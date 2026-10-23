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So bekommt ihr Tickets für Villarreal gegen Espanyol: LaLiga-Ticketpreise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Villarreal trifft in LaLiga auf Espanyol. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

In den letzten fünf LaLiga-Duellen hatte Villarreal mit vier Siegen gegenüber einem Sieg von Espanyol die Oberhand. Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 9. Februar 2026 in LaLiga statt. Villarreal gewann im Estadio de la Cerámica deutlich mit 4:1.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Villarreal gegen Espanyol wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Villarreal gegen Espanyol in LaLiga?

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La Liga - Spielwoche 11
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Wie kauft man Tickets für Villarreal gegen Espanyol in LaLiga?

Für den Kauf von Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Villarreal und Espanyol gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Offizielle Klubwebsite (Villarreal CF): Der direkte Kauf über das offizielle Ticketportal von Villarreal ist der zuverlässigste Weg, um Tickets zum regulären Preis zu bekommen, insbesondere wenn die Partie in Villarreals Heimstadion, dem Estadio de la Cerámica, stattfindet.
  • Offizielle Klubwebsite (RCD Espanyol): Wer Tickets für den Gästebereich oder für das Rückspiel bei Espanyol sucht, kann auf der offiziellen Ticketseite von Espanyol nachsehen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Plattformen für den Weiterverkauf wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Espanyol in LaLiga?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Villarreal gegen Espanyol, aufgeteilt nach offiziellen Klubkanälen und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Reguläre Eintrittskarten (Bereiche Fondo / Lateral): 30 bis 50 €
  • Plätze auf der zentralen Tribüne und im Bereich Tribuna: 70 bis über 110 €, je nach genauer Kategorie und Verfügbarkeit in der jeweiligen Reihe
  • VIP- und Premium-Hospitality-Bereiche: 150 bis über 300 €

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über die offiziellen Klubkanäle ausverkauft sind, bieten Plattformen für den Weiterverkauf wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Oberrang und Eckbereiche: Ab etwa 45 bis 55 €
  • Premiumplätze entlang der Seitenlinie:130 bis über 180 €
  • Stark nachgefragte Hospitality-Angebote und besonders begehrte Plätze im Weiterverkauf:200 bis über 800 €, abhängig von den Aufschlägen der Plattform und den noch verfügbaren Tickets

Villarreal gegen Espanyol in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Villarreal und Espanyol

Villarreal hat zwei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gelang ein 3:1-Sieg gegen Levante in LaLiga. Zuvor hatte Villarreal in diesem Zeitraum auch auswärts bei Malaga mit 3:1 gewonnen. Die Niederlagen gab es gegen Real Betis, Borussia Dortmund in der Champions League und Deportivo de A Coruna. In den fünf Spielen erzielte Villarreal zehn Tore und kassierte neun.

Espanyol verbuchte in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 2:0-Auswärtssieg bei Osasuna. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Elche. Zudem verlor Espanyol mit 1:2 gegen Rayo Vallecano und mit 1:2 gegen Real Sociedad. In diesen fünf Spielen erzielte Espanyol sechs Tore und kassierte neun.

VIL

VIL - Form

LEV
S3-1
RMA
N1-0
NAP
S3-1
ELC
U0-0
LIV
N4-3
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ESP

ESP - Form

OSA
S0-2
RAY
N2-1
ELC
N1-3
MAL
U1-1
ATM
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Villarreal gegen Espanyol: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 9. Februar 2026 in LaLiga statt. Villarreal gewann im Estadio de la Cerámica mit 4:1. Von den letzten fünf LaLiga-Duellen gewann Villarreal vier und Espanyol eines. Villarreal feierte in dieser Serie auch Siege mit 1:0 und 4:2. Espanyols einziger Sieg in dieser Serie gelang im November 2025 zu Hause gegen Villarreal mit 2:0.

Head to Head

FC VillarrealUnentschiedenEspanyol
5
0
0
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VIL
4
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Espanyol
ESP
1
END
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VIL
2
END
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FC Villarreal
VIL
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
END
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
2
END
La Liga
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
END
13Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
S
S
N
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
N
S
U
S
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
S
S
S
N
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
94231416-214
N
U
N
S
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
N
N
U
N
N
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
S
U
S
U
U
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
U
N
U
N
U
10
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
93241018-811
S
N
U
N
N
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
S
U
U
N
N
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
9234131309
U
N
S
S
N
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
N
U
U
U
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
U
U
S
N
S
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
U
N
S
N
U
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
N
U
N
N
S
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
N
U
N
N
S
18
ElcheElcheELC
91441117-67
U
U
S
N
U
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
U
U
N
S
N
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
N
U
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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