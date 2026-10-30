Der VfB Stuttgart empfängt Werder Bremen am Samstag, 7. November 2026, in der MHPArena in Stuttgart.

Das jüngste Pflichtspiel der beiden in der Liga fand am 26. April 2026 statt und endete in der MHPArena nach hartem Kampf 1:1. Auch ihre letzten direkten Duelle waren eng umkämpft, wobei sich die Siege in den vergangenen Spielzeiten gleichmäßig verteilten.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für VfB Stuttgart gegen Werder Bremen wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei VfB Stuttgart gegen Werder Bremen in der Bundesliga?

Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen wird am Samstag, 7. November 2026, in der MHPArena in Stuttgart angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 12:30 MHPArena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für VfB Stuttgart gegen Werder Bremen kaufen?

Für Tickets zum bevorstehenden Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen gibt es je nach Verfügbarkeit und Vorliebe mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets könnt Ihr direkt über den offiziellen Online-Ticketshop des VfB Stuttgart kaufen. Das ist der sicherste Weg, Karten zum Originalpreis zu bekommen. Bei stark nachgefragten Ligaspielen hängt die Verfügbarkeit allerdings von den Verkaufsphasen für Mitglieder und dem freien Verkauf ab.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kartenkontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für VfB Stuttgart gegen Werder Bremen?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr über offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarkt-Plattformen kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze: 18,50 € – 25 €

18,50 € – 25 € Reguläre Sitzplätze (Sitzplätze / Torkurven): 45 € – 110 €

45 € – 110 € Standardkategorie / Sitzplätze an der Längsseite: 115 € – 230 €

115 € – 230 € Haupttribüne / Premium-Sitzplätze an der Seite: 240 € – über 420 €

240 € – über 420 € Hospitality- und VIP-Pakete: 500 € – über 1.200 €

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, werden sie auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu Preisen angeboten, die sich nach der Nachfrage richten:

Stehplätze / günstige Sitzplätze im Wiederverkauf: Ab etwa 95 € – 160 €

Ab etwa 95 € – 160 € Kategorie 2 / Sitzplätze im Ober- und Unterrang: 200 € – 350 €

200 € – 350 € Premium-Sitzplätze der Kategorie 1 und Sitzplätze an der Längsseite: 350 € – über 750 €

350 € – über 750 € VIP- und Hospitality-Pakete im Wiederverkauf: 850 € – über 1.150 €

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen in der Bundesliga: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von VfB Stuttgart und Werder Bremen

Stuttgart hat in seinen letzten fünf wettbewerbsübergreifenden Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und einen Sieg in einem Freundschaftsspiel verbucht. Zuletzt gab es am 1. Oktober einen 5:0-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Greuther Fürth. Das letzte Pflichtspiel endete dagegen mit einer 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Zuvor schlug Stuttgart den FC Köln in der Liga mit 4:1 und Viking in der Champions League mit 3:1, verlor aber auch mit 1:2 gegen Hoffenheim. In den fünf Spielen erzielte Stuttgart 13 Tore und kassierte drei Gegentreffer, wobei das Ergebnis des Freundschaftsspiels die Gesamtbilanz besser aussehen lässt.

Werder Bremen hat von seinen letzten vier Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Hinzu kommt ein Sieg im DFB-Pokal gegen SK Hansa Lüneburg. Das jüngste Ligaergebnis war ein 1:1 gegen den FC Köln am 12. September, nachdem Bremen in der Woche zuvor mit 3:1 gegen RB Leipzig gewonnen hatte. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 1:4 gegen Freiburg. In den fünf Spielen erzielte Bremen acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete am 26. April 2026 in der Bundesliga in der MHPArena mit 1:1. Betrachtet man die letzten fünf Duelle, weist Stuttgart mit zwei Siegen gegenüber zwei Bremer Siegen und einem Unentschieden die bessere Bilanz auf. Stuttgarts deutlichster Erfolg in dieser Serie war allerdings ein 4:0-Auswärtssieg in Bremen im Dezember 2025.