Der VfB Stuttgart trifft am Dienstag, den 20. Oktober 2026, in der MHPArena in Stuttgart auf Atletico Madrid.

Beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen, ohne eine Play-off-Runde bestreiten zu müssen. Dieses Duell vereint Stuttgarts offensive Intensität mit der auf der kontinentalen Bühne bekannten taktischen und defensiven Disziplin von Diego Simeone.

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Wann ist der Anstoß von VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid in der Champions League?

VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, in der MHPArena in Stuttgart angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 MHPArena

Wie kann man Tickets für VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid in der Champions League kaufen?

Es gibt mehrere primäre Möglichkeiten, Tickets für das VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid-Spiel in der UEFA Champions League in der MHPArena zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

VfB Stuttgart Ticketshop: Hier gibt es bevorzugten Zugang zum Vorverkauf, Mitglieder erhalten in der Regel frühere Kaufrechte und Rabatte. Verbleibende reguläre Plätze gehen direkt über das Vereinsportal in den freien Verkauf.

Auswärtskontingent von Atlético Madrid: Fans, die im Auswärtsblock sitzen möchten, müssen Tickets über das offizielle Mitgliederportal von Atlético Madrid kaufen, da Gasttickets direkt vom Gastverein verwaltet werden.

Wie viel kosten Tickets für VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid in der Champions League?

Die Ticketpreise für das VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid-Spiel in der UEFA Champions League variieren je nachdem, ob Sie über offizielle primäre Kanäle oder sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

1. Offizielle Preise zum Nennwert (Primärverkauf)

Offizielle Tickets, die direkt vom VfB Stuttgart verkauft werden, ob über den Mitgliedervorverkauf oder den regulären freien Verkauf, folgen strikt einer kategorieabhängigen Preisstruktur:

Stehplatzkarten (Stehplätze): Etwa 18,50 € bis 25 €

Sitzplatzkarten (Sitzplätze): Zwischen 45 € und 110 € , abhängig vom Stadionbereich, etwa Kurvenbereiche hinter dem Tor oder Haupttribüne

Auswärtskontingent (Atlético-Madrid-Fans): In der Regel festgelegt bei etwa 45 € bis 70 € pro Ticket gemäß den UEFA-Preisobergrenzen für Auswärtstickets

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Da die Nachfrage nach hochkarätigen Champions-League-Spielen das offizielle Angebot in der Regel übersteigt, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Tickets auf Grundlage der Marktnachfrage:

Standardkategorie / Kurvenplätze: Zwischen 115 € und 230 €

Haupttribüne / Premiumplätze an den Seiten: Zwischen 240 € und 420 €+

Hospitality- & VIP-Pakete: Zwischen 500 € und 1.200 €+

VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid

Stuttgart hat zwei der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund, zudem gab es in der Liga ein 1:2 gegen Hoffenheim. Der einzige Lichtblick in dieser Phase war ein 3:1-Sieg in der Champions League gegen Viking, während Niederlagen gegen Bayern München (1:5) und Hoffenheim eine Anfälligkeit gegen starke Gegner unterstreichen. Stuttgart hat in diesen fünf Spielen neun Tore erzielt und acht kassiert.

Atletico Madrid hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die jüngste Partie war ein souveräner 4:0-Heimsieg gegen Osasuna in LaLiga, dazu kam ein 3:0-Auswärtssieg bei Real Sociedad. Die Niederlagen gab es gegen Liverpool in der Champions League (1:2) und Athletic Bilbao in LaLiga (0:3). Simeones Team hat in diesen fünf Spielen 11 Tore erzielt und sechs kassiert.

VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete am 5. August 2018 in einem Klub-Freundschaftsspiel mit einem 1:1. Da zwischen den beiden Teams nur eine Partie registriert ist, gibt es vor diesem Champions-League-Duell kein umfassenderes Muster im direkten Vergleich zu bewerten.