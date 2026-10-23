Dieses Duell ist das erste Pflichtspiel der beiden Klubs gegeneinander auf europäischer Bühne. Nach Niederlagen gegen Spitzenklubs im bisherigen Turnierverlauf wollen beide Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League wieder in die Erfolgsspur finden.

Bei GOAL erfahrt ihr alles, was ihr über Tickets für Viking gegen Sabah FK wissen müsst: wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Viking gegen Sabah FK in der Champions League?

Viking gegen Sabah FK wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, in der Lyse Arena in Stavanger angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Wie kann man Tickets für Viking gegen Sabah FK in der Champions League kaufen?

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Viking und Sabah FK gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Informiert euch direkt auf der offiziellen Website von Viking FK über den Verkauf an Vereinsmitglieder, Vorverkaufsphasen für Dauerkartenbesitzer und den freien Verkauf von Tickets für Spiele in der Lyse Arena (Viking Stadion).

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über den offiziellen Klubverkauf restlos ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Viking gegen Sabah FK in der Champions League?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Viking FK und Sabah FK:

1. Offizieller Verkauf des Klubs

Kategorie 3 (hinter den Toren / regulärer Heimbereich): 40 bis 55 Euro

Kategorie 2 (Eckbereiche / Oberrang): 60 bis 85 Euro

Kategorie 1 (Längsseite / besonders gute Plätze): 90 bis 140 Euro

VIP- und Hospitality-Pakete: 250 bis über 450 Euro

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets beim offiziellen Klubverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Wiederverkaufsangebote: 240 bis 265 Euro

Wiederverkauf von Plätzen auf der Hintertortribüne: 1.850 bis 2.150 Euro

Wiederverkauf von Plätzen auf der Längsseitentribüne:2.350 bis über 3.000 Euro

Viking gegen Sabah FK in der Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Viking und Sabah FK

Viking hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in der Eliteserien einen 3:0-Sieg gegen Lillestroem. In diesem Zeitraum gewann Viking zudem mit 8:1 gegen Kristiansund BK. Die einzige Niederlage war ein 1:3 gegen den VfB Stuttgart in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte Viking 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Sabah FK hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 0:4 gegen Manchester United in der Champions League. Zuletzt gewann Sabah FK in der aserbaidschanischen Premier League mit 3:1 gegen Imisli FK. Im selben Zeitraum gab es zudem einen 5:0-Sieg gegen Zira. In den fünf Spielen erzielte Sabah zwölf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Viking gegen Sabah FK: Die Bilanz der direkten Duelle

Zu bisherigen direkten Duellen zwischen Viking und Sabah FK liegen keine Daten vor. Die Partie am Dienstag in der Lyse Arena wird das erste Pflichtspiel der beiden Klubs gegeneinander sein.