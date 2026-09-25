Viking trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, in der Lyse Arena in Stavanger auf Bayern München.

Viking FK qualifizierte sich nach einem 5:3-Gesamtsieg gegen GNK Dinamo Zagreb in den Play-off-Spielen für die Ligaphase. FC Bayern München geht derweil nach einem souveränen 5:0-Sieg gegen den norwegischen Klub FK Bodø/Glimt im Auftaktspiel in die Partie.

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Wann ist der Anstoß bei Viking gegen Bayern München in der Champions League?

Viking gegen Bayern München wird am Dienstag, den 13. Oktober 2026, in der Lyse Arena in Stavanger angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Wie kauft man Tickets für Viking gegen Bayern München in der Champions League?

Um Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Viking FK und Bayern München in der Lyse Arena (SR-Bank Arena) in Stavanger zu kaufen, folgt diesen Schritten:

1. Offizieller Verkauf von Viking FK (Heimfans)

Ticketportal: Offizielle Tickets werden in erster Linie über den primären Ticketanbieter von Viking FK, TicketCo, verkauft.

Mitgliederpriorität: Inhaber von Viking-Dauerkarten und Viking+-Abonnenten erhalten vorrangigen Zugang zu Tickets für Europapokalspiele, bevor der allgemeine Verkauf startet.

Ticketschalter am Spieltag: Am Spieltag öffnet die Stadionkasse an Tor 4 1,5 Stunden vor dem Anpfiff für verbleibende Verkäufe und Anfragen. Bitte beachtet, dass im Stadion ausschließlich bargeldlos bezahlt werden kann.

2. Offizieller Verkauf von Bayern München (Auswärtsfans)

Gastkontingent: Fans, die im Auswärtsblock sitzen möchten, müssen sich direkt über das offizielle Ticketportal des FC Bayern München oder über die Zuteilungskanäle der Fanclubs bewerben.

Wie viel kosten Tickets für Viking gegen Bayern München in der Champions League?

Die offiziellen Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Viking FK und Bayern München in der Lyse Arena variieren je nach Kategorie und Fanbereich:

1. Offizielle Preise an der Abendkasse

Kategorie 1 (Längsseite / beste Sitzplätze): 90 € bis 140 €

Kategorie 2 (Ecken / Oberrang): 60 € bis 85 €

Kategorie 3 (hinter den Toren / Standard-Heimblock): 40 € bis 55 €

Bereich für Auswärtsfans (Fanblock von Bayern München): 45 € bis 50 €

VIP- und Hospitality-Pakete: 250 € bis 450 €+

Viking gegen Bayern München in der Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Viking gegen Bayern München

Viking hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein dominanter 8:1-Sieg gegen Kristiansund BK in der Eliteserien, während die einzige Niederlage in diesem Lauf beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart in der Champions League kam. In diesen fünf Spielen erzielte Viking 16 Tore und kassierte 7, was für eine offensiv ausgerichtete Mannschaft spricht, die im nationalen Wettbewerb hohe Ergebnisse erzielen kann.

Bayern München hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg in der Bundesliga bei Elversberg, zuvor besiegte die Mannschaft Bodø/Glimt mit 5:0 in der Champions League. Die einzigen Punktverluste in diesem Zeitraum gab es bei einem 0:0 auf Schalke. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte nur zwei, ein Wert, der auf eine gut organisierte und kaltschnäuzige Mannschaft hindeutet.

Viking gegen Bayern München: Letzte Duelle im direkten Vergleich

Zu jüngeren Begegnungen zwischen Viking und Bayern München liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor.