Hospitality-Angebote und besonders begehrte Plätze im Weiterverkauf:200 bis über 800 € , abhängig von den Aufschlägen der Plattform und den noch verfügbaren Tickets

Villarreal gegen Espanyol in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Villarreal und Espanyol

Villarreal hat zwei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gelang ein 3:1-Sieg gegen Levante in LaLiga. Zuvor hatte Villarreal in diesem Zeitraum auch auswärts bei Malaga mit 3:1 gewonnen. Die Niederlagen gab es gegen Real Betis, Borussia Dortmund in der Champions League und Deportivo de A Coruna. In den fünf Spielen erzielte Villarreal zehn Tore und kassierte neun.

Espanyol verbuchte in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 2:0-Auswärtssieg bei Osasuna. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Elche. Zudem verlor Espanyol mit 1:2 gegen Rayo Vallecano und mit 1:2 gegen Real Sociedad. In diesen fünf Spielen erzielte Espanyol sechs Tore und kassierte neun.

Villarreal gegen Espanyol: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 9. Februar 2026 in LaLiga statt. Villarreal gewann im Estadio de la Cerámica mit 4:1. Von den letzten fünf LaLiga-Duellen gewann Villarreal vier und Espanyol eines. Villarreal feierte in dieser Serie auch Siege mit 1:0 und 4:2. Espanyols einziger Sieg in dieser Serie gelang im November 2025 zu Hause gegen Villarreal mit 2:0.