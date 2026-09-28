Ungarn wird in der aktuellen Ausgabe der UEFA Nations League auf eine bessere Leistung aus sein, nachdem es im Wettbewerb 2024/25 nur eines seiner acht Spiele gewonnen hat und aus Liga A abgestiegen ist. Tickets für die kommenden Spiele Ungarns können Sie schon heute buchen.

Nach dem Heimauftakt in der UEFA Nations League gegen die Ukraine und einer Auswärtsreise nach Belfast zum Spiel gegen Nordirland empfängt Ungarn am Freitag, den 2. Oktober, am 3. Spieltag der Ligaphase des Wettbewerbs Georgien in der Puskás Aréna. Die Magyaren treffen in der Ligaphase auf alle drei Gegner jeweils zuhause und auswärts, also insgesamt sechsmal.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, während das jeweils viertplatzierte Team jeder Gruppe in die UEFA Nations League C 2028/29 absteigt. Darüber hinaus qualifizieren sich die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe für die Auf-/Abstiegs-Playoffs, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Ungarn gegen Georgien zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Ungarn gegen Georgien statt?

Ungarn gegen Georgien findet am Freitag, den 2. Oktober, in der Puskás Aréna in Budapest statt. Der Anpfiff ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Puskas Arena

So kaufen Sie Tickets für Ungarn gegen Georgien in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Ungarn und Georgien müssen direkt über die jeweiligen nationalen Fußballverbände gekauft werden und nicht über ein zentrales UEFA-Portal.

Für Heimfans sind sie seit Ende August über den Ungarischen Fußballverband (MLSZ) erhältlich. Zunächst wurden Vorverkaufsfenster für Mitglieder des offiziellen Fanclubs und Dauerkarteninhaber geöffnet, bevor der freie Verkauf startete.

Tickets für den Auswärtsblock wurden dem Georgischen Fußballverband (GFF) zugeteilt und über dessen offiziellen Ticketing-Partner Biletebi.ge verkauft.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für Ungarn gegen Georgien in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Ungarn gegen Georgien kosteten beim direkten Kauf über den gastgebenden Fußballverband zwischen 40 € und 95 €.

Das Stadion Puskás Aréna ist in vier Hauptkategorien unterteilt:

Kategorie 1 (Längsseite - Untere Ränge) : Das sind die Premium-Standardtickets, mit denen Sie entlang der Hauptseitenlinien, also auf der Ost- und Westtribüne, nah am Spielfeld sitzen. Es sind die teuersten Plätze, sie bieten aber die beste Sicht.

Kategorie 2 (Längsseite - Obere Ränge) : Diese Plätze befinden sich ebenfalls entlang der Seitenlinien, allerdings in den oberen Stadionebenen. Sie haben weiterhin eine hervorragende Sicht von der Seite auf das Spielgeschehen, sitzen jedoch weiter vom Spielfeld entfernt.

Kategorie 3 (Kurze Seite - Untere Ränge) : Diese Plätze liegen direkt hinter den Toren im unteren Bereich. Hier sitzen in der Regel die leidenschaftlichsten Heimfans, was für eine unglaubliche, laute Atmosphäre sorgt.

Kategorie 4 (Kurze Seite - Obere Ränge) : Die budgetfreundlichste Option. Diese Plätze befinden sich hinter den Toren im obersten Rang des Stadions.

Behalten Sie kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaften im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, sowie Zweitmarktseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über die Puskás Aréna wissen müssen

Die Puskás Aréna in Budapest, Ungarn, ist eines der beeindruckendsten und technologisch fortschrittlichsten Fußballstadien Europas.

Sie wurde im November 2019 eröffnet, bietet bei Fußballspielen 67.215 Sitzplätze und kann bei Konzerten bis zu 80.000 Menschen aufnehmen.

Das Stadion ist ein Monument der ungarischen Fußballgeschichte, ersetzt das legendäre Népstadion (Volksstadion) vollständig, recycelt dabei dessen Baumaterialien und bewahrt sein schönes Vermächtnis.

Unvergessliche Momente in der Puskás Aréna:

UEFA Euro 2020 : Die Arena war während des Turniers Austragungsort von vier großen Spielen. Weltweit bekannt wurde sie dadurch, dass sie während der Beschränkungen in der COVID-19-Pandemie als einziges Stadion ein Publikum mit 100 Prozent Auslastung zuließ und so für eine unvergleichliche, ohrenbetäubende Atmosphäre sorgte.

Finals im Europapokal : Sie war erfolgreich Austragungsort des UEFA-Superpokals 2020 (Bayern München gegen Sevilla), des Endspiels der UEFA Europa League 2023 (Sevilla gegen Roma) und des jüngsten Finales der UEFA Champions League 2026 (PSG gegen Arsenal).

Historische Konzerte : Das alte Stadion war Gastgeber legendärer Musikgrößen wie Louis Armstrong, Queen (eines der letzten Konzerte von Freddie Mercury), Michael Jackson und der Rolling Stones. Die neue Arena führt dieses Vermächtnis fort und beherbergt riesige moderne Acts wie Rammstein und Guns N' Roses.

Recycelte Geschichte: Das alte Stadion wurde nicht einfach entsorgt. Rund 50.000 Kubikmeter Beton und Materialien aus dem alten Népstadion wurden recycelt und in die Fundamente der neuen Puskás Aréna eingearbeitet.

Anreise

Die beste und zuverlässigste Möglichkeit, die Puskás Aréna in Budapest zu erreichen, ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, da private Parkmöglichkeiten an Veranstaltungstagen stark eingeschränkt sind und die Straßen direkt rund um das Stadion häufig gesperrt werden.

Das Stadion liegt im XIV. Bezirk von Budapest und ist hervorragend an das Verkehrsnetz der Stadt angebunden.

Mit der U-Bahn (Metro): Die Metro ist der schnellste Weg zur Arena und ermöglicht es Ihnen, den Stadtverkehr komplett zu umgehen.

Nehmen Sie die Metrolinie M2 (rot). Steigen Sie an der Station Puskás Ferenc Stadion aus, von dort sind es nur 2 bis 5 Minuten Fußweg bis zu den Stadiontoren.

Mit der Straßenbahn: Budapest verfügt über ein ausgezeichnetes Straßenbahnsystem, das die äußeren Bezirke direkt mit dem Stadionbereich verbindet.

Nehmen Sie die Straßenbahn 1 oder 1A und steigen Sie an der Haltestelle Puskás Ferenc Stadion aus.

Mit Bus oder Oberleitungsbus: Mehrere oberirdische Linien halten direkt vor dem Stadiongelände, was ideal ist, wenn Sie aus nahegelegenen Vierteln anreisen.

Oberleitungsbus 75: Steigen Sie an der Haltestelle Egressy út / Stefánia út aus, die Sie in der Nähe der Nordseite des Komplexes absetzt.

Stadtbusse: Die Buslinien 95, 130 und 195 bedienen alle den unmittelbaren Stadionbereich.

Zu Fuß: Wenn Sie in der Nähe des Stadtparks (Városliget) oder des Ostbahnhofs wohnen, ist der Fußweg sehr praktisch. Das Stadion liegt an wichtigen Verkehrsachsen wie der Dózsa György út und der Stefánia út und verfügt über breite, fußgängerfreundliche Granitplätze, die dafür ausgelegt sind, große Menschenmengen sicher aufzunehmen.

Ungarn gegen Georgien in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Ungarn gegen Georgien: Die aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Ungarn (#39) gegen Georgien (#72)

Seit der Niederlage im letzten WM-Qualifikationsspiel im vergangenen November und dem Verpassen der Endrunde ist Ungarn in vier Freundschaftsspielen ungeschlagen geblieben, mit drei Siegen und einem Unentschieden. All diese Freundschaftsspiele wurden im eigenen Land ausgetragen.

Wie Ungarn geht auch Georgien in der UEFA Nations League im Verlauf des Jahres 2026 ungeschlagen an den Start, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden. Allerdings ist die Auswärtsform in Pflichtspielen verbesserungswürdig, denn auf fremdem Platz setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge, wenn es darauf ankam.

Ungarn gegen Georgien: Der direkte Vergleich zuletzt

Im Männer-A-Nationalmannschaftsfußball ist die Bilanz zwischen Ungarn und Georgien mit je einem Sieg ausgeglichen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams war ein Spiel der Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2002 in Tiflis im September 2001, das Georgien mit 3:1 gewann.

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Nordirland NIR 1 1 0 0 1 0 +1 3 S 2 Ukraine UKR 1 1 0 0 1 0 +1 3 S 3 Georgien GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 N 4 Ungarn HUN 1 0 0 1 0 1 -1 0 N Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg







