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So bekommt ihr Tickets für Ungarn gegen Nordirland: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Ungarn trifft in der UEFA Nations League B auf Nordirland. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Die UEFA Nations League kehrt zurück, wenn Ungarn Nordirland zu einem spannenden Länderspiel in der Puskás Aréna in Budapest empfängt. Beide europäischen Teams kämpfen in einer umkämpften Gruppenphase um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

GOAL liefert alle wichtigen Details zu Spielterminen, Ticketpreiskategorien und den direkten Schritten zur Buchung Ihrer Plätze.

Wann ist der Anstoß bei Ungarn gegen Nordirland in der UEFA Nations League B?

Ungarn trifft in der Puskás Aréna in Budapest auf Nordirland, der Anstoß für dieses Spiel der UEFA Nations League B, Gruppe 2, ist angesetzt.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 6
Puskas Arena

Wo kann man Tickets für Ungarn gegen Nordirland kaufen?

Offizielle Erstmarkt-Tickets für das Spiel werden über das offizielle Ticketportal des ungarischen Fußballverbands, MLSZ Tickets, vertrieben, das die regulären Verkaufsphasen für Heim-Länderspiele in Budapest abwickelt. Fans sollten sich frühzeitig auf dem Portal registrieren, um Standard-Sitzplatzkontingente kaufen zu können, sobald der öffentliche Verkauf startet.

Falls die Erstmarktkontingente komplett ausverkauft sind oder bestimmte Sitzplatzbereiche auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sind, sind Sekundärmarktplattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Ungarn gegen Nordirland?

Standard-Einzeltickets im offiziellen Ticketportal beginnen bei etwa 20 bis 30 € für Sitzplätze in den allgemeinen Zuschauerbereichen der Puskás Aréna.

Auf dem Sekundärmarkt wie Ticombo beginnen die Einstiegspreise bei rund 55 €, wenn die regulären Erstmarktkontingente ausverkauft sind.

Ungarn gegen Nordirland in der UEFA Nations League B: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Ungarn gegen Nordirland

Ungarn reist in guter Form an und hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, was in diesem Zeitraum zu einer Bilanz von S-S-U-S-N führte. Rossis Team besiegte in den beiden jüngsten Spielen Kasachstan mit 3:1 und Finnland mit 2:1 und erzielte allein in diesen beiden Partien fünf Tore. Die einzige Niederlage in dieser Serie setzte es in der WM-Qualifikation gegen Irland, wo Ungarn im November 2025 mit 2:3 verlor. In den fünf Spielen erzielte Ungarn sieben Tore und kassierte fünf, was sowohl offensive Gefahr als auch eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive zeigt.

Nordirlands jüngste Bilanz lautet S-U-N-S-N aus den letzten fünf Spielen. Das Team von O'Neill besiegte im Juni Guinea mit 1:0, bevor es mit 1:3 gegen Frankreich verlor, und spielte zuvor im Jahr 1:1 gegen Wales. Die Ergebnisse in der WM-Qualifikation erzählen eine ähnliche Geschichte von Unbeständigkeit, wobei ein 1:0-Sieg gegen Luxemburg durch eine 0:2-Niederlage gegen Italien ausgeglichen wurde. Nordirland erzielte in den fünf Spielen vier Tore und kassierte sechs.

HUN

HUN - Form

IRL
N2-3
SVN
S1-0
GRI
U0-0
FIN
S2-1
KAS
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NIR

NIR - Form

LUX
S1-0
ITA
N2-0
WAL
U1-1
GUI
S1-0
FRA
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Ungarn gegen Nordirland: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im März 2022 statt, als Ungarn ein Freundschaftsspiel in Belfast mit 1:0 gewann. Betrachtet man die letzten fünf direkten Duelle, hat Ungarn insgesamt die bessere Bilanz, mit drei Siegen aus diesen fünf Begegnungen sowie einem Unentschieden und einem Sieg für Nordirland. Nordirlands einziger Sieg kam in einem EM-Qualifikationsspiel 2014, als das Team Ungarn in Budapest mit 2:1 besiegte.

Head to Head

UngarnUnentschiedenNordirland
3
1
1
Freundschaftsspiele
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Nordirland
NIR
0
Ungarn badge
Ungarn
HUN
1
END
European Championship Qualification
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Nordirland
NIR
1
Ungarn badge
Ungarn
HUN
1
END
European Championship Qualification
Ungarn badge
Ungarn
HUN
1
Nordirland badge
Nordirland
NIR
2
END
Freundschaftsspiele
Nordirland badge
Nordirland
NIR
0
Ungarn badge
Ungarn
HUN
2
END
Freundschaftsspiele
Nordirland badge
Nordirland
NIR
0
Ungarn badge
Ungarn
HUN
1
END
6Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5



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