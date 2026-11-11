So bekommt ihr Tickets für Union Berlin gegen den Hamburger SV: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Union Berlin empfängt den Hamburger SV am Samstag, 5. Dezember 2026, in der Alten Försterei in Berlin.

Im jüngsten Ligaduell am 14. Februar 2026 setzte sich der Hamburger SV im Volksparkstadion knapp mit 3:2 gegen Union Berlin durch. Die Begegnungen im Stadion An der Alten Försterei waren traditionell eng, wie das hart umkämpfte 0:0 im September 2025 zeigt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Union Berlin gegen den Hamburger SV wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Bundesligaspiel Union Berlin gegen Hamburger SV angepfiffen?

Union Berlin gegen Hamburger SV wird am Samstag, 5. Dezember 2026, in der Alten Försterei in Berlin angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 12 5. Dez. 2026 - 09:30 Alte Försterei

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Union Berlin gegen Hamburger SV kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem Hamburger SV gibt es üblicherweise diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketshop von Union Berlin: Als Gastgeber bietet Union Berlin Tickets direkt über sein offizielles Online-Ticketportal an. In der Regel erhalten Vereinsmitglieder und Inhaber von Dauerkarten Vorrang, bevor gegebenenfalls verbleibende Plätze für die Allgemeinheit oder Nichtmitglieder freigegeben werden.

Als Gastgeber bietet Union Berlin Tickets direkt über sein offizielles Online-Ticketportal an. In der Regel erhalten Vereinsmitglieder und Inhaber von Dauerkarten Vorrang, bevor gegebenenfalls verbleibende Plätze für die Allgemeinheit oder Nichtmitglieder freigegeben werden. Offizielle Website des Hamburger SV: Für Gästefans erhält der HSV üblicherweise ein festgelegtes Ticketkontingent. Mitreisende Fans können Karten über die offizielle Ticketplattform des Vereins gemäß der dort geltenden Mitgliederpriorität beantragen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Union Berlin gegen Hamburger SV?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem Hamburger SV hängen davon ab, ob Ihr die Karten über die offiziellen Verkaufskanäle der Vereine oder auf dem Ticket-Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatzkarten: Kosten in der Regel etwa 12 bis 15 Euro .

Kosten in der Regel etwa . Reguläre Sitzplatzkarten: Kosten üblicherweise 20 bis 60 Euro .

Kosten üblicherweise . Premiumplätze / Plätze auf der zentralen Tribüne: Kosten in der Regel 75 bis über 90 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Einfache Wiederverkaufstickets: Beginnen bei etwa 149 Euro .

Beginnen bei etwa . Sitzplätze der mittleren Preiskategorie: Kosten häufig 150 bis über 500 Euro .

Kosten häufig . Premium- und Hospitality-Pakete: Kosten 600 bis über 930 Euro.

Union Berlin gegen Hamburger SV in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Union Berlin gegen Hamburger SV: Die Form

Union Berlin holte aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg und drei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt spielte Union in der Bundesliga 1:1 gegen den FC Köln. In diesem Zeitraum gab es außerdem ein 1:1 gegen Augsburg und ein 0:0 gegen Borussia Dortmund. Der Tiefpunkt war die deutliche 0:5-Pokalniederlage gegen Köln. In den fünf Partien erzielte Union zwei Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das zeigt, wie schwer sich die Mannschaft damit tat, regelmäßig zu treffen.

Der Hamburger SV verbuchte in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen. Zuletzt gewann der HSV in der Bundesliga mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Zuvor hatte der Verein gegen Eintracht Frankfurt zwei Niederlagen in Folge kassiert: ein 1:3 in der Liga und ein 1:3 im Pokal. Früher in diesem Zeitraum schlug der HSV den VfB Stuttgart mit 1:0. In den fünf Partien erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Union Berlin gegen Hamburger SV: Die jüngsten direkten Duelle

Die bislang letzte Begegnung der beiden Vereine fand am 14. Februar 2026 in der Bundesliga statt. Der Hamburger SV gewann zu Hause mit 3:2. Davor trennten sich die Mannschaften im September 2025 in der Alten Försterei 0:0. Von den vier im Datensatz erfassten Begegnungen aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga holte der HSV in den beiden jüngsten Partien einen Sieg und ein Unentschieden. Die früheren Duelle im Jahr 2019 gewann Union.