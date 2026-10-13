Valencia empfängt Villarreal am Samstag, 24. Oktober 2026, im Estadio Mestalla in Valencia.

In 52 offiziellen LaLiga-Duellen der beiden Teams hat Villarreal im direkten Vergleich mit 23 Siegen gegenüber 18 Erfolgen von Valencia knapp die Nase vorn. Elf Partien endeten unentschieden. Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der LaLiga am 22. Februar 2026 gewann Villarreal im Estadio de la Cerámica mit 2:1 gegen Valencia.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles Wichtige zu Tickets für Valencia gegen Villarreal: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Valencia gegen Villarreal?

Valencia gegen Villarreal findet am Samstag, 24. Oktober 2026, im Estadio Mestalla in Valencia statt.

La Liga - Spielwoche 10 24. Okt. 2026 - 12:30 Estadio Mestalla

Wie kauft man Tickets für das LaLiga-Spiel Valencia gegen Villarreal?

Für das LaLiga-Spiel Valencia gegen Villarreal im Mestalla-Stadion gibt es vor allem folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Ticketportal des Valencia CF: Der direkteste und sicherste Weg führt über die offizielle Website des Valencia CF. Dort können reguläre Eintrittskarten und VIP-Tickets gekauft werden. In der Regel erhalten zunächst offizielle Mitglieder und Dauerkarteninhaber Zugang zu den Tickets, bevor sie kurz vor dem Spieltag für die Allgemeinheit erhältlich sind.

Stadionkassen am Mestalla: An den Kassen des Estadio Mestalla in Valencia können Sie in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag selbst Eintrittskarten kaufen, sofern noch welche verfügbar sind.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub . Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kartenkontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Valencia gegen Villarreal?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Valencia CF gegen Villarreal CF im Mestalla-Stadion hängen davon ab, wo Sie die Karten kaufen und welche Sitzplatzkategorie Sie wählen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten, die direkt über die offiziellen Kanäle des Valencia CF verkauft werden, liegen üblicherweise in folgenden Preisbereichen:

Kategorie 3 / Hinter den Toren (oberer Bereich von Gol Norte & Gol Sur): 30 bis 45 €

Kategorie 2 / Obere Seitenränge (Preferente / Tribuna Alta): 45 bis 65 €

Kategorie 1 / Untere Seitenränge (Tribuna / Haupttribüne): 65 bis 90 €

VIP- & Hospitality-Pakete: Ab 180 bis über 800 € (einschließlich gepolsterter Sitze, Lounge-Zugang und Verpflegung)

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets über den offiziellen Verkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Sitzplätze: Etwa 45 bis 60 €

Durchschnittspreis für ein reguläres Ticket: Etwa 170 bis 180 €

Premiumplätze / Plätze mit zentraler Sicht: 200 bis über 350 €

Valencia gegen Villarreal in der LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Valencia und Villarreal

Valencia hat von seinen letzten fünf LaLiga-Spielen eines gewonnen, keines unentschieden gespielt und vier verloren. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang auswärts bei Deportivo Alaves. Niederlagen gegen Real Sociedad (2:3), Sevilla (0:1), Barcelona (0:5) und Deportivo de A Coruna (1:3) zeigen jedoch das Ausmaß der Probleme. In diesen fünf Partien erzielte Valencia fünf Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Villarreal hat zwei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gab es einen 3:1-Heimsieg gegen Levante, auf den zuvor ein 3:1-Auswärtserfolg bei Malaga gefolgt war. Vor diesen beiden Siegen verlor Villarreal gegen Real Betis, Borussia Dortmund in der Champions League und Deportivo de A Coruna. In den fünf Spielen erzielte Villarreal elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Valencia gegen Villarreal: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Februar 2026 aufeinander. Damals gewann Villarreal sein LaLiga-Heimspiel gegen Valencia mit 2:1. Davor hatte Valencia im Oktober 2025 im Mestalla mit 2:0 gewonnen. Von den letzten fünf erfassten Duellen entschied Villarreal drei für sich, Valencia eines. Eine Partie endete unentschieden. Die Begegnungen waren dabei durchweg eng, mehrfach betrug der Unterschied nur ein Tor.