Die UEFA Nations League kehrt zurück: Ungarn empfängt Nordirland zu einem Länderspiel in der Puskás Aréna in Budapest. Beide europäischen Teams kämpfen in einer umkämpften Gruppenphase um wichtige Punkte für den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltermin, zu den Ticketpreiskategorien und dazu, wie Ihr Eure Plätze buchen könnt.

Wann ist Anstoß bei Ungarn gegen Nordirland in der UEFA Nations League B?

Ungarn trifft in der Puskás Aréna in Budapest auf Nordirland. Der Anstoß für diese Partie der Gruppe 2 in der UEFA Nations League B ist angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Wo kann man Tickets für Ungarn gegen Nordirland kaufen?

Offizielle Eintrittskarten für das Spiel werden über das Ticketportal des ungarischen Fußballverbands, MLSZ Tickets, vertrieben. Dort findet der reguläre öffentliche Verkauf für Heimländerspiele in Budapest statt. Fans sollten sich frühzeitig auf dem Portal registrieren, um Plätze kaufen zu können, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollten die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzbereiche auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Möglichkeit zum Ticketkauf.

Wie viel kosten Tickets für Ungarn gegen Nordirland?

Reguläre Einzeltickets kosten auf dem offiziellen Ticketportal für die allgemeinen Sitzplatzbereiche der Puskás Aréna ab etwa 20 bis 30 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 55 Euro, wenn die regulären Kontingente im offiziellen Verkauf ausverkauft sind.

Ungarn gegen Nordirland in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Ungarn gegen Nordirland: Die Form

Ungarn geht in guter Form in die Partie und hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die Ergebnisfolge in diesem Zeitraum lautet S-S-U-S-N. Die Mannschaft von Rossi besiegte Kasachstan in ihren beiden jüngsten Partien mit 3:1 und Finnland mit 2:1 und erzielte allein in diesen beiden Spielen fünf Tore. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es im November 2025 in der WM-Qualifikation gegen Irland, als Ungarn mit 2:3 verlor. In den fünf Spielen erzielte Ungarn sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive.

Nordirlands Bilanz aus den letzten fünf Spielen lautet S-U-N-S-N. Die Mannschaft von O'Neill besiegte Guinea im Juni mit 1:0, bevor sie gegen Frankreich mit 1:3 verlor. Zuvor im Jahr spielte sie gegen Wales 1:1. Auch die Ergebnisse in der WM-Qualifikation zeigen diese Unbeständigkeit: Auf einen 1:0-Sieg gegen Luxemburg folgte eine 0:2-Niederlage gegen Italien. In den fünf Spielen erzielte Nordirland vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Ungarn gegen Nordirland: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im März 2022 aufeinander. Ungarn gewann das Freundschaftsspiel in Belfast mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Ungarn insgesamt die bessere Bilanz: Drei Siege stehen einem Unentschieden und einem Sieg Nordirlands gegenüber. Nordirlands einziger Sieg gelang in einem EM-Qualifikationsspiel 2014, als die Mannschaft Ungarn in Budapest mit 2:1 besiegte.