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So bekommt ihr Tickets für VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid: Preise für die Champions League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Der VfB Stuttgart trifft in der Champions League auf Atletico Madrid. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Der VfB Stuttgart trifft am Dienstag, den 20. Oktober 2026, in der MHPArena in Stuttgart auf Atletico Madrid.

Beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen, ohne eine Play-off-Runde bestreiten zu müssen. Dieses Duell vereint Stuttgarts offensive Intensität mit der auf der kontinentalen Bühne bekannten taktischen und defensiven Disziplin von Diego Simeone.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid in der Champions League?

VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, in der MHPArena in Stuttgart angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 3
MHPArena

Wie kann man Tickets für VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid in der Champions League kaufen?

Es gibt mehrere primäre Möglichkeiten, Tickets für das VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid-Spiel in der UEFA Champions League in der MHPArena zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • VfB Stuttgart Ticketshop: Hier gibt es bevorzugten Zugang zum Vorverkauf, Mitglieder erhalten in der Regel frühere Kaufrechte und Rabatte. Verbleibende reguläre Plätze gehen direkt über das Vereinsportal in den freien Verkauf.
  • Auswärtskontingent von Atlético Madrid: Fans, die im Auswärtsblock sitzen möchten, müssen Tickets über das offizielle Mitgliederportal von Atlético Madrid kaufen, da Gasttickets direkt vom Gastverein verwaltet werden.

Wie viel kosten Tickets für VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid in der Champions League?

Die Ticketpreise für das VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid-Spiel in der UEFA Champions League variieren je nachdem, ob Sie über offizielle primäre Kanäle oder sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

1. Offizielle Preise zum Nennwert (Primärverkauf)

Offizielle Tickets, die direkt vom VfB Stuttgart verkauft werden, ob über den Mitgliedervorverkauf oder den regulären freien Verkauf, folgen strikt einer kategorieabhängigen Preisstruktur:

  • Stehplatzkarten (Stehplätze): Etwa 18,50 € bis 25 €
  • Sitzplatzkarten (Sitzplätze): Zwischen 45 € und 110 €, abhängig vom Stadionbereich, etwa Kurvenbereiche hinter dem Tor oder Haupttribüne
  • Auswärtskontingent (Atlético-Madrid-Fans): In der Regel festgelegt bei etwa 45 € bis 70 € pro Ticket gemäß den UEFA-Preisobergrenzen für Auswärtstickets

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Da die Nachfrage nach hochkarätigen Champions-League-Spielen das offizielle Angebot in der Regel übersteigt, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Tickets auf Grundlage der Marktnachfrage:

  • Standardkategorie / Kurvenplätze: Zwischen 115 € und 230 €
  • Haupttribüne / Premiumplätze an den Seiten: Zwischen 240 € und 420 €+
  • Hospitality- & VIP-Pakete: Zwischen 500 € und 1.200 €+

VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid

Stuttgart hat zwei der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund, zudem gab es in der Liga ein 1:2 gegen Hoffenheim. Der einzige Lichtblick in dieser Phase war ein 3:1-Sieg in der Champions League gegen Viking, während Niederlagen gegen Bayern München (1:5) und Hoffenheim eine Anfälligkeit gegen starke Gegner unterstreichen. Stuttgart hat in diesen fünf Spielen neun Tore erzielt und acht kassiert.

Atletico Madrid hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die jüngste Partie war ein souveräner 4:0-Heimsieg gegen Osasuna in LaLiga, dazu kam ein 3:0-Auswärtssieg bei Real Sociedad. Die Niederlagen gab es gegen Liverpool in der Champions League (1:2) und Athletic Bilbao in LaLiga (0:3). Simeones Team hat in diesen fünf Spielen 11 Tore erzielt und sechs kassiert.

VFB

VFB - Form

KÖL
S4-1
VIK
S3-1
TSG
N2-1
BVB
N0-1
GFT
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ATM

ATM - Form

ATH
N3-0
LIV
N2-1
RSO
S0-3
OSA
S4-0
RMA
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete am 5. August 2018 in einem Klub-Freundschaftsspiel mit einem 1:1. Da zwischen den beiden Teams nur eine Partie registriert ist, gibt es vor diesem Champions-League-Duell kein umfassenderes Muster im direkten Vergleich zu bewerten.

Head to Head

VfB StuttgartUnentschiedenAtletico Madrid
0
1
0
Klub Freundschaftsspiele
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
1Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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