So bekommt ihr Tickets für Union Berlin gegen RB Leipzig: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkauf und mehr

Union Berlin empfängt RB Leipzig am Samstag, dem 21. November 2026, an der Alten Försterei in Berlin.

Im jüngsten Ligaduell im April 2026 gewann RB Leipzig in der Red Bull Arena mit 3:1. Das Hinspiel im Dezember 2025 hatte Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei mit demselben Ergebnis für sich entschieden.

Bei GOAL erfahrt ihr alles, was ihr über Tickets für Union Berlin gegen RB Leipzig wissen müsst: wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel Union Berlin gegen RB Leipzig?

Union Berlin gegen RB Leipzig wird am Samstag, dem 21. November 2026, an der Alten Försterei in Berlin angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 10 21. Nov. 2026 - 09:30 Alte Försterei

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Union Berlin gegen RB Leipzig kaufen?

Für das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und RB Leipzig im Stadion An der Alten Försterei gibt es verschiedene Möglichkeiten, Tickets zu kaufen. Welche infrage kommt, hängt davon ab, ob ihr offizielle Verkaufsstellen oder Zweitmarktangebote nutzen möchtet:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Ihr könnt im offiziellen Online-Ticketshop des 1. FC Union Berlin nachsehen. Da die Nachfrage bei Union Berlin sehr hoch ist und das Stadion weniger Plätze bietet, als der Verein Mitglieder hat, werden Tickets für Heimspiele häufig zunächst über einen Mitgliedervorverkauf oder eine Ticketverlosung vergeben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die Kartenkontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Union Berlin gegen RB Leipzig?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und RB Leipzig unterscheiden sich je nachdem, ob ihr die Karten über die offiziellen Verkaufsstellen des Vereins oder auf dem Ticket-Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatzkarten: Kosten je nach Stehplatzblock und Mitgliedsermäßigung in der Regel 12 bis 16 Euro .

Kosten je nach Stehplatzblock und Mitgliedsermäßigung in der Regel . Sitzplatzkarten (Kategorien 1 bis 4): Kosten üblicherweise 20 bis 48 Euro , mit günstigeren Preisen für Vereinsmitglieder und Kinder.

Kosten üblicherweise , mit günstigeren Preisen für Vereinsmitglieder und Kinder. Kinderkarten: Sind in bestimmten Stadionbereichen zu Preisen von 5 bis 15 Euro erhältlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf von Stehplätzen und Karten der Einstiegskategorien: Die Preise beginnen vor Plattformgebühren in der Regel bei etwa 70 bis 105 Euro für stark nachgefragte Sitzplätze oder reguläre Eintrittskarten.

Die Preise beginnen vor Plattformgebühren in der Regel bei etwa für stark nachgefragte Sitzplätze oder reguläre Eintrittskarten. Weiterverkauf von Sitzplätzen an den Längsseiten und Premium-Sitzplätzen: Besonders begehrte Plätze mit guter Sicht kosten je nach Verfügbarkeit und aktueller Marktnachfrage häufig 350 bis über 1.100 Euro.

Bundesliga: Alles Wissenswerte zu Union Berlin gegen RB Leipzig

Union Berlin gegen RB Leipzig: Die Form

Union Berlin hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund endete 0:0. Zuvor feierte Union einen 1:0-Heimsieg gegen Elversberg. Die deutlichste Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:7 zu Hause gegen Bayern München im September. In den fünf Spielen erzielte Union zwei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

RB Leipzig hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und zwei verloren, bei keinem Unentschieden. Das jüngste Spiel war die 1:6-Niederlage bei Bayern München. Davor schlug Leipzig PSV Eindhoven in der Champions League mit 1:0 und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga mit 6:0. In den fünf Partien erzielte Leipzig zwölf Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das zeigt eine Mannschaft, die zu hohen Siegen fähig ist, aber auch deutliche Niederlagen hinnehmen muss.

Union Berlin gegen RB Leipzig: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im April 2026 statt, als RB Leipzig sein Bundesligaheimspiel mit 3:1 gewann. Das Hinspiel im Dezember 2025 entschied Union Berlin ebenfalls mit 3:1 für sich. In den fünf erfassten direkten Duellen gewann jede Mannschaft zweimal, hinzu kam ein Unentschieden. Leipzig erzielte dabei acht Tore, Union fünf.