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So bekommt Ihr Tickets für Viking gegen Sabah FK: Preise für die Champions League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Viking trifft in der Champions League auf Sabah FK. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Dieses Duell ist das erste Pflichtspiel der beiden Klubs gegeneinander auf europäischer Bühne. Nach Niederlagen gegen Spitzenklubs im bisherigen Turnierverlauf wollen beide Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League wieder in die Erfolgsspur finden.

Bei GOAL erfahrt ihr alles, was ihr über Tickets für Viking gegen Sabah FK wissen müsst: wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Viking gegen Sabah FK in der Champions League?

Viking gegen Sabah FK wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, in der Lyse Arena in Stavanger angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 4
Lyse Arena

Wie kann man Tickets für Viking gegen Sabah FK in der Champions League kaufen?

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Viking und Sabah FK gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

  • Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Informiert euch direkt auf der offiziellen Website von Viking FK über den Verkauf an Vereinsmitglieder, Vorverkaufsphasen für Dauerkartenbesitzer und den freien Verkauf von Tickets für Spiele in der Lyse Arena (Viking Stadion).
  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über den offiziellen Klubverkauf restlos ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Viking gegen Sabah FK in der Champions League?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Viking FK und Sabah FK:

1. Offizieller Verkauf des Klubs

  • Kategorie 3 (hinter den Toren / regulärer Heimbereich): 40 bis 55 Euro
  • Kategorie 2 (Eckbereiche / Oberrang): 60 bis 85 Euro
  • Kategorie 1 (Längsseite / besonders gute Plätze): 90 bis 140 Euro
  • VIP- und Hospitality-Pakete: 250 bis über 450 Euro

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets beim offiziellen Klubverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Wiederverkaufsangebote: 240 bis 265 Euro
  • Wiederverkauf von Plätzen auf der Hintertortribüne:1.850 bis 2.150 Euro
  • Wiederverkauf von Plätzen auf der Längsseitentribüne:2.350 bis über 3.000 Euro

Viking gegen Sabah FK in der Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Viking und Sabah FK

Viking hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in der Eliteserien einen 3:0-Sieg gegen Lillestroem. In diesem Zeitraum gewann Viking zudem mit 8:1 gegen Kristiansund BK. Die einzige Niederlage war ein 1:3 gegen den VfB Stuttgart in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte Viking 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Sabah FK hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 0:4 gegen Manchester United in der Champions League. Zuletzt gewann Sabah FK in der aserbaidschanischen Premier League mit 3:1 gegen Imisli FK. Im selben Zeitraum gab es zudem einen 5:0-Sieg gegen Zira. In den fünf Spielen erzielte Sabah zwölf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

VIK

VIK - Form

MAD
S0-3
BRA
S0-2
FCB
U3-3
FRE
S3-2
AVL
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SAB

SAB - Form

IMI
S3-1
NEF
U0-0
SLP
S2-0
FKQ
S0-4
BVB
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Viking gegen Sabah FK: Die Bilanz der direkten Duelle

Zu bisherigen direkten Duellen zwischen Viking und Sabah FK liegen keine Daten vor. Die Partie am Dienstag in der Lyse Arena wird das erste Pflichtspiel der beiden Klubs gegeneinander sein.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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