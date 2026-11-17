VfB Stuttgart empfängt Lille am Mittwoch, 9. Dezember 2026, in der MHPArena in Stuttgart.

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen der beiden liegt lange zurück: Im August 2002 gewann die französische Mannschaft ein Testspiel in der Saisonvorbereitung knapp mit 1:0. Vor dem Duell in der Ligaphase des Europapokalwettbewerbs in der MHPArena geht es für beide Klubs darum, wichtige Punkte für die Tabelle zu holen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für VfB Stuttgart gegen Lille wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei VfB Stuttgart gegen Lille in der Champions League?

VfB Stuttgart gegen Lille wird am Mittwoch, 9. Dezember 2026, in der MHPArena in Stuttgart angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 6 9. Dez. 2026 - 15:00 MHPArena

Wie kauft man Champions-League-Tickets für VfB Stuttgart gegen Lille?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen VfB Stuttgart und Lille gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am direktesten und zuverlässigsten erhaltet Ihr gültige Tickets zum regulären Preis über die offiziellen Ticketportale von VfB Stuttgart und LOSC Lille. Vereinsmitglieder, Dauerkarteninhaber und registrierte Fans werden dabei in der Regel bevorzugt.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, finden sich auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub oft noch reguläre Eintrittskarten. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Champions-League-Tickets für VfB Stuttgart gegen Lille?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen VfB Stuttgart und Lille:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardtickets für Mitglieder und im freien Verkauf: Die Preise liegen üblicherweise bei etwa 25 bis 70 € .

Die Preise liegen üblicherweise bei etwa . Haupttribüne und Premiumkategorien: Die Preise liegen in der Regel zwischen 80 und 150 € .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . Hospitality- und VIP-Pakete: Die Preise beginnen bei 500 € und reichen bis über 2.500 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Marktnachfrage:

Günstige Wiederverkaufstickets auf den Hintertortribünen: Die Preise beginnen bei etwa 120 bis 140 € .

Die Preise beginnen bei etwa . Wiederverkaufstickets auf den Längstribünen und in Premiumbereichen: Die Preise liegen häufig zwischen 200 und über 400 € .

Die Preise liegen häufig zwischen . Wiederverkauf bei hoher Nachfrage und VIP-Tickets: Die Preise können auf mehr als 1.500 bis über 2.500 € steigen.

VfB Stuttgart gegen Lille in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von VfB Stuttgart und Lille

Stuttgart hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es einen 1:0-Sieg gegen Werder Bremen in der Bundesliga, nachdem der VfB in der Champions League bei Galatasaray mit 0:2 verloren hatte. Zuvor gelang Stuttgart in diesem Zeitraum ein 2:4-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen. In den fünf Spielen erzielte Stuttgart sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Lille holte in den letzten fünf Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt gewann Lille in der Ligue 1 mit 2:1 bei Rennes und spielte in der Champions League 0:0 gegen Bodø/Glimt. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 2:4 gegen Galatasaray im Europapokal. In den fünf Partien erzielte Lille vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

VfB Stuttgart gegen Lille: Die bisherigen direkten Duelle

In den vorliegenden Aufzeichnungen sind keine Daten zu direkten Duellen zwischen VfB Stuttgart und Lille verfügbar. Weitere Informationen zur bisherigen Bilanz werden ergänzt, sobald sie vorliegen.