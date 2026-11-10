Valencia empfängt Osasuna am Sonntag, dem 29. November 2026, im Estadio Mestalla.

Die jüngsten Duelle waren häufig hart umkämpft. Besonders in Erinnerung blieb das mitreißende 3:3 im El Sadar in der Saison 2024/25. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen am 1. März 2026 setzte sich Valencia zu Hause dank eines Elfmeters in der zweiten Halbzeit knapp mit 1:0 gegen Osasuna durch.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Valencia gegen Osasuna wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Valencia gegen Osasuna in LaLiga?

Valencia gegen Osasuna wird am Sonntag, dem 29. November 2026, im Estadio Mestalla angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 14 29. Nov. 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

Wie kann man Tickets für Valencia gegen Osasuna in LaLiga kaufen?

Für den bevorstehenden LaLiga-Spieltag zwischen Valencia und Osasuna gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über die offizielle Website des Valencia CF oder an der Stadionkasse des Estadio Mestalla gekauft werden. Das ist der sicherste und direkteste Weg zu einem Platz.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Valencia gegen Osasuna in LaLiga?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Betis und Rayo Vallecano gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Reguläre Tickets / Standardkategorien: Beginnen bei etwa 30 bis 45 Euro .

Beginnen bei etwa . Plätze an der Längsseite & in zentralen Bereichen: Kosten in der Regel zwischen 60 und 110 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . VIP & Hospitality: Beginnen bei 300 Euro und reichen bis über 500 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf des Vereins ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Marktnachfrage:

Oberrang / Plätze hinter den Toren: Beginnen bei etwa 45 bis 55 Euro .

Beginnen bei etwa . Plätze an der Längsseite & mit besserer Sicht: Kosten häufig zwischen 75 und 150 Euro .

Kosten häufig zwischen . Premium- / VIP-Tickets im Weiterverkauf: Können zwischen 200 und über 350 Euro kosten.

Valencia gegen Osasuna in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Valencia und Osasuna

Valencia holte aus seinen letzten fünf LaLiga-Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft zu Hause mit 1:2 gegen Villarreal. Seit dem 1:0-Sieg bei Deportivo Alaves im September wartet sie damit seit vier Ligaspielen auf einen Erfolg. In diesen fünf Partien erzielte Valencia fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt die Schwierigkeiten wider, die Aguirres Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv hatte.

Osasuna verbuchte in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:0 gegen Racing Santander, nachdem sie zuvor bei Real Betis mit 2:5 und gegen Atletico Madrid mit 0:4 verloren hatte. In diesen fünf Spielen erzielten die Gäste sechs Tore und kassierten zwölf Gegentreffer. Der Sieg gegen Racing gibt ihnen jedoch Rückenwind für die bevorstehende Auswärtspartie.

Valencia gegen Osasuna: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Duell der beiden Vereine fand am 1. März 2026 in LaLiga statt. Valencia gewann im Estadio Mestalla mit 1:0. Die Bilanz der letzten fünf direkten Duelle ist ausgeglichen: Valencia und Osasuna gewannen jeweils zweimal, eine Partie endete unentschieden. Das jüngste Auswärtsspiel, das im August 2025 stattfand, endete auf Osasunas eigenem Platz mit einem 1:0-Sieg für Osasuna.