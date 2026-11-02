Valencia empfängt Barcelona am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio Mestalla in Valencia.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Februar 2026 feierte Real Madrid im Estadio Mestalla einen souveränen 2:0-Auswärtssieg. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga hat Real Madrid mit drei Siegen klar die Nase vorn. Valencia gelangen bei einem Unentschieden nur ein Sieg.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Valencia gegen Real Madrid wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Valencia gegen Real Madrid in LaLiga?

Valencia gegen Real Madrid findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio Mestalla in Valencia statt.

La Liga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Wie kann man Tickets für Valencia gegen Real Madrid in LaLiga kaufen?

Das sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für Valencia gegen Real Madrid im Estadio Mestalla zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Auf der offiziellen Website des Valencia CF könnt Ihr prüfen, ob Tickets direkt erhältlich sind. Bei hochkarätigen Spielen wie dem gegen Real Madrid werden Vereinsmitglieder (Socio VCF) beim Ticketverkauf in der Regel zuerst berücksichtigt, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle restlos ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Valencia gegen Real Madrid in LaLiga?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Valencia und Real Madrid im Estadio Mestalla:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Plätze im Oberrang oder in den Ecken kosten ab etwa 40 bis 70 Euro . Tickets für hochkarätige Spiele gegen Real Madrid sind allerdings nur sehr eingeschränkt verfügbar und werden in der Regel zunächst Vereinsmitgliedern (Socios VCF) vorbehalten.

Plätze im Oberrang oder in den Ecken kosten ab etwa . Tickets für hochkarätige Spiele gegen Real Madrid sind allerdings nur sehr eingeschränkt verfügbar und werden in der Regel zunächst Vereinsmitgliedern (Socios VCF) vorbehalten. VIP- und Hospitality-Pakete: Offizielle Premium-Hospitality-Pakete, die über den Verein oder autorisierte Partner gekauft werden, kosten in der Regel ab etwa 300 bis über 350 Euro pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten: Plätze im Oberrang hinter den Toren, etwa in den Gol-Xicotet-Bereichen, kosten ab etwa 100 bis 130 Euro .

Plätze im Oberrang hinter den Toren, etwa in den Gol-Xicotet-Bereichen, kosten ab etwa . Plätze an der Längsseite und Premium-Plätze: Plätze mit besserer Sicht an der Längsseite oder in den unteren Rängen kosten üblicherweise 180 bis über 300 Euro , je nach Nachfrage und genauer Lage des Blocks.

Plätze mit besserer Sicht an der Längsseite oder in den unteren Rängen kosten üblicherweise , je nach Nachfrage und genauer Lage des Blocks. VIP-Tickets im Wiederverkauf: Premium-Hospitality-Tickets und exklusive VIP-Plätze können deutlich teurer sein. Für Plätze in luxuriösen Logen können die Preise weit in die Tausende Euro gehen.

Valencia gegen Real Madrid in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Valencia und Real Madrid

Valencia geht in schlechter Form in diese Partie und hat nur eines seiner letzten fünf LaLiga-Spiele gewonnen. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang auswärts bei Deportivo Alaves. Seitdem gab es Niederlagen gegen Real Sociedad, Sevilla und Barcelona, zuletzt eine schmerzhafte 0:5-Pleite im Camp Nou. In diesen fünf Spielen erzielte Valencia nur vier Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das Selbstvertrauen im Mestalla dürfte entsprechend angeschlagen sein.

Die jüngsten Ergebnisse von Real Madrid sind durchwachsener, als es der Tabellenplatz vermuten lässt. Mourinhos Mannschaft hat von ihren letzten vier LaLiga-Spielen zwei gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es eine Niederlage gegen Atletico Madrid. In diesem Zeitraum feierte Real Madrid zudem einen 4:1-Sieg gegen Rayo Vallecano und schlug Inter in der Champions League mit 2:1. In allen fünf Spielen zusammen erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Valencia gegen Real Madrid: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Real Madrid gewann damals im Mestalla mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga weist Real Madrid mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Valencia und einem Unentschieden die bessere Bilanz auf. Real Madrid erzielte in diesen fünf Begegnungen elf Tore, Valencia kam auf fünf. Das unterstreicht die Dominanz des Klubs aus dem Bernabeu in diesem Duell in der jüngeren Vergangenheit.