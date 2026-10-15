Die UEFA Nations League kehrt zurück: Ungarn bereitet sich auf ein Heimspiel gegen Nordirland in der Puskás Aréna in Budapest vor. Beide europäischen Teams kämpfen in einer umkämpften Gruppenphase um wichtige Punkte für den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen, Ticketpreiskategorien und den einzelnen Schritten zur Buchung von Sitzplätzen.

Wann beginnt Ungarn gegen Nordirland in der UEFA Nations League B?

Ungarn trifft in der Puskás Aréna in Budapest auf Nordirland. Der Anpfiff für dieses Spiel in Gruppe 2 der UEFA Nations League B ist angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Wo gibt es Tickets für Ungarn gegen Nordirland?

Offizielle Tickets für das Spiel werden über das Ticketportal des ungarischen Fußballverbands, MLSZ Tickets, vertrieben. Dort läuft der reguläre öffentliche Verkauf für Heimländerspiele in Budapest. Fans sollten sich frühzeitig auf dem Portal registrieren, um Tickets für reguläre Sitzplätze kaufen zu können, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollten die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzbereiche auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Möglichkeit, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Ungarn gegen Nordirland?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze in den allgemeinen Zuschauerbereichen der Puskás Aréna sind über das offizielle Ticketportal ab etwa 20 bis 30 Euro erhältlich.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei rund 55 Euro, wenn die regulären offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

Ungarn gegen Nordirland in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Ungarn gegen Nordirland: Die Form

Ungarn geht in guter Form in die Partie und hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die Ergebnisfolge in diesem Zeitraum lautet S-S-U-S-N. Rossis Team besiegte in seinen beiden jüngsten Partien Kasachstan mit 3:1 und Finnland mit 2:1 und erzielte allein in diesen beiden Spielen fünf Tore. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es im November 2025 in der WM-Qualifikation gegen Irland, als Ungarn mit 2:3 verlor. In den fünf Spielen erzielte Ungarn sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das Team zeigte damit sowohl offensive Stärke als auch eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive.

Nordirlands Ergebnisfolge in den letzten fünf Spielen lautet S-U-N-S-N. O'Neills Team besiegte im Juni Guinea mit 1:0, bevor es Frankreich mit 1:3 unterlag. Zuvor hatte Nordirland in diesem Jahr gegen Wales 1:1 gespielt. Auch die Ergebnisse in der WM-Qualifikation zeigen diese Unbeständigkeit: Auf einen 1:0-Sieg gegen Luxemburg kam eine 0:2-Niederlage gegen Italien. In den fünf Spielen erzielte Nordirland vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Ungarn gegen Nordirland: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im März 2022 aufeinander. Ungarn gewann das Freundschaftsspiel in Belfast mit 1:0. Auch die Bilanz der letzten fünf direkten Duelle spricht für Ungarn: drei Siege, ein Unentschieden und ein Sieg für Nordirland. Nordirlands einziger Sieg gelang in einem Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2014, als das Team Ungarn in Budapest mit 2:1 besiegte.







