Union Berlin empfängt den FC Köln am Sonntag, 1. November 2026, in der Alten Försterei in Berlin.

Das jüngste Aufeinandertreffen in der Bundesliga fand im Mai 2026 im Stadion An der Alten Försterei statt und endete mit einem dramatischen 2:2. Damals holte der 1. FC Union Berlin durch späte Tore von Tom Rothe und Livan Burcu einen Rückstand auf. Zuvor hatten Marius Bülter und Said El Mala für den 1. FC Köln getroffen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Union Berlin gegen den FC Köln wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel Union Berlin gegen den FC Köln?

Das Spiel zwischen Union Berlin und dem FC Köln beginnt am Sonntag, 1. November 2026, in der Alten Försterei in Berlin.

Bundesliga - Spielwoche 8 1. Nov. 2026 - 09:30 Alte Försterei

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel Union Berlin gegen den FC Köln kaufen?

Für das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Köln gibt es vor allem folgende Möglichkeiten, Tickets zu erwerben:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Ticketshops der Vereine: Der direkteste Weg zu Tickets zum regulären Preis führt über die offiziellen Ticketportale des 1. FC Union Berlin oder des 1. FC Köln. Tickets für Heimspiele werden in der Regel zunächst im Mitgliedervorverkauf oder über ein Losverfahren angeboten, bevor sie gegebenenfalls in den freien Verkauf gehen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets bei den Vereinen vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel Union Berlin gegen den FC Köln?

So setzen sich die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Köln zusammen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze: 14 bis 16 Euro (ermäßigte Tickets ab etwa 12 bis 14,50 Euro erhältlich)

Sitzplätze (Kategorien 1 bis 4): 30 bis 48 Euro (ermäßigte Tickets ab etwa 28 bis 46 Euro erhältlich)

Kindertickets (6 bis 12 Jahre): 7 bis 24 Euro, je nach Block

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den regulären Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Einstiegspreise für weiterverkaufte Tickets: Je nach Nachfrage beginnen die Preise bei etwa 120 Euro bis 150 Euro .

Durchschnittspreise auf dem Zweitmarkt: Die Preise schwanken je nach Sitzplatz und Verfügbarkeit stark. Für stark nachgefragte Bundesliga-Spiele im Stadion An der Alten Försterei liegen sie im Durchschnitt häufig zwischen 350 Euro und mehr als 1.100 Euro .

Union Berlin gegen den FC Köln in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Union Berlin und dem FC Köln

Union Berlin geht in schwacher Form in dieses Spiel. In den vergangenen fünf Partien gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel war ein Testspielsieg gegen Rijeka, doch davor und danach standen deutliche Bundesliga-Niederlagen, darunter ein 0:7 gegen Bayern München und ein 0:4 gegen Bayer Leverkusen. Union erzielte in den vergangenen fünf Spielen nur fünf Tore und kassierte 17 Gegentreffer. Diese Defensivbilanz verdeutlicht das Ausmaß der Probleme.

Auch die jüngsten Ergebnisse des FC Köln sind wechselhaft. Wettbewerbsübergreifend gewann der Klub zwei seiner vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV. Zuvor gab es in dieser Serie auch ein 1:4 gegen den VfB Stuttgart. Ein 3:2-Sieg gegen Hoffenheim und ein Erfolg im DFB-Pokal gegen die Würzburger Kickers machen etwas Mut, doch Köln kassierte in dieser Phase zahlreiche Gegentore.

Union Berlin gegen den FC Köln: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs endete im Mai 2026 in der Alten Försterei mit 2:2. Das Ergebnis setzte eine Reihe enger, umkämpfter Begegnungen fort. Von den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Union Berlin zwei und Köln eines, zwei Spiele endeten unentschieden. Union weist in diesem Duell eine starke Heimbilanz auf und gewann beide in dieser Serie enthaltenen vorherigen Begegnungen in der Alten Försterei.