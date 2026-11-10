Der VfB Stuttgart empfängt Dynamo Dresden am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, in der MHPArena in Stuttgart.

Das letzte Pflichtspiel der beiden Teams fand am 29. Juli 2022 im DFB-Pokal statt. Stuttgart gewann damals auswärts knapp mit 1:0. Zuvor trafen sie in der Zweitliga-Saison 2019/20 aufeinander. Der VfB siegte zu Hause mit 3:0 und auswärts mit 2:0.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das DFB-Pokalspiel VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden?

Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden beginnt am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, in der MHPArena in Stuttgart.

Wie kauft man Tickets für das DFB-Pokalspiel VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden?

Für den Ticketkauf zum DFB-Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am zuverlässigsten bekommt Ihr Tickets zum regulären Preis direkt über die offiziellen Portale der Vereine. Der VfB Stuttgart verkauft Heimtickets über den offiziellen Online-Ticketshop auf seiner Website, während Dynamo Dresden die Tickets für den Gästebereich über sein eigenes Ticketportal vergibt.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende DFB-Pokalspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das DFB-Pokalspiel VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden?

Die Ticketpreise für das DFB-Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel zwischen 15 und 75 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . Ermäßigte Tickets: Sind in bestimmten Blöcken bereits ab 10 bis 12 Euro erhältlich.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarktplattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze: Kosten meist ab etwa 40 bis 60 Euro .

Kosten meist ab etwa . Premium-Sitzplätze: Kosten häufig zwischen 90 Euro und über 200 Euro.

VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal: Alles Wissenswerte

VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden: Die Form

Der VfB Stuttgart hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann der VfB in der Bundesliga auswärts bei Bayer Leverkusen mit 4:2, nachdem er sich zuvor im DFB-Pokal mit 1:0 in Paderborn durchgesetzt hatte. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Borussia Mönchengladbach (2:3) und den Hamburger SV (0:1). Stuttgart erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Dynamo Dresden holte aus seinen letzten fünf Spielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Dresden in der 2. Bundesliga mit 1:2 gegen Hannover 96, nachdem es zuvor Schalke 04 im DFB-Pokal mit 2:0 besiegt hatte. In der Liga musste sich Dresden außerdem Holstein Kiel mit 0:3 geschlagen geben. In diesen fünf Spielen erzielte die SGD sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden: Die jüngsten direkten Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 29. Juli 2022 im DFB-Pokal statt. Der VfB Stuttgart gewann damals mit 1:0 bei Dynamo Dresden. In den letzten fünf erfassten Duellen weist Stuttgart mit drei Siegen gegenüber einem Sieg Dresdens die bessere Bilanz auf. Auch ein Freundschaftsspiel entschied Dresden für sich. Über die erfassten Begegnungen hinweg war Stuttgart in diesem Duell die dominierende Mannschaft.