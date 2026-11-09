Die UEFA Nations League kehrt zurück: Ungarn empfängt Nordirland zu einem spannenden Länderspiel in der Puskás Aréna in Budapest. Beide europäischen Mannschaften kämpfen in einer umkämpften Gruppenphase um wichtige Punkte für den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltermin, zu den Ticketpreiskategorien und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Ungarn gegen Nordirland in der UEFA Nations League B?

Ungarn trifft in der Puskas Arena in Budapest auf Nordirland. Für die Partie in Gruppe 2 der UEFA Nations League B ist ein Anstoßtermin angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Wo gibt es Tickets für Ungarn gegen Nordirland?

Offizielle Tickets für das Spiel werden über MLSZ Tickets, das Ticketportal des ungarischen Fußballverbands, vertrieben. Dort läuft der reguläre öffentliche Verkauf für Heimländerspiele in Budapest. Fans sollten sich frühzeitig auf dem Portal registrieren, um sich Plätze in den regulären Sitzplatzbereichen zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Falls die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft sind oder bestimmte Sitzplatzbereiche auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Ungarn gegen Nordirland?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze in den allgemeinen Zuschauerbereichen der Puskás Aréna kosten auf dem offiziellen Ticketportal ab etwa 20 bis 30 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei rund 55 Euro, wenn die regulären Kontingente im offiziellen Verkauf ausverkauft sind.

Ungarn gegen Nordirland in der UEFA Nations League B: Alles, was Ihr wissen müsst

Ungarn gegen Nordirland: Die Form

Ungarn geht in guter Form in die Partie. Die Mannschaft gewann vier ihrer letzten fünf Spiele; ihre Bilanz in diesem Zeitraum lautet S-S-U-S-N. Rossis Team schlug Kasachstan in seinen beiden jüngsten Partien mit 3:1 und Finnland mit 2:1 und erzielte allein in diesen beiden Spielen fünf Tore. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es im November 2025 in der WM-Qualifikation gegen Irland, als Ungarn mit 2:3 verlor. In den fünf Partien erzielte Ungarn sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das Team zeigte damit sowohl Offensivstärke als auch eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive.

Nordirlands Bilanz aus den letzten fünf Spielen lautet S-U-N-S-N. O'Neills Team schlug Guinea im Juni mit 1:0, bevor es Frankreich mit 1:3 unterlag. Zuvor im Jahr hatte Nordirland gegen Wales 1:1 gespielt. Die Ergebnisse in der WM-Qualifikation zeichnen ein ähnlich wechselhaftes Bild: Einem 1:0-Sieg gegen Luxemburg steht eine 0:2-Niederlage gegen Italien gegenüber. In den fünf Spielen erzielte Nordirland vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Ungarn gegen Nordirland: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2022 statt. Ungarn gewann das Freundschaftsspiel in Belfast mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Ungarn insgesamt die bessere Bilanz: Drei Siege gingen an Ungarn, dazu gab es ein Unentschieden und einen Sieg für Nordirland. Nordirlands einziger Erfolg gelang in einem EM-Qualifikationsspiel 2014, als die Mannschaft Ungarn in Budapest mit 2:1 besiegte.