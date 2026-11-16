Venezia empfängt Sassuolo am Montag, 7. Dezember 2026, im Stadio Pierluigi Penzo in Venedig.

Die beiden Klubs trafen bislang nur selten in der höchsten Spielklasse auf. Ihre bisherigen Duelle dort reichen bis in die Serie-A-Saison 2021/22 zurück. In den jüngsten direkten Duellen in der höchsten Spielklasse hatte Sassuolo die Oberhand: Auf einen 3:1-Auswärtssieg im Oktober 2021 folgte im März 2022 ein 4:1-Erfolg in Venedig.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Venezia gegen Sassuolo wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Venezia gegen Sassuolo in der Serie A?

Venezia gegen Sassuolo wird am Montag, 7. Dezember 2026, im Stadio Pierluigi Penzo in Venedig angepfiffen.

Italien Serie A - Spielwoche 14 7. Dez. 2026 - 12:30 Stadio Pierluigi Penzo

Wie kann man Tickets für Venezia gegen Sassuolo in der Serie A kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Venezia und Sassuolo gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Sobald der freie Verkauf beginnt, können Sie Tickets direkt über die offiziellen Ticketportale von Venezia FC oder US Sassuolo kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die Vereine vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Venezia gegen Sassuolo in der Serie A?

So setzen sich die Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Venezia und Sassuolo zusammen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kurve / Standardplätze: 25 bis 40 €.

25 bis 40 €. Tribüne / Plätze an der Längsseite: 50 bis 120 €.

50 bis 120 €. VIP- / Hospitality-Kategorien: 150 bis über 300 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Untere Ränge / Standardplätze mit Sicht aufs Spielfeld: 70 bis 90 €.

70 bis 90 €. Plätze an der Längsseite: 130 bis 260 €.

130 bis 260 €. Premiumplätze in zentralen Blöcken: 300 bis über 350 €.

Venezia gegen Sassuolo in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Venezia und Sassuolo

Venezia hat in den vergangenen fünf Serie-A-Spielen einen Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor das Team mit 0:1 gegen Como. In dieser Serie unterlag es außerdem Inter mit 0:2 und Genoa mit 0:1. Der einzige Lichtblick war ein 1:0-Sieg gegen Napoli im Oktober. In diesen fünf Spielen erzielte Venezia drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Sassuolo hat aus den vergangenen fünf Ligaspielen nur einen Punkt geholt. Auf ein 1:1 gegen AC Milan folgten vier Niederlagen in Serie. Das jüngste Spiel endete zu Hause mit einer 2:4-Niederlage gegen Fiorentina, in der Woche zuvor unterlag Sassuolo Lazio mit 2:6. Hinzu kamen ein 2:4 bei Frosinone und ein 0:2 bei Como. Insgesamt erzielte Sassuolo in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte 17 Gegentreffer.

Venezia gegen Sassuolo: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im März 2022 in der Serie A statt. Sassuolo gewann auswärts bei Venezia mit 4:1. Zuvor hatte Sassuolo im Oktober 2021 zu Hause einen 3:1-Sieg gefeiert. Zwischen 2007 und 2008 trafen die beiden Mannschaften außerdem dreimal in der Serie C aufeinander. Venezia gewann zwei dieser Partien, Sassuolo eine. Über alle fünf erfassten Duelle hinweg weist Sassuolo die bessere Bilanz auf.