Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoViking
Lyse Arena
team-logoBayern München
Book Viking vs Bayern Munich Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt ihr Tickets für Viking gegen Bayern München: Preise für die Champions League, Informationen zum Spiel, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
Viking
Bayern München
Champions League

Viking trifft in der Champions League auf Bayern München. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Viking trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, in der Lyse Arena in Stavanger auf Bayern München.

Viking FK qualifizierte sich nach einem 5:3-Gesamtsieg gegen GNK Dinamo Zagreb in den Play-off-Spielen für die Ligaphase. FC Bayern München geht derweil nach einem souveränen 5:0-Sieg gegen den norwegischen Klub FK Bodø/Glimt im Auftaktspiel in die Partie.

Lasst GOAL euch alles liefern, was ihr über den Ticketkauf für Viking gegen Bayern München wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Viking gegen Bayern München in der Champions League?

Viking gegen Bayern München wird am Dienstag, den 13. Oktober 2026, in der Lyse Arena in Stavanger angepfiffen.

crest
Champions League - Spielwoche 2
Lyse Arena

Wie kauft man Tickets für Viking gegen Bayern München in der Champions League?

Um Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Viking FK und Bayern München in der Lyse Arena (SR-Bank Arena) in Stavanger zu kaufen, folgt diesen Schritten:

1. Offizieller Verkauf von Viking FK (Heimfans)

  • Ticketportal: Offizielle Tickets werden in erster Linie über den primären Ticketanbieter von Viking FK, TicketCo, verkauft.
  • Mitgliederpriorität: Inhaber von Viking-Dauerkarten und Viking+-Abonnenten erhalten vorrangigen Zugang zu Tickets für Europapokalspiele, bevor der allgemeine Verkauf startet.
  • Ticketschalter am Spieltag: Am Spieltag öffnet die Stadionkasse an Tor 4 1,5 Stunden vor dem Anpfiff für verbleibende Verkäufe und Anfragen. Bitte beachtet, dass im Stadion ausschließlich bargeldlos bezahlt werden kann.

2. Offizieller Verkauf von Bayern München (Auswärtsfans)

  • Gastkontingent: Fans, die im Auswärtsblock sitzen möchten, müssen sich direkt über das offizielle Ticketportal des FC Bayern München oder über die Zuteilungskanäle der Fanclubs bewerben.

Wie viel kosten Tickets für Viking gegen Bayern München in der Champions League?

Die offiziellen Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Viking FK und Bayern München in der Lyse Arena variieren je nach Kategorie und Fanbereich:

1. Offizielle Preise an der Abendkasse

  • Kategorie 1 (Längsseite / beste Sitzplätze): 90 € bis 140 €
  • Kategorie 2 (Ecken / Oberrang): 60 € bis 85 €
  • Kategorie 3 (hinter den Toren / Standard-Heimblock): 40 € bis 55 €
  • Bereich für Auswärtsfans (Fanblock von Bayern München): 45 € bis 50 €
  • VIP- und Hospitality-Pakete: 250 € bis 450 €+

Viking gegen Bayern München in der Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Viking gegen Bayern München

Viking hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein dominanter 8:1-Sieg gegen Kristiansund BK in der Eliteserien, während die einzige Niederlage in diesem Lauf beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart in der Champions League kam. In diesen fünf Spielen erzielte Viking 16 Tore und kassierte 7, was für eine offensiv ausgerichtete Mannschaft spricht, die im nationalen Wettbewerb hohe Ergebnisse erzielen kann.

Bayern München hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg in der Bundesliga bei Elversberg, zuvor besiegte die Mannschaft Bodø/Glimt mit 5:0 in der Champions League. Die einzigen Punktverluste in diesem Zeitraum gab es bei einem 0:0 auf Schalke. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte nur zwei, ein Wert, der auf eine gut organisierte und kaltschnäuzige Mannschaft hindeutet.

VIK

VIK - Form

BRO
S1-3
SAN
U1-1
VFB
N3-1
KBK
S8-1
LIL
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCB

FCB - Form

OSN
S1-4
S04
U0-0
BOD
S5-0
ELV
S1-2
FCU
S7-0
Tor erzielt (kassiert)
18/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Viking gegen Bayern München: Letzte Duelle im direkten Vergleich

Zu jüngeren Begegnungen zwischen Viking und Bayern München liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen