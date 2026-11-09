Nach dem Aufstieg in die Liga A der UEFA Nations League dank einer äußerst erfolgreichen Saison 2024/25 will Tschechien seinen Platz unter Europas größten Fußballnationen behaupten. Tickets für die kommenden Spiele Tschechiens könnt Ihr schon heute buchen.



Nach den ersten vier Spielen der Ligaphase gegen Kroatien, England (zweimal) und Spanien im September und Oktober schließt Tschechien die Gruppenphase der Gruppe 3 mit Partien gegen Spanien (zu Hause) und Kroatien (auswärts) ab. Das erste dieser beiden Spiele gegen Spanien findet am Donnerstag, dem 12. November, im Stadion Letná in Prag statt.

Seit der Gründung des unabhängigen Verbands 1993 fanden im Stadion Letná 50 offizielle Spiele Tschechiens statt. Die Gastgeber haben dort noch nie ein Pflichtspiel verloren, allerdings zwölf Freundschaftsspiele.

Kann Tschechien gegen den Weltmeister über sich hinauswachsen? GOAL verrät Euch alles, was Ihr über Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Tschechien und Spanien wissen müsst, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Tschechien und Spanien statt?

Tschechien gegen Spanien findet am Donnerstag, dem 12. November, im Stadion Letná in Prag statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 epet Arena

So kauft Ihr Tickets für Tschechien gegen Spanien in der UEFA Nations League

Der offizielle Erstverkauf der Tickets läuft direkt über das Hauptportal des tschechischen Fußballverbands (FAČR), in der Regel über Ticketportal Czech Republic oder Ticketstream. Üblicherweise beginnt die FAČR etwa vier bis sechs Wochen vor dem Anpfiff mit dem Ticketverkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für Tschechien gegen Spanien in der UEFA Nations League?

Der tschechische Fußballverband teilt die Sitzplätze in drei reguläre Preiskategorien ein (siehe unten). Die offiziellen Preise beginnen üblicherweise bei etwa 490 CZK und reichen bis über 1.500 CZK (ungefähr 20 bis über 60 Euro).

Kategorie 3 (hinter den Toren) : Die günstigste Option befindet sich in der Regel auf der Süd- oder Nordtribüne. Dort sind traditionell auch die aktiven Heimfans (Czech Republic Supporters Seats) untergebracht.

: Die günstigste Option befindet sich in der Regel auf der Süd- oder Nordtribüne. Dort sind traditionell auch die aktiven Heimfans (Czech Republic Supporters Seats) untergebracht. Kategorie 2 (Ecken und obere Seitenbereiche) : Tickets der mittleren Preisklasse, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Sicht aufs Spielfeld bieten.

: Tickets der mittleren Preisklasse, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Sicht aufs Spielfeld bieten. Kategorie 1 (Längsseite / Premiumplätze auf den Haupttribünen): Die teuersten regulären Tickets für Plätze entlang der Seitenlinien mit optimaler, uneingeschränkter Sicht auf die Trainerbänke und die Mittellinie.

Behaltet die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, wenn das Spiel näher rückt. Dort findet Ihr weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Stadion Letná

Das Stadion Letná, das aus Sponsoringgründen derzeit offiziell epet ARENA heißt, ist die traditionsreiche Heimat des tschechischen Erstligisten AC Sparta Prag und ein zentraler Bestandteil des tschechischen Fußballs.

Im malerischen Stadtteil Letná mit Blick auf das Zentrum Prags gelegen, war das Stadion seit mehr als einem Jahrhundert Schauplatz unvergesslicher Sportereignisse und großer politischer Versammlungen. Es fasst rund 18.887 Zuschauer und ist damit kompakt, bietet aber eine besonders lautstarke Atmosphäre.

Denkwürdige Momente im Stadion Letná

Die Samtene Revolution (1989) : Auch abseits des Sports spielte Letná eine bedeutende Rolle in der europäischen Geschichte. Während der antikommunistischen „Samtenen Revolution“ öffnete das Stadion seine Umläufe als Tribüne für die angrenzende Letná-Ebene, auf der sich mehr als 800.000 Demonstranten versammelten, um Demokratie zu fordern.

: Auch abseits des Sports spielte Letná eine bedeutende Rolle in der europäischen Geschichte. Während der antikommunistischen „Samtenen Revolution“ öffnete das Stadion seine Umläufe als Tribüne für die angrenzende Letná-Ebene, auf der sich mehr als 800.000 Demonstranten versammelten, um Demokratie zu fordern. Qualifikationserfolge für die EM 1996 (1995) : Im frisch modernisierten Stadion spielte die neu gegründete tschechische Nationalmannschaft. Historische Qualifikationssiege gegen die Niederlande und Norwegen in Letná trugen zu Tschechiens legendärem Einzug ins EM-Finale 1996 bei.

: Im frisch modernisierten Stadion spielte die neu gegründete tschechische Nationalmannschaft. Historische Qualifikationssiege gegen die Niederlande und Norwegen in Letná trugen zu Tschechiens legendärem Einzug ins EM-Finale 1996 bei. Große Champions-League-Abende: Als Heimstätte von Sparta Prag in der legendären Ära des „Eisernen Sparta“ empfing Letná große Klubs wie Real Madrid, Barcelona und Arsenal. Das Stadion ist für seine besondere, geschlossene Bauweise bekannt, die den Schall im Inneren hält und es für europäische Gastmannschaften zu einem einschüchternden Spielort macht.

Das schwarze Design und die Geschichtswand: Bei einer offiziellen Stadionführung fällt Euch die elegante, schwarze Gestaltung im Inneren auf. Sie erinnert bewusst an die ursprünglichen Trikotfarben von Sparta Prag, bevor der Klub sein berühmtes Dunkelrot übernahm.

Tschechien gegen Spanien in der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte zum Spiel

Tschechien gegen Spanien: Die jüngste Form

FIFA-Weltrangliste: Tschechien (Platz 48) gegen Spanien (Platz 1)

Trotz dramatischer Siege in den WM-Play-offs gegen die Republik Irland und Dänemark (beide im Elfmeterschießen) konnte Tschechien bei der FIFA-Weltmeisterschaft nicht überzeugen. In der Gruppenphase des Turniers verlor die Mannschaft gegen Südkorea und Mexiko und spielte gegen Südafrika unentschieden.

Spanien wurde im vergangenen Sommer weltweit gefeiert, nachdem die Mannschaft in Nordamerika den WM-Pokal in die Höhe gestemmt hatte. Nach einem schleppenden Auftakt mit einem 0:0 gegen Cabo Verde gewann Spanien sieben Spiele in Folge und kassierte dabei nur ein einziges Gegentor.

Tschechien gegen Spanien: Der direkte Vergleich

Spanien hat im direkten Vergleich mit Tschechien eine deutliche Bilanz: In allen bisherigen sieben Begegnungen blieb die Mannschaft ungeschlagen, gewann fünfmal und spielte zweimal unentschieden.

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Juni 2022 in der UEFA Nations League aufeinander. Spanien gewann im Estadio La Rosaleda in Málaga durch Tore von Carlos Soler und Pablo Sarabia mit 2:0.